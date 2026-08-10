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Cuántas veces se recomienda sacar a pasear a tu perro según su tamaño y necesidades

Especialistas en comportamiento animal y veterinarios coinciden en que estas salidas impulsan el equilibrio emocional y previenen problemas de conducta

Una mujer camina con un perro con correa por un sendero de parque. Hay árboles con hojas anaranjadas y amarillas, y personas pasean al fondo.
Una mujer de unos 40 años pasea con un perro de 11 años por un sendero de parque con árboles de follaje otoñal y hojas caídas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El paseo diario es una de las actividades más importantes para la salud y el bienestar de los perros.

Más allá de permitirles cubrir sus necesidades fisiológicas, salir a caminar les proporciona estimulación mental, reduce el estrés y fortalece el vínculo con sus cuidadores.

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Especialistas en comportamiento animal y veterinarios coinciden en que estas salidas impulsan el equilibrio emocional y previenen problemas de conducta, convirtiendo el paseo en una rutina clave para la calidad de vida de cualquier perro.

Cuatro perros con correas, un golden retriever, un labrador negro y dos pequeños perros blancos, caminan por una calle adoquinada con edificios históricos y personas.
Un golden retriever, un labrador negro y dos perros pequeños blancos son paseados por sus dueños en una concurrida calle adoquinada de un centro histórico con edificios antiguos y farolas clásicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuántas veces se recomienda sacar a pasear a tu perro según su tamaño y necesidades

Las recomendaciones para sacar a pasear a un perro varían según su tamaño, raza, edad y nivel de energía:

  • Perros grandes y de razas activas (como Border Collie o Pastor Australiano) necesitan paseos más largos e intensos, de al menos 30 minutos a 1 hora al día, divididos en dos o más salidas.
  • Perros pequeños pueden requerir paseos más frecuentes pero de menor duración, por ejemplo, 15-20 minutos, dos o tres veces al día.
  • Cachorros requieren paseos cortos y frecuentes para evitar el sobreesfuerzo: una regla común es 5 minutos de paseo por cada mes de vida, hasta un máximo de 30-40 minutos diarios.
  • Perros senior o con problemas de salud pueden necesitar paseos más suaves y cortos, siempre consultando con el veterinario.

En general, la recomendación mínima para la mayoría de los perros es al menos un paseo al día de 15-30 minutos, aunque lo ideal es dividir el tiempo en dos o más salidas para estimularlos física y mentalmente.

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Es importante adaptar los paseos a las necesidades individuales de cada perro y no solo enfocarse en que hagan sus necesidades, sino también en su bienestar emocional y físico.

Infografía con un hombre paseando tres perros de diferentes razas, y paneles con texto sobre recomendaciones para pasear perros según su tamaño y edad.
La infografía de Infobae detalla las recomendaciones sobre la frecuencia y duración de los paseos para perros, adaptadas a su tamaño, edad y estado de salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de los paseos para los perros

Los paseos aportan múltiples beneficios para los perros, tanto físicos como emocionales:

  • Permiten la exploración olfativa, fundamental para su bienestar mental. Oler su entorno reduce ansiedad, estimula cognitivamente y ayuda al equilibrio emocional.
  • Fortalecen el vínculo perro-cuidador, ya que el paseo es un momento de convivencia y comunicación.
  • Previenen el aburrimiento y las conductas destructivas al ofrecer variedad de estímulos y novedades en el entorno.
  • Contribuyen al control de peso y al mantenimiento de articulaciones, lo que es especialmente importante en perros mayores.
  • Favorecen la socialización con otros perros y personas, lo cual mejora su adaptación y comportamiento.
  • La rutina de paseos ayuda a reducir el estrés y refuerza la confianza y seguridad del animal.

Los expertos recomiendan incorporar rutinas de exploración y permitir que el perro huela durante el paseo, adaptando la actividad a sus necesidades de edad y salud.

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