¿Caifanes en el examen? Los memes que dejó la prueba control de la UNAM por la sede de CDMX

Los memes se generaron por el recinto elegido por la UNAM (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La sede para realizar el examen de control de la UNAM en la CDMX será el Palacio de los Deportes, este mecanismo sólo va dirigido a los aspirantes seleccionados y a aquellos que obtuvieron el puntaje mínimo histórico por carrera.

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Tras comprobarse que hubo un aumento atípico de puntaje en ciertas carreras de la UNAM durante el proceso de admisión, la institución terminó su contrato con la plataforma que aplicó el examen, eso no impidió que los aspirantes tomaran con humor la situación.

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Ya que el Palacio de los Deportes es un recinto que se usa para conciertos, muchas personas hicieron bromas sobre la posibilidad de escuchar un concierto de Caifanes.

Muchos videos circulan sobre el examen de control ya que el Palacio de los Deportes en Iztacalco es un recinto de conciertos

La música de esta banda está usualmente ligada a la juventud y rebeldía, por lo que ha sido usada para describir la “vibra” que dan los estudiantes de la UNAM en algunos TikToks.

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Es por eso que ahora los grupos de Facebook relacionados al examen UNAM 2026 están repletos de memes, incluso hay quien bromeó sobre la realización de freebies —regalos de fans para fans en conciertos de K-pop—, una práctica que ya se extendió a eventos de otros artistas.

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Estos han sido algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales:

“Ya platiqué con el Rector y el concierto de Caifanes se hará al medio tiempo”, “Así me imagino el control de la UNAM”, “¿Entonces a qué hora el soundcheck?“, ”¿Alguien más llevará freebies?“, ”Ya me vi con mi merch pirata de los puestos y el logo de Pumas", entre otros.

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Cómo llegar al Palacio de los Deportes

El recinto se encuentra en avenida Río Churubusco y Añil, sin número, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

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La estación de Metro más cercana es Velódromo (Línea 9), a unos 6-8 minutos caminando del Palacio de los Deportes. Alternativamente, puedes bajar en Ciudad Deportiva (también Línea 9).

La estación de Metrobús más cercana es Goma (Línea 2). Desde ahí, caminas pocos minutos hasta el recinto.

El Trolebús Línea 2 (Pantaco–Chapultepec) tiene parada en Velódromo, junto a la explanada.

Si tomas RTP, la Ruta 200 (Circuito Interior) tiene parada sobre avenida Río Churubusco, frente a la explanada del Palacio.

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Para llegar desde cualquier punto de la ciudad, se recomienda transbordar al Metro Línea 9, la de color café.

Considera salir con anticipación por el tráfico en la zona, sobre todo en eventos masivos.

Fechas y sedes del examen en el país

En León, Guanajuato, el Hotel Real de Minas Poliforum recibirá a 2,777 aspirantes los días miércoles 12 y jueves 13 de agosto. El inmueble está ubicado en Blvd. Adolfo López Mateos No. 2211, colonia Las Bugambilias.

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La ciudad de Oaxaca será sede para 1,920 personas el jueves 13 de agosto, quienes deberán acudir al Hotel San Felipe, en Avenida Jalisco No. 15, San Felipe del Agua.

En Tijuana, Baja California, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, sede ENID, atenderá a 518 aspirantes el domingo 16 de agosto. El recinto se localiza en Esperanza No. 4750, colonia Soler.

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La Ciudad de México concentrará la mayor cantidad de aspirantes: 53,568 personas deberán presentarse en el Palacio de los Deportes, entre los días lunes 17 y miércoles 19 de agosto.

¿Cómo consultar la información del examen?

Cualquier aspirante puede ingresar al portal “TU SITIO” para consultar de inmediato los detalles de su cita. Allí se encuentra información sobre el día específico, la hora programada y la sede correspondiente, según la distribución realizada por la DGAE. Es fundamental que cada participante revise estos datos con antelación y prepare la documentación solicitada.

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En total, la organización asignó lugares y horarios a 58,783 personas en las cuatro sedes mencionadas. El procedimiento busca una gestión ordenada y segura del examen, evitando la concentración excesiva en un solo sitio.