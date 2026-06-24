Triatleta mexicana denuncia falta de cultura vial tras sufrir un accidente que puso en riesgo su vida

La atleta sufrió una fractura de nariz en uno de los entrenamientos debido a que una camioneta obstruyó su carril y la arrolló. (Instagram: Yuli Flores)

La triatleta mexicana Yuli Flores denunció la falta de cultura vial luego de sufrir un accidente que puso en riesgo su vida durante un entrenamiento en el Estado de México en un incidente ocurrido el 13 de junio, evidenciando la vulnerabilidad de los ciclistas y la urgencia de modificar el comportamiento de los conductores en las carreteras.

Flores, integrante de la Federación Mexicana de Triatlón y representante del Estado de México, compartió en sus redes sociales que la fractura de nariz sufrida le impidió respirar correctamente durante cinco días:

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“Hoy fui yo, mañana puede ser cualquiera. El accidente pudo haberse evitado si la cultura de tránsito se apegara al reglamento y existiera respeto hacia los ciclistas.

Crónica de los hechos

La triatleta denunció falta de cultura vial. (Instagram: Yuli Flores)

La atleta relató que una camioneta gris que la arrolló se incorporó abruptamente al carril de baja velocidad sobre la carretera Federal Toluca-Tenango, a la altura de Rayón, cortando la circulación del grupo de ciclistas:

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“No pedimos que dejen de hacer sus actividades, solo les pedimos respeto, porque hoy fui yo, pero si no hablamos de esto mañana pudiera ser cualquier persona, padre, madre, hijo”, comentó la atleta.

Además, comentó que practican en esa vía del Estado de México debido a que en esa zona no existen opciones seguras para la práctica del deporte y siempre han cumplido con las normas de circulación para ciclistas.

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Esta vía es utilizada para entrenar porque en el Estado de México no existen otras opciones seguras para la práctica del ciclismo. “Siempre

Accidentes evitables y omisión de responsabilidad

Yuli Flores denunció que la aseguradora del conductor no quiso pagar los daños. (Instagram: Yuli Flores)

Flores subrayó que la cultura vial deficiente permite que los accidentes se repitan y que la omisión ante la responsabilidad prolongue los daños.

“No entendemos cómo una empresa con los valores que representan, tengan entre sus empleados a personas que sabiendo que hay un daño a la integridad de la persona aconsejen que su cliente se niegue a la responsabilidad”, expresó la triatleta sobre la aseguradora.

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La deportista expuso que la falta de apoyo de la conductora involucrada agravó la situación:

“Es injusto que aun sabiendo que tú no corrías peligro, no actuaras en ayuda de mi persona y teniendo las posibilidades de pedirle a tu seguro que se hiciera responsable preferiste pasar 48 horas presa a consejo de tu aseguradora”, cuestionando la decisión de su aseguradora para evitar la responsabilidad cuando el daño es evidente.

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La triatleta pidió la intervención de lA autoridades y de la sociedad para cambiar estas prácticas:

“Hoy puedo contar mi historia, para que se evidencie la falta de cultura en todos los actores de la sociedad”, comentó Flores para visibilizar la gravedad del problema y la necesidad de tomar acciones inmediatas para evitar consecuencias más graves en el futuro.

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La atleta reiteró que su caso era solo un ejemplo de muchos que ocurren diariamente en las carreteras mexicanas. “Este accidente se pudo haber evitado”, afirmó Flores, llamando a la reflexión y a la acción colectiva.

La urgencia de modificar la cultura vial en México

La triatleta denunció falta de infraestructura e indiferencia de las autoridades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mensaje de Flores se dirigió a ciclistas, automovilistas, autoridades y aseguradoras por igual: “No pedimos imposibles, solo respeto”, enfatizó la triatleta, ya que la protección de los ciclistas no es solo una cuestión de normativa, sino de empatía y reconocimiento de derechos.

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La Federación Mexicana de Triatlón y colectivos ciclistas señalaron en repetidas ocasiones los riesgos a los que se enfrentan los deportistas en carreteras y calles del país debido a la falta de infraestructura, así como la indiferencia de las autoridades.