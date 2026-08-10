Sistema Ecobici CDMX llegará a Iztapalapa, Iztacalco y Tlalpan: Semovi lanza licitación

Ecobici CDMX se expande en más alcaldías (X/@LaSEMOVI)

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El servicio de Ecobici en la Ciudad de México se expandirá a más puntos de la capital, por lo que se convertirá en una opción ecológica de transporte público individual. Este proyecto avanza luego de la publicación de una licitación pública en la Gaceta Oficial de la CDMX para contratar el servicio integral del sistema, que pasará de operar en seis a nueve alcaldías.

La convocatoria de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) establece que el servicio podría comenzar este 2026 y se mantendrá hasta el 31 de julio de 2036. La ampliación incluirá por primera vez a las demarcaciones de Iztacalco, Iztapalapa y Tlalpan.

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La convocatoria corresponde a la Licitación Pública Internacional 30001062-001-2026 y a la Convocatoria CONV-009-2026, publicadas este 7 de agosto en la Gaceta CDMX. La ampliación ocurre después de que el sistema no se amplió durante la Copa Mundial 2026 como anunció en junio de 2025 la jefa de Gobierno, Clara Brugada, cuando informó que Ecobici crecería y llegaría a 15 mil bicicletas para 2026.

¿Cómo será la ampliación del servicio de Ecobici?

¿Cómo será la ampliación del servicio de Ecobici? (X/ @ecobici)

De acuerdo con la descripción de la convocatoria, el servicio integral del Sistema de Transporte Individual en Bicicleta Pública de la Ciudad de México operará en nueve demarcaciones.

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La lista incluye a Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Tlalpan.

La convocatoria precisa que Iztacalco, Iztapalapa y Tlalpan no cuentan actualmente con servicio de Ecobici. Por ello, serán las primeras alcaldías a las que se expandirá el sistema.

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El procedimiento contempla trabajos previos, transición, implementación de bicicletas, implementación de ciclo estaciones, así como operación y mantenimiento de la red que estará operando en las calles de la capital. En cuanto al inicio del servicio de Ecobici en las nuevas alcaldías señala lo siguiente:

“Fecha en que se realizará la prestación del servicio, a partir del día siguiente de la fecha de adjudicación y hasta el 31 de julio de 2036″.

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Las bases de la licitación tienen un costo de 100 mil pesos mexicanos. Están disponibles en la página de la Semovi y en sus oficinas de Álvaro Obregón número 269, piso 5, colonia Roma. El 9 de agosto es la fecha límite para adquirirlas. El acto de presentación y apertura de propuestas se realizará el 14 de agosto a las 11:00 horas, y el fallo será el 17 de agosto a las 11:00 horas, ambos en la sede de la Semovi, en el piso 1. A partir de esta fecha se conocerá detalles de obras y la instalación de las estaciones Ecobici.

La convocatoria precisa que Iztacalco, Iztapalapa y Tlalpan no cuentan actualmente con servicio de Ecobici (X/@LaSemovi)

La convocatoria no señala cuántas bicicletas tendrá el servicio ampliado. Tampoco establece el número definitivo de nuevas ciclo estaciones que deberán instalarse en cada alcaldía.

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Además, no fija una fecha específica para que todas las nuevas estaciones queden instaladas. El documento sí establece que el lugar de prestación del servicio abarcará nueve alcaldías de la capital.

Estas son las alcaldías beneficiadas por la nueva licitación del servicio Ecobici:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Tlalpan

Las bicicletas que anunciaron para el Mundial 2026

Ecobici implementó 3 mil bicicletas y trazó nuevas rutas como parte de un operativo especial por el Mundial 2026 en la CDMX, con el objetivo de facilitar la movilidad de los aficionados hacia el Estadio Ciudad de México.

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El plan contempló cinco cicloestaciones alrededor del inmueble, ubicadas por su conexión con el Metro, el Tren Ligero y el Centro de Transferencia Modal de Taxqueña.

Actualmente, el sistema opera con más de 9 mil 300 bicicletas y 687 cicloestaciones en seis alcaldías. El servicio registra cerca de 52 mil viajes diarios y alrededor de 186 mil usuarios activos.

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