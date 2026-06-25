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Goleada y paso perfecto: así se vivió el México vs Chequia del Grupo A en el Mundial 2026

El Tri gustó y goleo en su tercer y último encuentro de la Fase de Grupos y ahora espera rival para el siguiente encuentro en los Dieciseisavos de Final

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Con una selección que no había convencido a los aficionados, salen como primeros de grupo y con 9 puntos de 9 posibles. (REUTERS/Pedro Nunes)
Con una selección que no había convencido a los aficionados, salen como primeros de grupo y con 9 puntos de 9 posibles. (REUTERS/Pedro Nunes)

Con un estadio completamente lleno, a sabiendas de que se está calificado y con la fiebre mundialista a tope, la Selección Mexicana saltó al terreno de juego en busca de terminar la Fase de Grupos del Mundial 2026 de manera perfecta por primera vez en su historia.

La piel de los jugadores que representan a México en esta Copa del Mundo quedó completamente erizada al momento de que la afición entonara el Himno Nacional. El Coloso de Santa Úrsula tembló gracias a las voces de más de 70 mil fanáticos que se dieron cita en un partido donde se juega la historia.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v Mexico - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 24, 2026 Mexico players line up during the national anthems before the match REUTERS/Annegret Hilse
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v Mexico - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 24, 2026 Mexico players line up during the national anthems before the match REUTERS/Annegret Hilse

Chequia con ganas de seguir en el Mundial

Si bien los dirigidos por Javier Aguirre ya no pelean por su clasificación ni por la posición del Grupo A, el visitante está urgido de puntos para poder continuar su participación en la justa.

Tras un partido que arrancó lento, la victoria de México terminó siendo aplastante. (Infobae)

Ante ello, el combinado checo llegó a la cita con la obligación de ganar el encuentro y esperar el resultado del partido entre Sudáfrica y Corea del Sur para saber si aún tiene oportunidad.

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Frente a este panorama, los europeos buscaron la tenencia del balón desde el inicio del encuentro. Una de sus más claras oportunidades llegó al minuto 7 cuando Denis Visinsky tocó la puerta de México con un disparo en el área grande que pasó por el poste contrario de Tala Rangel.

Tan solo un par de minutos después, en un contragolpe, México tuvo la oportunidad de abrir el marcador desde los botines de Luis Romo, sin embargo el pase de Julián Quiñones se vio retrasado y no logró concretar ante el arquero Matej Kovar.

Con la presión de obtener un resultado positivo, Visinsky se convirtió en el atacante más peligroso de los checos durante los primeros 15 minutos insistiendo en tirar al arco azteca.

Arropados con el ‘Cielito Lindo’, México continuó acercándose al marco contrario, pero sin mostrar mayor peligro para los visitantes. Gilberto Mora hizo sus primeras apariciones en la zona de ataque durante su primer partido como titular.

Denis Visinsky fue el jugador más peligroso de los checos. (REUTERS/Pedro Nunes)
Denis Visinsky fue el jugador más peligroso de los checos. (REUTERS/Pedro Nunes)

Chequia se aferra a un lugar en el Mundial

Con el reloj en su contra, el equipo europeo inició la segunda mitad con intensidad. A lo largo del partido, obtuvieron la mayor cantidad de acercamientos al marco contrario, no obstante, la defensa mexicana se mantuvo impenetrable ante los embates checos.

Cuando el equipo de Miroslav Kouvek mejor jugaba, apareció la genialidad del centrocampista de Chivas, Luis Romo, quien aguantó el embate de tres rivales y puso a Mateo Chávez de cara al arquero Kovar, venciéndolo con un tiro de izquierda al minuto 55 para abrir el marcador.

El canterano de Chivas logró anotar su primer gol en un Mundial, algo que su padre no logró hacer durante su carrera como futbolista. (AP Foto/Silvia Izquierdo)
El canterano de Chivas logró anotar su primer gol en un Mundial, algo que su padre no logró hacer durante su carrera como futbolista. (AP Foto/Silvia Izquierdo)

La afición no abandonó en ningún momento al equipo y el Estadio Azteca estalló y se escuchó el grito de gol en todo el país luego de un partido cerrado entre las dos selecciones.

Si bien el equipo del Vasco no se ha caracterizado por tener muchas oportunidades de gol a lo largo del torneo, para esta edición se ha cambiado el funcionamiento del equipo y al minuto 60 Julián Quiñones metió el segundo del partido, y de su cuenta personal, tras pase a Jorge Sánchez desde los botines de Gilberto Mora que había fallado en un inicio, pero que el colombiano nacionalizado mexicano logró empujar luego de una serie de rebotes.

El goleador de la liga de Arabia sigue encendido en este Mundial 2026. (REUTERS/Pedro Nunes)
El goleador de la liga de Arabia sigue encendido en este Mundial 2026. (REUTERS/Pedro Nunes)

Uno de los momentos más emotivos se vivió al minuto 78 cuando Javier Aguirre dio luz verde para que el nombre de Francisco Guillermo Ochoa Magaña ingresara a la historia del mayor torneo de selecciones al jugar en su sexto Mundial defendiendo la camiseta tricolor.

Fue justamente Memo Ochoa quien inició la jugada del tercer tanto cuando al minuto 93 Álvaro Fidalgo, tras la falla de Santi Gimenez, firmó la goleada azteca con su primer gol en el Mundial 2026 festejando con las manos al cielo dedicando este tanto a su familia. Es importante destacar la participación del arquero pues solo tuvo seis toques el balón antes de entrar a las redes de Chequia.

El mediocampista rompió en llanto luego de su anotación. (EFE/ Isaac Esquivel)
El mediocampista rompió en llanto luego de su anotación. (EFE/ Isaac Esquivel)

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