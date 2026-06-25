Llueven goles: festejos por el triunfo de la Selección Mexicana desatan la locura en el Ángel de la Independencia

México hace historia y consigue los nueve puntos tras golear a Chequia en el Mundial 2026(Luz/Coello)

¡Lo lograron! La Selección Mexicana pasa la siguiente fase con una histórica participación en la que han resultado invictos y líderes de su grupo con 9 puntos en su marcador.

Ante esta victoria, la afición que se encuentra reunida en el emblemático Ángel de la Independencia ha enloquecido y pese a la lluvia festejan los 3 goles que el tricolor anotó a Chequia.

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Ni la lluvia pudo detener a la afición que abarrotó toda avenida Reforma. (Luz Coello/Infobae)

La afición no se movió de su lugar pese a la fuerte tormenta. (Luz Coello/Infobae)

Afición visiblemente contenta tras el triunfo de la selección. (Luz Coello/Infobae)

Chelita en mano pese a Ley Seca. (Luz Coello/Infobae)

Las calles quedaron inundadas debido a la fuerte lluvia. (Luz Coello/Infobae)

Festejos en el Ángel de la Independencia tras triunfo de la Selección Mexicana en partido vs Chequia. (Luz Coello/Infobae)

La afición se "vuelve loca" tras vivir esta histórica participación de la Selección en el Mundial. (Luz Coello/Infobae)