Cynthia Klitbo comete tremendo error en La Casa de los Famosos México y menciona reality de TV Azteca

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La actriz Cynthia Klitbo cometió un tremendo error durante su participación en La Casa de los Famosos México 2026, cuando mencionó al reality de TV Azteca: MasterChef. El momento se volvió viral en redes sociales.

Cynthia Klitbo ha dado de qué hablar en las primeras semanas del encierro dentro del reality de Televisa, protagonizando momentos de confrontación con otros habitantes, principalmente por temas de limpieza y organización.

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Uno de sus roces más recientes fue con el influencer Ese Pérez, a quien confrontó de manera frontal y le pidió que dejara de hacerle bromas sobre sus ronquidos. Su actitud ha dividido opiniones en la audiencia porque algunos la consideran exagerada, pero muchos defienden su forma de actuar de frente con lo que no está de acuerdo.

Cynthia Klitbo menciona a MasterChef en La Casa de los Famosos México 2026

Cynthia Klitbo comete tremendo error en La Casa de los Famosos México y menciona reality de TV Azteca

La reconocida actriz de Televisa se le olvidó por un momento en dónde estaba y mencionó el nombre del reality de la competencia. Esto ocurrió cuando Klitbo elogió a Masad Altamimi por su éxito preparando pasteles paras las festejadas de la casa.

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“Oye Masad, sí estás para MasterChef”, dijo la actriz y al darse cuenta de su error, se tapó la boca apenada, mientras el resto de habitantes gritó. “Para ser un chef maestro”, intentó corregir.

Los habitantes cambiaron rápido de tema y echaron una porra para Masad, por lo que el error de Klitbo no pasó a mayores y quedó como una anécdota más de la temporada.

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Cynthia Klitbo y su discusión con Ese Pérez

Cynthia Klitbo encaró a Ese Pérez el pasado viernes en el reality de Televisa y le exigió que dejara de bromear sobre sus ronquidos, un choque que terminó con una disculpa del influencer y que se suma a una cadena de fricciones que la actriz ha acumulado en menos de dos semanas de encierro.

La actriz Cynthia Klitbo gesticula con su mano izquierda levantada frente a un vaso con bebida oscura en un estudio de televisión. (ViX/Captura de pantalla)

Klitbo llevó el reclamo a la cocina después de hablar con Arantza Ruiz y dejar claro que ya estaba cansada de los comentarios. La actriz acusó que las bromas eran un “bullying” cotidiano y le dijo de frente: “Estoy muy enojada contigo, cabr... Me bulleas todos los días con la misma mam...”.

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Ese Pérez intentó rechazar la acusación y sostuvo que sus comentarios no constituían acoso. Para explicarlo, dijo: “Bullying sería decirle: ‘No, es que esa pin... vieja ronca todos los días’”, con lo que buscó marcar una diferencia entre un insulto directo y lo que él consideraba un chiste compartido.

Klitbo no aceptó esa distinción y le respondió: “Cuando alguien quiere decir algo, lo dice en serio y de frente. Conmigo no”.

La discusión empezó por bromas sobre los ronquidos y acabó con una disculpa

Ese Pérez gesticula con las manos en un set de fondo verde con estanterías, en el marco de una discusión mencionada en el texto sobreimpreso. (ViX/Captura de pantalla)

En la misma conversación, Klitbo mencionó a Yanet García como ejemplo de una reacción distinta ante un problema de convivencia. “Si te quieres ir del cuarto, Yanet tuvo huevos y se fue”, le dijo al influencer.

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La referencia aludió a que García decidió llevarse su colchón a otra habitación por los ronquidos de Ernesto Laguardia, en lugar de hacer comentarios sobre el tema. Ese Pérez reconoció entonces que había supuesto que podía manejar ese tipo de humor con la actriz y le dijo: “Pensé que podíamos tener ese chiste como ‘Ronquidos Laguardia’, con usted no”.

Después del reclamo, el influencer ofreció una disculpa directa. “Le pido una disculpa, ya no vuelve a pasar. No se preocupe”, respondió.

Klitbo aceptó la disculpa, pero reiteró el límite que buscaba fijar dentro de la casa. “No me gusta. A mí las bulleadas, cuando alguien quiere decir algo, lo dice de frente”, afirmó.

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La actriz Cynthia Klitbo en su video de presentación para La Casa de los Famosos México (Instagram)

Klitbo suma roces con al menos cinco habitantes desde el arranque del reality

El enfrentamiento con Ese Pérez se inserta en una racha más amplia de conflictos de convivencia. En menos de dos semanas, Klitbo ha protagonizado desencuentros con al menos cinco compañeros, la mayoría ligados a la cocina, la limpieza y las dinámicas diarias.

Su primer choque fue con Masad Altamimi durante el desayuno, cuando ella le reclamó que se servía demasiada comida sin pensar en los demás: “Oigan, faltamos varios, no se atasquen”. Al día siguiente, él le reclamó que los frijoles preparados para todos llevaban tocino, carne que su religión le prohíbe.

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La actriz respondió que nadie le había informado de esa restricción y lo acusó de no colaborar en las tareas colectivas. “No ayuda, él aprovecha el trabajo de los demás para hacerse”, dijo.

Masad y Cynthia discuten por la comida en LCDLFM4 (Televisa) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con Aldo Rendón, la discusión surgió durante la Prueba por el Presupuesto Semanal por un malentendido en los turnos de la bicicleta estática. Ambos levantaron la voz, aunque poco después se disculparon y cerraron el episodio con un beso en la mejilla.

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Con Mariana Ochoa, las fricciones fueron dos. La primera ocurrió cuando Klitbo la reprendió por usar un trapo de cocina para limpiar el baño; la segunda, cuando Ochoa cuestionó que la actriz llorara por no poder comer sin restricciones a causa de su enfermedad de Hashimoto.

Yahir también recibió un reclamo de la actriz por hablar muy fuerte en la cocina mientras ella intentaba dormir. “Se escucha hasta mi cuarto”, le dijo.