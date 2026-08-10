Receta de pan de plátano en licuadora y sin horno: postre fácil ideal para un antojo dulce

¿Antojo dulce y poco tiempo? Este pan de plátano en licuadora y sin horno es la solución perfecta. Con ingredientes básicos y una técnica sencilla, puedes disfrutar un postre húmedo, aromático y con ese sabor reconfortante de plátano maduro en menos de 30 minutos.
Esta receta fácil es ideal para quienes no tienen horno o buscan algo rápido para la merienda.
El resultado es un pan tipo bizcocho, cocido en sartén, sartén antiadherente o microondas, con una textura suave y perfecta para acompañar un café o un vaso de leche. Puedes añadir chocolate, frutos secos o canela para personalizarlo.
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Receta de pan de plátano en licuadora y sin horno
El pan de plátano en licuadora y sin horno es un bizcocho rápido que se prepara triturando los ingredientes en licuadora y cocinando la mezcla en sartén o microondas. No requiere levados ni amasados, y aprovecha el dulzor natural del plátano maduro.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 25 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 2 plátanos maduros
- 2 huevos
- 100 ml de leche
- 150 g de harina de trigo
- 80 g de azúcar
- 40 ml de aceite de girasol o de oliva suave
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
- 1 cucharadita de polvo de hornear (impulsor químico)
- 1 pizca de sal
- Mantequilla o aceite para la sartén
Cómo hacer pan de plátano en licuadora y sin horno, paso a paso
- Pela los plátanos y córtalos en trozos grandes.
- Coloca los plátanos, huevos, leche, azúcar, aceite y vainilla en la licuadora. Tritura hasta obtener una mezcla homogénea.
- Añade la harina, el polvo de hornear y la sal. Vuelve a mezclar en la licuadora hasta que no queden grumos.
- Calienta la sartén bien engrasada a fuego bajo. Vierte la mezcla y tapa la sartén.
- Cocina durante 12-15 minutos a fuego bajo. Sabrás que está listo cuando al pinchar con un palillo, salga limpio.
- Da la vuelta con ayuda de un plato grande o tapa (si tu sartén lo permite) y cocina 2-3 minutos más por el otro lado.
- Retira del fuego, deja templar y desmolda con cuidado para no romperlo.
- Puedes decorar con rodajas de plátano, nueces o un poco de azúcar glas.
- Sirve a temperatura ambiente o ligeramente tibio.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 6 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 185 kcal
- Hidratos de carbono: 32 g
- Proteínas: 4,5 g
- Grasas: 5 g
- Azúcares: 15 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Se mantiene en la nevera hasta 3 días, bien tapado. También puedes congelarlo en porciones durante 1 mes.
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