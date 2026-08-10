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Sorteo Zodiaco 1756: Resultados de la Lotería Nacional del domingo 9 de agosto

El plazo de 60 días para presentar la solicitud del premio comienza a partir de la fecha en que se publican los resultados

Loteria Nacional.
Loteria Nacional.
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Como cada domingo, el Sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional de México otorgó un premio mayor de 7 millones de pesos, repartidos en una serie.

El evento fue programado para las 20:00 (hora local del centro de México) en el Teatro Lotería Nacional.

En esta ocasión, la edición del boleto del sorteo 1755 de este domingo 9 de agosto de 2026, conmemora el “Día del Binomio Canino Militar”, con el fin de conmemorar el día en que nación Proteo, can que falleció el 12 febrero de 2023, durante actividades de ayuda humanitaria que proporcionó nuestro país en la República de Turquía.

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Cada boleto se divide en 20 cachitos. El premio mayor asciende a 7 millones de pesos para quienes adquieren la serie completa, mientras un cachito puede otorgar hasta 350 mil pesos.

  • $20 MXN por cachito.
  • $400 MXN por la serie de 20.

En este sorteo, uno de cada cinco participantes gana.

Números ganadores de los 20 premios más grandes del sorteo del 9 de agosto del 2026

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)
  • Premio mayor de 7 millones de pesos: Cáncer 9748
  • Premio de 1 millón 100 mil pesos: Géminis 7892
  • Premio de 1 millón 100 mil pesos: Escorpión 3039
  • Premio de 176 mil pesos: Capricornio 4186
  • Premio de 176 mil pesos: Géminis 5479
  • Premio de 88 mil pesos: Géminis 9576
  • Premio de 88 mil pesos: Sagitario 4640
  • Premio de 61 mil 600 pesos: Libra 7793
  • Premio de 61 mil 600 pesos: Virgo 6473
  • Premio de 52 mil 800 pesos: Libra 2476
  • Premio de 52 mil 800 pesos: Leo 8872
  • Premio de 44 mil pesos: Acuario 1039
  • Premio de 44 mil pesos: Capricornio 7881
  • Premio de 44 mil pesos: Escorpión 5110
  • Premio de 35 mil 200 pesos: Piscis 7436
  • Premio de 35 mil 200 pesos: Géminis 9808
  • Premio de 35 mil 200 pesos: Aries 4318
  • Premio de 26 mil 400 pesos: Capricornio 2244
  • Premio de 26 mil 400 pesos: Capricornio 5999
  • Premio de 26 mil 400 pesos: Géminis 8851
  • Premio de 26 mil 400 pesos: Aries 4985
  • Reintegros: Cáncer, 8.

¿Cómo puedo cobrar mi premio en caso de resultar ganador?

Los afortunados ganadores tendrán un plazo máximo de 60 días para reclamar sus premios. (REUTERS/Edgard Garrido/Ilustración)
Los afortunados ganadores tendrán un plazo máximo de 60 días para reclamar sus premios. (REUTERS/Edgard Garrido/Ilustración)

Para saber si un billete electrónico recibió premio o reintegro, el ganador debe verificar el número en la Lista Oficial de Premios, disponible en expendios de la Lotería Nacional de la República Mexicana, periódicos de circulación nacional, la página web institucional, la app de Broxel (sección de números ganadores), o mediante notificación enviada al dispositivo móvil.

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Para el cobro en la Ciudad de México, cualquier premio o reintegro puede solicitarse directamente en las oficinas de la Lotería Nacional en Plaza de la República No.117, Primer Piso, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06037, en días hábiles de lunes a viernes de 9:00 a 13:00.

El pago requiere presentar el formato de instrucción pago banco, identificación oficial vigente (INE, IFE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar) y comprobante de domicilio reciente si la identificación no muestra dirección.

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