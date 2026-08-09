México
Agregar Infobae enGoogle

¿Caifanes en el examen? Los memes que dejó la prueba control de la UNAM por la sede de CDMX

El Palacio de los Deportes es usualmente utilizado para conciertos en la alcaldía Iztacalco

Vista de estudiantes en escaleras de un edificio, algunos con mochilas y chaquetas. Logotipos "Caifanes" y un símbolo prehispánico se superponen en la escena.
Los memes se generaron por el recinto elegido por la UNAM (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La sede para realizar el examen de control de la UNAM en la CDMX será el Palacio de los Deportes, este mecanismo sólo va dirigido a los aspirantes seleccionados y a aquellos que obtuvieron el puntaje mínimo histórico por carrera.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Tras comprobarse que hubo un aumento atípico de puntaje en ciertas carreras de la UNAM durante el proceso de admisión, la institución terminó su contrato con la plataforma que aplicó el examen, eso no impidió que los aspirantes tomaran con humor la situación.

PUBLICIDAD

Ya que el Palacio de los Deportes es un recinto que se usa para conciertos, muchas personas hicieron bromas sobre la posibilidad de escuchar un concierto de Caifanes.

Muchos videos circulan sobre el examen de control ya que el Palacio de los Deportes en Iztacalco es un recinto de conciertos

La música de esta banda está usualmente ligada a la juventud y rebeldía, por lo que ha sido usada para describir la “vibra” que dan los estudiantes de la UNAM en algunos TikToks.

PUBLICIDAD

Es por eso que ahora los grupos de Facebook relacionados al examen UNAM 2026 están repletos de memes, incluso hay quien bromeó sobre la realización de freebies —regalos de fans para fans en conciertos de K-pop—, una práctica que ya se extendió a eventos de otros artistas.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Estos han sido algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales:

“Ya platiqué con el Rector y el concierto de Caifanes se hará al medio tiempo”, “Así me imagino el control de la UNAM”, “¿Entonces a qué hora el soundcheck?“, ”¿Alguien más llevará freebies?“, ”Ya me vi con mi merch pirata de los puestos y el logo de Pumas", entre otros.

Cómo llegar al Palacio de los Deportes

El recinto se encuentra en avenida Río Churubusco y Añil, sin número, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)
  • La estación de Metro más cercana es Velódromo (Línea 9), a unos 6-8 minutos caminando del Palacio de los Deportes. Alternativamente, puedes bajar en Ciudad Deportiva (también Línea 9).
  • La estación de Metrobús más cercana es Goma (Línea 2). Desde ahí, caminas pocos minutos hasta el recinto.
  • El Trolebús Línea 2 (Pantaco–Chapultepec) tiene parada en Velódromo, junto a la explanada.
  • Si tomas RTP, la Ruta 200 (Circuito Interior) tiene parada sobre avenida Río Churubusco, frente a la explanada del Palacio.
(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)
  • Para llegar desde cualquier punto de la ciudad, se recomienda transbordar al Metro Línea 9, la de color café.
  • Considera salir con anticipación por el tráfico en la zona, sobre todo en eventos masivos.

Fechas y sedes del examen en el país

En León, Guanajuato, el Hotel Real de Minas Poliforum recibirá a 2,777 aspirantes los días miércoles 12 y jueves 13 de agosto. El inmueble está ubicado en Blvd. Adolfo López Mateos No. 2211, colonia Las Bugambilias.

La ciudad de Oaxaca será sede para 1,920 personas el jueves 13 de agosto, quienes deberán acudir al Hotel San Felipe, en Avenida Jalisco No. 15, San Felipe del Agua.

En Tijuana, Baja California, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, sede ENID, atenderá a 518 aspirantes el domingo 16 de agosto. El recinto se localiza en Esperanza No. 4750, colonia Soler.

La Ciudad de México concentrará la mayor cantidad de aspirantes: 53,568 personas deberán presentarse en el Palacio de los Deportes, entre los días lunes 17 y miércoles 19 de agosto.

¿Cómo consultar la información del examen?

Cualquier aspirante puede ingresar al portal “TU SITIO” para consultar de inmediato los detalles de su cita. Allí se encuentra información sobre el día específico, la hora programada y la sede correspondiente, según la distribución realizada por la DGAE. Es fundamental que cada participante revise estos datos con antelación y prepare la documentación solicitada.

En total, la organización asignó lugares y horarios a 58,783 personas en las cuatro sedes mencionadas. El procedimiento busca una gestión ordenada y segura del examen, evitando la concentración excesiva en un solo sitio.

Temas Relacionados

Palacio de los DeportesUNAMmexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cómo preparar y aplicar agua de romero para detener la caída del cabello

Diversos testimonios y estudios sugieren que el romero puede ayudar a prevenir la caída del cabello gracias a sus propiedades estimulantes, antimicrobianas y fortalecedoras

Cómo preparar y aplicar agua de romero para detener la caída del cabello

Becas del Bienestar 2026: estos son los apoyos para el ciclo escolar 2026-2027

Estudiantes de primaria, secundaria, bachillerato y universidad pueden acceder a distintos apoyos

Becas del Bienestar 2026: estos son los apoyos para el ciclo escolar 2026-2027

Temblor hoy en México 9 de agosto: se registra sismo de magnitud 4.1 en Huixtla, Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México 9 de agosto: se registra sismo de magnitud 4.1 en Huixtla, Chiapas

Cynthia Klitbo comete tremendo error en La Casa de los Famosos México y menciona reality de TV Azteca

La actriz ha generado polémica dentro del programa de Televisa por su fuerte personalidad y su forma directa de hablar

Cynthia Klitbo comete tremendo error en La Casa de los Famosos México y menciona reality de TV Azteca

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

Una decena de escuderías con 20 pilotos forman parte de la máxima competición internacional de automovilismo

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de agosto: dan prisión preventiva a implicada en red de huachicol fiscal de Ruffo Appel

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de agosto: dan prisión preventiva a implicada en red de huachicol fiscal de Ruffo Appel

Vinculan a proceso a cinco presuntos integrantes de “Los Vallarta”, célula ligada al CJNG en el Edomex

Revelan que Ángel Aguirre habría solicitado desaparecer pruebas del caso Ayotzinapa porque su sobrino “estaba al tanto”

Arrestan en San Luis Potosí a hombre buscado por Estados Unidos e Interpol: lo acusan de homicidio

Dan prisión preventiva a Guadalupe “N”, implicada en la red de huachicol fiscal de Ruffo Appel

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: por qué se rumora que hoy habrá doble eliminación

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: por qué se rumora que hoy habrá doble eliminación

Cynthia Klitbo comete tremendo error en La Casa de los Famosos México y menciona reality de TV Azteca

Survivor México: quién sale eliminado hoy 9 de agosto

Alfredo Adame reacciona al ingreso de Carlos Trejo a la Granja VIP, “ya le di de tragar muchos años”

Habitantes nuevos podrían entrar hoy a La Casa de los Famosos México: quiénes serían y qué pasará con Fede Vigevani

DEPORTES

México vs Estados Unidos Final Sub-20 Concacaf EN VIVO: Cristóbal Alfaro marca doblete para el Tri

México vs Estados Unidos Final Sub-20 Concacaf EN VIVO: Cristóbal Alfaro marca doblete para el Tri

Canelo Álvarez reconoce el tiempo que le queda como boxeador profesional antes del retiro

Jürgen Damm se disculpa por comentario en vivo sobre las personas no nacidas en México y Faitelson lo defiende

Ricardo “Finito” López revela cuál fue la pelea más dura de su carrera

¿Cómo le fue a Romina Hinojosa en la última etapa del Tour de Francia Femenino 2026?