Los mejores memes que dejó el triunfo de México 3-0 sobre Chequia en el Mundial 2026

(REUTERS/Annegret Hilse/captura de pantalla)

La selección mexicana cerró la fase de grupos del Mundial 2026 con una goleada de 3-0 ante Chequia y se convirtió en una de las pocas escuadras del torneo que termina la ronda sin recibir un solo gol. El resultado también le dio al Tri nueve puntos en tres partidos, la primera vez en su historia que encadena tres victorias consecutivas en una fase de grupos mundialista.

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Chequia, por su parte, quedó eliminada con apenas un punto en tres encuentros.

Cómo fue el partido

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La primera mitad no mostró al México que se esperaba. El conjunto europeo plantó una defensa ordenada y encontró su mejor llegada al minuto 7, cuando Sulc habilitó a Visinsky, quien remató apenas por un costado del poste. El Tri tampoco encontró claridad: su acción más llamativa llegó al 36′, cuando Israel Reyes aprovechó un rebote dentro del área e intentó una chilena que salió desviada.

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Javier Aguirre había apostado por una alineación renovada respecto al partido ante Corea del Sur, con Mateo Chávez, Reyes, César Montes —de regreso tras su expulsión ante Sudáfrica—, Gilberto Mora y Guillermo Martínez entre los titulares.

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México resolvió el partido con tres goles en el segundo tiempo

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La diferencia apareció tras el descanso. Al 54′, Mateo Chávez desbordó por la banda derecha, se quitó a un defensa y definió ante Matej Kovar para abrir el marcador.

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Siete minutos después, Julián Quiñones, del Al-Qadisiyah, punteó la pelota a pocos metros de la línea para ampliar la ventaja. En los minutos finales, Álvaro Fidalgo, elemento del Betis, cerró la cuenta con una diagonal del Piojo que no perdonó: 3-0 definitivo.

Con ese resultado, el Tri terminó primero en el Grupo A y aguarda rival en los 16avos de final.

Las celebraciones en CDMX, Monterrey y Guadalajara

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El triunfo desató festejos masivos en varias ciudades del país. En Ciudad de México, miles de aficionados se congregaron en el Ángel de la Independencia y en el Zócalo pese a la lluvia, la ley seca y los cierres viales, según La Silla Rota. El gobierno capitalino había informado horas antes que ambos puntos ya habían alcanzado su capacidad máxima.

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La lluvia dominó varios tramos del primer tiempo y obligó a cientos de personas a buscar refugio bajo marquesinas y en comercios cercanos. Cuando cayó el gol de Chávez, muchos regresaron a las pantallas; con el tanto de Quiñones comenzaron los cánticos de Cielito Lindo en cafeterías, tiendas y en la calle.

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En Monterrey, el Parque Fundidora concentró aficionados mexicanos, coreanos y sudafricanos en el Fan Fest de esa sede mundialista. En Guadalajara, elementos de seguridad intervinieron tras una “guerra de vasos” entre asistentes. El refuerzo de la vigilancia también respondió a un incidente del 23 de junio, cuando un aficionado sufrió lesiones en cervicales y cadera al ser lanzado al aire por otros seguidores.

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El director de Protección Civil y Bomberos de Jalisco informó al medio que, si el Fan Fest llega a su límite de aforo, se habilitarán espacios alternos con pantallas: Vibra Jalisco, Plaza de las Américas, el Centro de Tlaquepaque y el Conjunto Santander de Artes Escénicas.

El festejo llegó también a Yucatán y Morelia

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En Mérida, cientos de personas siguieron el partido en la Unidad Deportiva La Inalámbrica, una de las nueve Zonas Fan instaladas por el gobierno de Yucatán en municipios como Progreso, Valladolid, Izamal, Tizimín, Tekax, Ticul, Umán y Kanasín.

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En Morelia, el Festival Jalo Futbolero reunió a aficionados que vieron el encuentro mientras cocineras tradicionales ofrecían churipo, uchepos, corundas rellenas, mole de Tupátaro, aguachile y tiritas de pescado. El fútbol y la gastronomía michoacana compartieron protagonismo en una noche que el Tri convirtió en celebración nacional.