Mariana Ochoa niega presiones y sostiene que en La Casa de los Famosos México “no hay línea” sobre la vida privada

(La Casa de los Famosos México)

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Mariana Ochoa dijo que en La Casa de los Famosos México 2026 “no hay línea” ni condicionamientos de producción para hablar de su vida privada o sentimental, y sostuvo que su eliminación se definió por votos. En una entrevista con el periodista Gerardo Escareño para su canal de Vaya Vaya TV, la cantante afirmó que el formato incluso contó con un notario dentro del foro por tratarse de una dinámica que “se rige cien por ciento por votos”.

Ochoa explicó que su salida se debió a que “le faltaron votos” y a que su equipo “se confió”, mientras otros grupos externos “hicieron alianzas con fandoms”. También aceptó que, dentro de la casa, le faltó tiempo para buscar acuerdos con otras comunidades de fans.

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La exintegrante de OV7 vinculó ese resultado con la división actual del grupo. “No cuento con el fandom de OV7… tal vez cuento con mi séptima parte”, dijo, al hablar de cómo esa fractura impactó su respaldo fuera del reality.

El contrato, el notario y la versión sobre el confesionario

(Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

Ante una versión difundida sobre una supuesta presión en el confesionario para que contara más de su vida privada, Ochoa negó que existiera una exigencia contractual o una instrucción directa de producción.

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“Es un reality que se rige cien por ciento por votos, por eso tienen un notario dentro del foro. La realidad… es que me faltaron votos”, dijo Mariana Ochoa en la entrevista.

La cantante añadió que, cuando firmó, pensó que le pedirían hablar de la situación de OV7, pero afirmó que no ocurrió. “No hay línea de que hables de absolutamente de nada… no te lo piden por contrato. No te dan ninguna línea. Tú eres como eres y cuentas lo que quieras contar”, declaró.

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Sobre su propia estrategia, reconoció que se confió por “la inexperiencia de estar en un reality” y dijo que tanto ella como su equipo debieron operar alianzas con otros fandoms, dentro y fuera del programa.

El video filtrado antes de ser presentada, Mariana Ochoa revela qué pasó

La noche de este 26 de julio, la producción de La Casa de los Famosos México 2026 prepara el ingreso de tres habitantes sorpresa, cuya identidad se mantiene bajo reserva oficial

Mariana Ochoa también explicó el origen del video que circuló en redes antes de ser revelada como habitante sorpresa, donde se le escuchó decir: “No se pierdan un veinticuatro siete”. Aseguró que ocurrió antes de su entrada y señaló a personal del equipo que revisó equipaje como el punto de contacto.

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Según su relato, una persona del staff le pidió un saludo “para su hermana” y le sugirió decirle que no se lo perdiera, en referencia a que ella estaría en la temporada. Ochoa dijo que confió en la discreción del equipo y en que su participación sería “la sorpresa” del día, ya que aceptó “de último momento”.

“Creo que le tuvieron que dar gran a esta persona, porque yo creo que algún medio le pagó”, dijo Mariana Ochoa en la entrevista. Agregó que el material lo habría sacado “un medio que se llama no sé qué Fama” y afirmó que a esa persona “le han de haber ofrecido cinco mil pesos”, lo que, en su versión, derivó en que lo corrieran.

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Música del reality, La Maraca y el sencillo Te mandé a la goma

(FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

La cantante confirmó que participó en la grabación del tema de La Casa de los Famosos, a invitación de la producción. Contó que lo hizo “corriendo” al llegar a España, al meterse al estudio para grabar sus partes, después de que Elaine y Yair ya habían grabado.

Ochoa dijo que le asignaron sus fragmentos ya divididos y que, al escuchar el resultado, notó su voz de forma marcada en los coros. “Se me figuró hasta como una canción de OV7”, afirmó.

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En su agenda, anunció un show en La Maraca en octubre. Dijo que tendrá cuatro invitados especiales confirmados: Kenny y los Eléctricos, Jorge Guevara y Andy Zuno, además de un invitado sorpresa.

También presentará el lanzamiento de su sencillo Te mandé a la goma, que describió como una fusión de pop y cumbia. Explicó que la canción se basó en la historia de un exnovio de preparatoria y que la estrenará en vivo en el show.

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Mariana Ochoa renunció al matutino "Sale el Sol" a un mes del estreno de su nueva temporada. (Foto: @soymarianaochoa)

Latin Grammy: fecha, filtro y votaciones

Ochoa habló del proceso rumbo al Latin Grammy y dijo que todavía faltó un filtro para definir la terna final. Señaló que la premiación se realizará el 12 de noviembre, aunque dijo desconocer cuándo se destape la “última terna”.

Para explicar el proceso, usó un ejemplo: “Inscriben diez mil canciones… queda una selección… de quinientas” que pasan a ser consideradas para la etapa final. Añadió que las votaciones ya estan abiertas para miembros votantes y que ella aún no se mete a votar.

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“Yo creo que a más tardar en un mes debe quedar la selección final”, dijo Mariana Ochoa en la entrevista.