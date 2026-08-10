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Grecia Quiroz exige esclarecer asesinato de Carlos Manzo durante su Segundo Informe

La alcaldesa sostuvo que conocer la verdad y castigar a los responsables conforme a la ley es una exigencia de justicia, no de venganza

Mujer con vestido rojo y sombrero blanco habla por un micrófono en un podio de madera. Al fondo hay una pared de ladrillos y una ventana
Grecia Quiroz recuerda a Carlos Manzo durante su Segundo Informe de Gobierno. (Grecia Quiroz)
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Durante su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz García, recordó las circunstancias en las que asumió el cargo tras el asesinato de su esposo y entonces alcalde, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

La alcaldesa señaló que llegar a la presidencia municipal no estaba entre sus planes y que tomó la responsabilidad en medio de un proceso personal y político complejo. Afirmó que, pese al temor y al dolor por la pérdida de su esposo, decidió continuar con las funciones de gobierno y atender las necesidades del municipio.

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“Quien tendría que estar hoy aquí de frente a ustedes rindiendo este informe de gobierno se llama Carlos Manzo. Este era un momento que le correspondía a él”, expresó.

Quiroz reconoció que los meses posteriores al homicidio representaron una etapa de dificultades para su administración y para la población de Uruapan.

La seguridad y la justicia marcaron el informe

Uno de los principales temas de su discurso fue el asesinato de Carlos Manzo y la exigencia de que el caso sea esclarecido completamente.

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Seguridad y justicia, ejes del Segundo Informe de Grecia Quiroz.
Seguridad y justicia, ejes del Segundo Informe de Grecia Quiroz.

La presidenta municipal sostuvo que reclamar justicia no implica buscar venganza, sino conocer la verdad y que quienes resulten responsables enfrenten las consecuencias establecidas por la ley.

“Exigir justicia no significa venganza. Nuestra exigencia no nace del odio, nace del amor”, afirmó.

Quiroz también señaló que el esclarecimiento del homicidio debe contribuir a evitar que otras familias atraviesen una situación similar.

Investigación por el asesinato de Carlos Manzo continúa

El reclamo de la alcaldesa ocurre mientras las autoridades mantienen abierta la investigación por el asesinato de Manzo. El 30 de julio fue detenido en Jalisco Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1”, señalado por las autoridades federales como presunto autor intelectual del homicidio.

Fiscalía mantiene abierta investigación por homicidio de Carlos Manzo.
Fiscalía mantiene abierta investigación por homicidio de Carlos Manzo.

De acuerdo con la información difundida por autoridades de seguridad, “R1” estaría relacionado con una estructura criminal con presencia en Michoacán y Jalisco. Su detención se sumó a otras acciones realizadas dentro de la investigación.

El expediente también ha contemplado posibles irregularidades en el equipo de seguridad de Manzo y una presunta filtración de información sobre sus movimientos antes del ataque.

Quiroz, por su parte, ha insistido en que deben investigarse todas las líneas relacionadas con el homicidio, incluidos los posibles intereses detrás de la orden de asesinar al exalcalde.

Gobierno independiente continuará con su proyecto

Durante el informe, la presidenta municipal también defendió la continuidad del proyecto político independiente que encabezó Carlos Manzo.

Gobierno independiente de Uruapan mantendrá el proyecto de Carlos Manzo. REUTERS/Ivan Arias
Gobierno independiente de Uruapan mantendrá el proyecto de Carlos Manzo. REUTERS/Ivan Arias

Quiroz aseguró que su administración no gobierna para partidos políticos ni para intereses particulares, sino para atender las necesidades de los habitantes de Uruapan. Asimismo, señaló que mantendrá la coordinación con autoridades estatales y federales cuando sea necesario para impulsar acciones en beneficio del municipio.

Entre las áreas que mencionó se encuentran la rehabilitación de calles y caminos, servicios públicos, iluminación, suministro de agua y atención a colonias y comunidades.

La alcaldesa también destacó la importancia de mantener la participación ciudadana mediante la vigilancia de las acciones de gobierno, la presentación de propuestas y la denuncia de posibles irregularidades.

Quiroz afirma que Uruapan debe avanzar pese a las dificultades

En su mensaje, Grecia Quiroz sostuvo que los acontecimientos de los últimos meses han representado una prueba para las autoridades y para la sociedad de Uruapan.

Grecia Quiroz asegura que Uruapan seguirá adelante pese a las adversidades. (Foto: X/@GreciaMich2027)
Grecia Quiroz asegura que Uruapan seguirá adelante pese a las adversidades. (Foto: X/@GreciaMich2027)

Afirmó que el municipio debe continuar atendiendo sus problemas sin dejar de lado la exigencia de justicia por el asesinato de Carlos Manzo.

“Uruapan es mucho más grande que cualquier otra adversidad”, manifestó.

La presidenta municipal señaló que el objetivo de su administración es convertir las dificultades enfrentadas en una razón para fortalecer el trabajo en favor de la población.

Finalmente, reiteró que mantendrá la exigencia de justicia para Carlos Manzo y para otras familias afectadas por la violencia. También aseguró que continuará al frente del gobierno municipal con la intención de dar seguimiento al proyecto iniciado por su esposo.

“Mientras yo esté aquí, seguiré defendiendo al pueblo de Uruapan y no daremos ni un paso atrás”, concluyó.

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