Congreso de la CDMX revisa los saldos del Mundial 2026 en espacios públicos

El Congreso de la CDMX informó que 125 millones de personas siguieron el Mundial en espacios públicos de la capital durante la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026. EFE/ Francisco Guasco

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Autoridades del Gobierno de la CDMX presentaron ante el Congreso capitalino los resultados de las acciones emprendidas por el Mundial de Futbol 2026, entre ellas más de dos mil obras y mejoras en movilidad, seguridad, iluminación y servicios urbanos que, según lo expuesto este 9 de agosto, se mantendrán como infraestructura para la población de la ciudad.

Durante la reunión de la Comisión Especial de Seguimiento y Vigilancia a la Organización y Desarrollo de la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026 del Congreso de la CDMX, las funcionarias reportaron cifras de asistencia y participación que el gobierno local ubicó entre los principales saldos del torneo: 125 millones de personas siguieron el Mundial en espacios públicos de la capital, 2 millones 507 mil visitantes acudieron a actividades vinculadas con la competencia y 5.5 millones participaron en actos masivos como la Aldea Global y la Ola Más Grande del Mundo.

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El encuentro reunió a la secretaria de Turismo capitalina, Alejandra Frausto Guerrero; la titular de la Contraloría General, Nashieli Ramírez Hernández y la consejera jurídica y de Servicios Legales, Eréndira Cruzvillegas Fuentes; de acuerdo con un comunicado del Congreso de la CDMX fechado el pasado 7 de agosto.

Las obras y los festivales quedan como saldo material del torneo

El reporte al Congreso indicó que 5.5 millones de personas participaron en actos masivos como la Aldea Global y la Ola Más Grande del Mundo. (Foto: Congreso de la CDMX)

El diputado Ángel Augusto Tamariz Sánchez, presidente de esa comisión especial, sostuvo que el torneo dejó beneficios económicos para comerciantes, artesanos y pequeños prestadores de servicios. También afirmó que las obras ejecutadas por el gobierno capitalino no se hicieron solo para atender a turistas nacionales y extranjeros, sino para mejorar la infraestructura para quienes habitan la ciudad.

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Tamariz rechazó que se hubieran destinado recursos públicos a remodelaciones suntuarias. En sus palabras: “No hubo remodelaciones lujosas de palcos con dinero público. Hubo eficiencia, planeación y un combate frontal a cualquier intento de corrupción. Se atendió todo lo necesario para ser una buena sede y, al mismo tiempo, las obras realizadas se quedan como un patrimonio para el pueblo trabajador de nuestra ciudad”.

El legislador también destacó la instalación de Fan Fest en el Zócalo y en las 16 alcaldías. Según dijo, esos espacios permitieron que la población siguiera el torneo sin costo.

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En otra intervención, añadió: “Se garantizó el derecho a la recreación instalando festivales futboleros que fueron puntos de convivencia con pantallas gigantes, de acceso completamente gratuito en todas las alcaldías de la ciudad. Se aseguró que nadie se quedara sin vivir la experiencia mundialista por falta de recursos económicos”.

El gobierno capitalino atribuye el resultado a promoción internacional y operación pública

Tamariz rechazó remodelaciones suntuarias con dinero público y afirmó que las obras del Mundial 2026 se mantienen como infraestructura para quienes habitan la Ciudad de México. EFE/EPA/CHRIS TORRES

La diputada Xóchitl Bravo Espinosa afirmó que la administración de la ciudad entregó “buenas cuentas” sobre las acciones puestas en marcha durante la justa deportiva. La legisladora señaló que esos resultados se alcanzaron pese a los señalamientos de la oposición y mencionó el trabajo de la jefa de Gobierno Clara Brugada.

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Bravo lo resumió así: “Le queremos decir a la gente de la Ciudad de México que se les están entregando buenas cuentas. Que los que decían que no se podía hacer, se quedaron con las ganas de que no se llevara a cabo, porque hay extraordinarias mujeres que estuvieron trabajando todos los días sin descanso, como la Jefa de Gobierno, Clara Brugada (…). Pero que se pudo y se pudo muy bien”.

En la sesión también participaron la diputada Brenda Ruiz Aguilar, de Morena; Elvia Estrada Barba, del Partido Verde; Ernesto Villarreal Cantú, del PT, y Luisa Fernanda Ledesma Alpízar, de MC. Todos, según el comunicado legislativo, coincidieron en que las obras dejaron resultados positivos para la ciudad y seguirán siendo aprovechadas por la población.

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Frausto sostuvo que el Mundial funcionó como una campaña de promoción para la Ciudad de México a escala internacional sin requerir recursos adicionales. La secretaria de Turismo indicó que la capital obtuvo una exposición amplia en todo el mundo a partir de la competencia.

Ramírez, por su parte, dijo que el saldo positivo fue más allá de los 39 días que duró el torneo, porque se abrieron espacios de convivencia entre habitantes de la capital. Cruzvillegas atribuyó los resultados a la labor de 140 mil servidoras y servidores públicos que atendieron a capitalinos y visitantes durante la justa deportiva.

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