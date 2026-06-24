México Deportes

Triatleta mexicana denuncia falta de cultura vial tras sufrir un accidente que puso en riesgo su vida

La atleta sufrió una fractura de nariz en uno de los entrenamientos debido a que una camioneta obstruyó su carril y la arrolló

Guardar
Google icon
La atleta sufrió una fractura de nariz en uno de los entrenamientos debido a que una camioneta obstruyó su carril y la arrolló. (Instagram: Yuli Flores)
La atleta sufrió una fractura de nariz en uno de los entrenamientos debido a que una camioneta obstruyó su carril y la arrolló. (Instagram: Yuli Flores)

La triatleta mexicana Yuli Flores denunció la falta de cultura vial luego de sufrir un accidente que puso en riesgo su vida durante un entrenamiento en el Estado de México en un incidente ocurrido el 13 de junio, evidenciando la vulnerabilidad de los ciclistas y la urgencia de modificar el comportamiento de los conductores en las carreteras.

Flores, integrante de la Federación Mexicana de Triatlón y representante del Estado de México, compartió en sus redes sociales que la fractura de nariz sufrida le impidió respirar correctamente durante cinco días:

PUBLICIDAD

“Hoy fui yo, mañana puede ser cualquiera. El accidente pudo haberse evitado si la cultura de tránsito se apegara al reglamento y existiera respeto hacia los ciclistas.

Crónica de los hechos

La triatleta denunció falta de cultura vial. (Instagram: Yuli Flores)
La triatleta denunció falta de cultura vial. (Instagram: Yuli Flores)

La atleta relató que una camioneta gris que la arrolló se incorporó abruptamente al carril de baja velocidad sobre la carretera Federal Toluca-Tenango, a la altura de Rayón, cortando la circulación del grupo de ciclistas:

PUBLICIDAD

“No pedimos que dejen de hacer sus actividades, solo les pedimos respeto, porque hoy fui yo, pero si no hablamos de esto mañana pudiera ser cualquier persona, padre, madre, hijo”, comentó la atleta.

Además, comentó que practican en esa vía del Estado de México debido a que en esa zona no existen opciones seguras para la práctica del deporte y siempre han cumplido con las normas de circulación para ciclistas.

Esta vía es utilizada para entrenar porque en el Estado de México no existen otras opciones seguras para la práctica del ciclismo. “Siempre

Accidentes evitables y omisión de responsabilidad

Yuli Flores denunció que la aseguradora del conductor no quiso pagar los daños. (Instagram: Yuli Flores)
Yuli Flores denunció que la aseguradora del conductor no quiso pagar los daños. (Instagram: Yuli Flores)

Flores subrayó que la cultura vial deficiente permite que los accidentes se repitan y que la omisión ante la responsabilidad prolongue los daños.

“No entendemos cómo una empresa con los valores que representan, tengan entre sus empleados a personas que sabiendo que hay un daño a la integridad de la persona aconsejen que su cliente se niegue a la responsabilidad”, expresó la triatleta sobre la aseguradora.

La deportista expuso que la falta de apoyo de la conductora involucrada agravó la situación:

“Es injusto que aun sabiendo que tú no corrías peligro, no actuaras en ayuda de mi persona y teniendo las posibilidades de pedirle a tu seguro que se hiciera responsable preferiste pasar 48 horas presa a consejo de tu aseguradora”, cuestionando la decisión de su aseguradora para evitar la responsabilidad cuando el daño es evidente.

La triatleta pidió la intervención de lA autoridades y de la sociedad para cambiar estas prácticas:

“Hoy puedo contar mi historia, para que se evidencie la falta de cultura en todos los actores de la sociedad”, comentó Flores para visibilizar la gravedad del problema y la necesidad de tomar acciones inmediatas para evitar consecuencias más graves en el futuro.

La atleta reiteró que su caso era solo un ejemplo de muchos que ocurren diariamente en las carreteras mexicanas. “Este accidente se pudo haber evitado”, afirmó Flores, llamando a la reflexión y a la acción colectiva.

La urgencia de modificar la cultura vial en México

Niños en bicicletas con chalecos de seguridad practican normas de tránsito en un patio escolar con conos y señales, guiados por una mujer.
La triatleta denunció falta de infraestructura e indiferencia de las autoridades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mensaje de Flores se dirigió a ciclistas, automovilistas, autoridades y aseguradoras por igual: “No pedimos imposibles, solo respeto”, enfatizó la triatleta, ya que la protección de los ciclistas no es solo una cuestión de normativa, sino de empatía y reconocimiento de derechos.

La Federación Mexicana de Triatlón y colectivos ciclistas señalaron en repetidas ocasiones los riesgos a los que se enfrentan los deportistas en carreteras y calles del país debido a la falta de infraestructura, así como la indiferencia de las autoridades.

Temas Relacionados

Cultura vialTriatlónAccidenteLesiónCiclismoSeguridadmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Quiénes son los mexicanos que han jugado en la NBA?

Gustavo Ayón, Eduardo Nájera, Horacio Llamas, entre otros han formado parte de la historia del basquetbol nacional en la mejor liga del mundo

¿Quiénes son los mexicanos que han jugado en la NBA?

Guillermo Ochoa, entre la élite del futbol mundial: Matt Freese destaca su histórica trayectoria

El arquero estadounidense destacó la trayectoria de Memo Ochoa y su presencia en seis Copas del Mundo

Guillermo Ochoa, entre la élite del futbol mundial: Matt Freese destaca su histórica trayectoria

Karim López, el basquetbolista que dejó México a los 14 años para cumplir su sueño de jugar en la NBA

El mexicano fue seleccionado por los Detroit Pistons, pero inmediatamente fue traspasado a los Memphis Grizzlies

Karim López, el basquetbolista que dejó México a los 14 años para cumplir su sueño de jugar en la NBA

Javier Aguirre no tendría pensado retirarse tras el Mundial 2026: esto reveló su esposa

Silvia Carrión, esposa del “Vasco” Aguirre, habló sobre el futuro del técnico

Javier Aguirre no tendría pensado retirarse tras el Mundial 2026: esto reveló su esposa

¿Hasta dónde puede llegar México en el Mundial 2026? Esto dijo Julián Quiñones

Quiñones destacó el momento que vive la Selección Mexicana

¿Hasta dónde puede llegar México en el Mundial 2026? Esto dijo Julián Quiñones
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dan 27 años de prisión a “El Sultán”, exjefe de Delitos Fiscales de la FGR: lo acusaron por delincuencia organizada

Dan 27 años de prisión a “El Sultán”, exjefe de Delitos Fiscales de la FGR: lo acusaron por delincuencia organizada

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de junio: más de 7 mil 500 policías cuidarán el partido de México vs Chequia

Aseguran más de 140 kilos de metanfetamina en Sonora: FGR inicia investigación

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de junio: Gobernador de Durango desconoce si su visa fue revocada

Secretario de Seguridad de Baja California confirma que “El Plaga”, miembro de “Los Rusos”, está libre

ENTRETENIMIENTO

Diego Boneta queda en shock tras enterarse de supuestas complicaciones de salud de Luis Miguel

Diego Boneta queda en shock tras enterarse de supuestas complicaciones de salud de Luis Miguel

Ernesto D’Alessio revela situación entre Jorge y Marichelo tras su divorcio: “Está medio raro”

Karla de la Cuesta se suma a la difusión de fotos actuales de Sergio Andrade: “Se busca”

Messi recibe imagen de la Virgen de Guadalupe de un famoso actor de Televisa

Antonia Andrade exige acción a la FGR y Consulado Mexicano en su caso contra Sergio Andrade: “Va por vía penal”

DEPORTES

¿Quiénes son los mexicanos que han jugado en la NBA?

¿Quiénes son los mexicanos que han jugado en la NBA?

Guillermo Ochoa, entre la élite del futbol mundial: Matt Freese destaca su histórica trayectoria

Karim López, el basquetbolista que dejó México a los 14 años para cumplir su sueño de jugar en la NBA

Messi recibe imagen de la Virgen de Guadalupe de un famoso actor de Televisa

Javier Aguirre no tendría pensado retirarse tras el Mundial 2026: esto reveló su esposa