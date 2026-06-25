Llueven goles: festejos por el triunfo de la Selección Mexicana desatan la locura en el Ángel de la Independencia

¡Lo lograron! La Selección Mexicana pasa la siguiente fase con una histórica participación en la que han resultado invictos y líderes de su grupo con 9 puntos en su marcador.
Ante esta victoria, la afición que se encuentra reunida en el emblemático Ángel de la Independencia ha enloquecido y pese a la lluvia festejan los 3 goles que el tricolor anotó a Chequia.
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