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Kenia López Rabadán pide al gobierno de Sheinbaum más presupuesto para la crisis de desaparecidas

Durante el Mundial 2026, colectivos de búsqueda se han manifestado con la finalidad de visibilizar a nivel internacional su causa

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Kenia López Rabadán pide al gobierno de Sheinbaum más presupuesto para la crisis de desaparecidas. (Infobae México/Cámara de Diputados)
Kenia López Rabadán pide al gobierno de Sheinbaum más presupuesto para la crisis de desaparecidas. (Infobae México/Cámara de Diputados)

“Las instituciones tienen la responsabilidad de brindar respuestas oportunas, fortalecer las investigaciones, mejorar las capacidades forenses y garantizar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”, así se refirió la diputada Kenia López Rabadán respecto a la crisis de personas desaparecidas en México, tras alcanzar un registro nacional que ya supera los 135 mil casos.

Diputada hace llamado al gobierno de Sheinbaum

La legisladora lamentó que en el país también se sume la crisis de más de 72 mil restos humanos sin identificar, así como las miles de fosas clandestinas; por lo anterior, hizo un llamado al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para hacer una inversión mayor en materia de búsqueda de personas, sobre todo en rubros como:

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  • Inversión en tecnología
  • Presupuesto focalizado para encontrar a las víctimas
  • Garantías de seguridad para las madres buscadoras

La legisladora detalló que muchas veces las madres buscadores o familiares de las víctimas son quienes realizan las labores que corresponden a las instituciones públicas; instó a dar atención prioritaria y sin sesgos a colectivos y organizaciones:

“Escuchar sus demandas es un paso importante, pero el objetivo debe ser traducirlas en resultados concretos”.

Señaló que la crisis de desapariciones en México figura en la agenda internacional: el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha documentado indicios de que los casos podrían ocurrir de forma generalizada o sistemática, y ha alertado sobre niveles graves de impunidad.

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Colectivos comienzan a llegar cerca del Estadio Azteca para llevar a cabo la acción "Iluminemos la búsqueda: caminata por los desaparecidos". (Foto: Santiago Gutiérrez/ Infobae México)
Colectivos comienzan a llegar cerca del Estadio Azteca para llevar a cabo la acción "Iluminemos la búsqueda: caminata por los desaparecidos". (Foto: Santiago Gutiérrez/ Infobae México)

Por eso, sostuvo, la Comisión Nacional de Búsqueda, las comisiones locales, las fiscalías especializadas y las instituciones forenses deben actuar con urgencia y en coordinación.

Logremos un acuerdo político para que haya más presupuesto para las instituciones que hoy no lo tienen, que hoy tienen sus puertas cerradas o que hoy no tienen condiciones de darle respuestas a las madres buscadoras”, comentó la legisladora.

Madres buscadoras visibilizan su causa

Como en días anteriores, este 24 de junio, madres buscadoras se manifestaron en el marco del partido México vs. Chequia, el cual se llevó a cabo en el Estadio Azteca.

Las madres comenzaron su recorrido en la estación Textitlan, del Tren Ligero, donde tomaron el carril de la ciclovía y dos más para vehículos, entre consignas de justicia y fotografías de personas desaparecidas colapsaron la Calzada de Tlalpan.

Sin embargo, las manifestantes se toparon con el agrupamiento de policías que forman parte del operativo “Última Milla”, mismo que está diseñado para bloquear distintos accesos rumbo al Coloso de Santa Úrsula.

La policía capitalina hace una valla humana para impedir el paso a manifestantes que pretenden llegar a la entrada del Estadio Ciudad de México en Calzada de Tlalpan. (Infobae)

Familiares, colectivos y personas solidarias también llevaron su protesta al Ángel de la Independencia donde madres como Rubí Pérez, quien busca a Alejandro Zempoaltecatl, desaparecido desde el 22 de agosto de 2025, denunció las omisiones de las distintas fiscalías e instituciones gubernamentales que ha visitado, de las que no ha obtenido respuesta ni avances en su caso.

Los colectivos seguirán empleando espacios públicos para hacer visibles sus demandas y sostener la búsqueda de las personas desaparecidas, así lo han reiterado tras el paso de los días en el marco del Mundial 2026. Cabe recordar que las recientes manifestaciones buscan amplificar el mensaje de su causa a nivel internacional.

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