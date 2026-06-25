México

Llueven goles: festejos por el triunfo de la Selección Mexicana desatan la locura en el Ángel de la Independencia

Entre lluvia de agua y cerveza la afición festeja el triunfo de la selección y comienza a soñar en grande: ¿Y si sí?

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festejos en el Ángel
México hace historia y consigue los nueve puntos tras golear a Chequia en el Mundial 2026(Luz/Coello)

¡Lo lograron! La Selección Mexicana pasa la siguiente fase con una histórica participación en la que han resultado invictos y líderes de su grupo con 9 puntos en su marcador.

Ante esta victoria, la afición que se encuentra reunida en el emblemático Ángel de la Independencia ha enloquecido y pese a la lluvia festejan los 3 goles que el tricolor anotó a Chequia.

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festejos en el Ángel de la Independencia tras triunfo de la Selección Mexicana en partido vs Chequia
Ni la lluvia pudo detener a la afición que abarrotó toda avenida Reforma. (Luz Coello/Infobae)
festejos en el Ángel de la Independencia tras triunfo de la Selección Mexicana en partido vs Chequia
La afición no se movió de su lugar pese a la fuerte tormenta. (Luz Coello/Infobae)
festejos en el Ángel de la Independencia tras triunfo de la Selección Mexicana en partido vs Chequia
Afición visiblemente contenta tras el triunfo de la selección. (Luz Coello/Infobae)
festejos en el Ángel de la Independencia tras triunfo de la Selección Mexicana en partido vs Chequia
Chelita en mano pese a Ley Seca. (Luz Coello/Infobae)
festejos en el Ángel de la Independencia tras triunfo de la Selección Mexicana en partido vs Chequia
Las calles quedaron inundadas debido a la fuerte lluvia. (Luz Coello/Infobae)
festejos en el Ángel de la Independencia tras triunfo de la Selección Mexicana en partido vs Chequia
Festejos en el Ángel de la Independencia tras triunfo de la Selección Mexicana en partido vs Chequia. (Luz Coello/Infobae)
festejos en el Ángel de la Independencia tras triunfo de la Selección Mexicana en partido vs Chequia
La afición se "vuelve loca" tras vivir esta histórica participación de la Selección en el Mundial. (Luz Coello/Infobae)

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