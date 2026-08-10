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Harry Styles dejó este regalo a sus fans en una tradicional churrería de la CDMX

Cientos de harries hicieron fila para obtener este delicioso postre

Una mano sostiene una bolsa blanca con churros y un parche de Harry Styles sobre la bolsa; detrás, filas de personas en una calle con un paso de cebra.
El gesto del cantante para sus fans en CDMX se entrega hasta agotar existencias (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Después de seis llenos totales en el Estadio GNP e incluso haber sido regañado por el Metrobús, Harry Styles tuvo un acto de amor hacia sus fans de la Ciudad de México, pues cientos recibieron churros a su nombre.

El gesto de Harry Styles hacia su público mexicano ha dejado huella durante su reciente paso por la Ciudad de México.

Como muestra de agradecimiento tras completar seis presentaciones de su gira Together, Together en el Estadio GNP, el cantante británico pagó una cortesía poco usual: churros gratuitos a sus seguidores.

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Lo que destacaron las y los fans de Harry Styles fue que en el ticket aparecía el nombre del cantante en lugar del apartado de pago.

Los fans del cantante británico acudieron para tener su ticket de regalo (FB/Karla Gascas)

Justo fue el ticket lo que muchas personas querían guardar como recuerdo.

Este gesto fue viral en redes sociales; sin embargo, más tarde algunas harries —nombre del fandom— aseguraron que había cambiado a Together, together y no directamente “Harry Styles”, pero seguía siendo su cortesía.

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¿Por qué Harry regaló churros en CDMX?

Esta no es la primera vez en que Harry regala algún detalle a sus fans, pues también dejó flores en Londres, café en Ámsterdam y cintas de Bonfim en Brasil.

La colaboración entre el artista británico y la tradicional churrería ha sido vista como un reconocimiento a la hospitalidad y entusiasmo del público mexicano durante sus seis conciertos.

Cabe recordar que en dos de ellos, los fans se enfrentaron a lluvia y granizo durante las horas de espera.

X/@rcklandarcher
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En dónde están los churros gratis de Harry

Quienes deseen aprovechar esta iniciativa solo deben acudir a la sucursal de El Moro ubicada en avenida Michoacán 27, colonia Hipódromo, en la alcaldía Cuauhtémoc, justo al costado del Parque México.

El detalle está disponible únicamente el domingo 9 y el lunes 10 de agosto de 2026, en el horario habitual del local, de 9:00 a 23:00 horas.

Para recibir la cortesía, los interesados deben presentarse en la caja y mencionar que acuden por la cortesía de la gira Together, Together.

Además, deben mostrar en el establecimiento la historia de Instagram o una captura de pantalla relacionada con la promoción, sin que se haya anunciado la necesidad de realizar una compra mínima. Las órdenes gratuitas se entregan hasta agotar existencias.

X/melibay
X/melibay

Esta acción responde a la gratitud de Harry Styles por el respaldo recibido durante su estancia en la capital mexicana, donde los boletos para sus conciertos se agotaron en tiempo récord.

La dinámica no exige más requisitos que los mencionados, lo que ha generado un ambiente festivo entre los fanáticos y curiosos que se han acercado para formar parte de la experiencia.

En resumen, la iniciativa de Harry Styles consiste en regalar churros en colaboración con la churrería como agradecimiento a sus seguidores por el éxito de sus conciertos recientes en la Ciudad de México.

Los churros pueden solicitarse en la sucursal especificada, siguiendo las indicaciones de la promoción y hasta que se terminen las existencias.

X/@moondly_
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El hecho ha sido ampliamente compartido en redes sociales, donde los asistentes han documentado su experiencia y la respuesta positiva que ha generado esta singular cortesía.

En redes sociales se pudo ver que la fila daba vuelta a la cuadra.

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