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Receta de pan de plátano en licuadora y sin horno: postre fácil ideal para un antojo dulce

Esta receta fácil es ideal para quienes no tienen horno o buscan algo rápido para la merienda

Pan de plátano con nueces en una tabla de madera, una rebanada cortada, un racimo de plátanos amarillos, un paño de tela y una taza.
Un pan de plátano con nueces, parcialmente rebanado, se encuentra sobre una tabla de cortar de madera en una cocina, con un racimo de plátanos frescos al lado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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¿Antojo dulce y poco tiempo? Este pan de plátano en licuadora y sin horno es la solución perfecta. Con ingredientes básicos y una técnica sencilla, puedes disfrutar un postre húmedo, aromático y con ese sabor reconfortante de plátano maduro en menos de 30 minutos.

Esta receta fácil es ideal para quienes no tienen horno o buscan algo rápido para la merienda.

El resultado es un pan tipo bizcocho, cocido en sartén, sartén antiadherente o microondas, con una textura suave y perfecta para acompañar un café o un vaso de leche. Puedes añadir chocolate, frutos secos o canela para personalizarlo.

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Rebanada de pan de plátano con nueces, pan de plátano, taza de café, dos plátanos amarillos y un paño de tela sobre tabla de madera.
Una porción de pan de plátano con nueces se presenta en una tabla de madera, acompañada de café y plátanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de pan de plátano en licuadora y sin horno

El pan de plátano en licuadora y sin horno es un bizcocho rápido que se prepara triturando los ingredientes en licuadora y cocinando la mezcla en sartén o microondas. No requiere levados ni amasados, y aprovecha el dulzor natural del plátano maduro.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 25 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  1. 2 plátanos maduros
  2. 2 huevos
  3. 100 ml de leche
  4. 150 g de harina de trigo
  5. 80 g de azúcar
  6. 40 ml de aceite de girasol o de oliva suave
  7. 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  8. 1 cucharadita de polvo de hornear (impulsor químico)
  9. 1 pizca de sal
  10. Mantequilla o aceite para la sartén

Cómo hacer pan de plátano en licuadora y sin horno, paso a paso

  1. Pela los plátanos y córtalos en trozos grandes.
  2. Coloca los plátanos, huevos, leche, azúcar, aceite y vainilla en la licuadora. Tritura hasta obtener una mezcla homogénea.
  3. Añade la harina, el polvo de hornear y la sal. Vuelve a mezclar en la licuadora hasta que no queden grumos.
  4. Calienta la sartén bien engrasada a fuego bajo. Vierte la mezcla y tapa la sartén.
  5. Cocina durante 12-15 minutos a fuego bajo. Sabrás que está listo cuando al pinchar con un palillo, salga limpio.
  6. Da la vuelta con ayuda de un plato grande o tapa (si tu sartén lo permite) y cocina 2-3 minutos más por el otro lado.
  7. Retira del fuego, deja templar y desmolda con cuidado para no romperlo.
  8. Puedes decorar con rodajas de plátano, nueces o un poco de azúcar glas.
  9. Sirve a temperatura ambiente o ligeramente tibio.
Infografía de receta. Plátanos, huevos, leche, azúcar, aceite, vainilla, harina, polvo de hornear, sal. Licuadora, sartén, pan de plátano entero y rebanado.
Esta guía visual detalla los pasos para preparar pan de plátano en licuadora y sin horno, desde la mezcla de ingredientes hasta la cocción final. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 185 kcal
  • Hidratos de carbono: 32 g
  • Proteínas: 4,5 g
  • Grasas: 5 g
  • Azúcares: 15 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se mantiene en la nevera hasta 3 días, bien tapado. También puedes congelarlo en porciones durante 1 mes.

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