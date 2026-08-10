Equipos de La Casa de los Famosos México 2026 se burlan del comunicado de Moisés Peñaloza

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La disputa en La Casa de los Famosos México 2026 salió de la pantalla luego de que el equipo de Moisés Peñaloza acusó a los administradores de las redes de Ernesto Laguardia de impulsar una campaña de hostilidad, a unas horas de la gala de eliminación de hoy 9 de agosto, una emisión que además llega marcada por un cambio que la producción adelantó como inédito en la historia del reality.

El equipo de Ernesto Laguardia le respondió con humor en redes sociales, y los demás teams de los integrantes del reality también se burlaron del comunicado expuesto en las cuentas de Moisés Peñaloza.

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La controversia coincide con una placa integrada por Ximena Herrera, Masad Altamimi, Ernesto Laguardia y Memo Schutz. En la segunda gala de nominación, cada habitante repartió tres, dos y un punto entre tres compañeros, una mecánica que amplió la dispersión de votos y exhibió alianzas dentro de la casa.

El equipo de Moisés Peñaloza separó a Laguardia del manejo de sus redes

Moisés Peñaloza acusa al equipo de Ernesto Laguardia de una campaña de odio y recibe polémica respuesta (Instagram)

El Team Moisés difundió un comunicado en plataformas digitales en el que cuestionó el contenido publicado desde las cuentas oficiales del actor. El mensaje marcó una diferencia entre la conducta que Ernesto Laguardia mantiene dentro del reality y las acciones de quienes administran sus perfiles.

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La representación de Moisés Peñaloza abrió con un reconocimiento a la carrera del actor y conductor: “Si algo ha distinguido a lo largo de su impecable trayectoria al señor Ernesto Laguardia, es su talento, su caballerosidad y los valores que lo han mantenido por décadas en el gusto del público”.

Después fijó su reclamo central. El equipo sostuvo que entre ambos participantes no ha existido una confrontación directa dentro del programa y que la convivencia se ha mantenido en términos de respeto, pese a que compiten con estrategias distintas.

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“En ningún momento ha existido una falta de respeto directa entre ellos, y así continuará, porque ambos son unos caballeros”, señaló el comunicado. El mensaje también planteó que algunas publicaciones y mensajes de seguidores rebasaron el terreno de la competencia propia del reality.

El señalamiento apuntó a quienes manejan las plataformas digitales de Laguardia, no al actor de forma personal. Según la postura del Team Moisés, el conductor no respaldaría ese comportamiento por los valores que, afirmaron, han marcado su trayectoria.

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El equipo de Moisés Peñaloza publica un comunicado oficial en redes sociales sobre una campaña de hostilidad contra Ernesto Laguardia. (Instagram)

La petición final del comunicado se dirigió al público: “Disfruten del juego”. Hasta ahora, el conflicto expuesto por la representación de Peñaloza se concentra en la actividad de las cuentas digitales del actor y no en un enfrentamiento directo entre los dos habitantes dentro de la casa.

La respuesta del Team Ernesto Laguardia y la burla del resto de los equipos de los habitantes

El equipo de Ernesto Laguardia respondió a este comunicado sólo con un emoji de risa, usando el mismo formato de comunicado que utilizó el team Moisés, lo cual provocó risas entre la audiencia y los fandom de la Casa.

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Además, los demás encargados de manejar las redes sociales de los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026 aprovecharon para sacar comunicados del mismo estilo, burlándose también de lo realizado por las cuentas del actor.

El equipo de Ernesto Laguardia publica un comunicado oficial en redes sociales, firmado por el editor, que incluye un emoji de cara riendo con lágrimas, en respuesta a las acusaciones del team Moisés. (Instagram)

“Los trapos de la cocina no se usan en el baño. Atentamente los que no somos cochinos”: soltó las redes sociales de Cynthia Klitbo.

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“El outfit de hoy será mejor que el anterior”, se lee en el comunicado de las redes sociales de Flor Vigna.

“La verdad no sabemos qué comunicar. Estamos igual de confundidos que cuando Masad empieza a hablar en Masañol”, fue el comunicado del equipo del influencer árabe.

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Los equipos de Gema Garoa, Memo Schutz y Arantza Ruíz también se subieron a la tendencia y publicaron sus respectivos comunicados mofándose del team Moisés, y aprovechando para pedir apoyo en esta noche de eliminación.

La producción adelantó un cambio “sin precedentes” para la gala

Durante la postgala de la noche de nominación, el conductor Ricardo Margaleff explicó: “Pues como saben, eh, pues las reglas cambian todo el tiempo aquí en La Casa de los Famosos México y nos acaban de comunicar justo en este instante, en este momento, que el siguiente domingo ocurrirá un hecho que nunca, escúchenlo bien, nunca ha ocurrido en la historia de La Casa de los Famosos México. Nunca”.

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Wendy Guevara reforzó esa idea con otro mensaje: “Algo que va a cambiar todo dentro de la casa. Usted puede ser testigo de este hecho sin igual, único y sin precedentes”.

Esas declaraciones detonaron especulaciones en X, antes Twitter. Una de las teorías que cobró fuerza apunta a una doble eliminación, aunque la producción no ha confirmado que dos habitantes dejarán el reality.

(Infobae/Jenifer Nava)

Parte de los comentarios también vinculó esa posibilidad con la presencia de Fede Vigevani, quien permanece como infiltrado y no puede nominar ni ser nominado.