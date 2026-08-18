Mariana Echeverría le responde directo a Gala Montes por su regreso a La Casa de los Famosos México

La conductora respondió a las críticas de Gala Montes y reveló si se subiría al Ring Royal con la Wanders Lover (Redes Sociales)

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La conductora Mariana Echeverría está de regreso en la televisión tras dos años sin aparecer en el ojo público, y lo hace como panelista de La Casa de los Famosos México 2026, superando la fuerte funa que recibió tras su polémica participación como habitante en la segunda temporada del reality show de Televisa.

Ante su regreso, la actriz Gala Montes se lanzó fuerte en contra de Echeverría, asegurando que sólo la había perdonado el público por bajar de peso, recordando que ambas estuvieron en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, y estuvieron en cuartos rivales.

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Mariana Echeverría le respondió de manera directa ante los micrófonos de Imagen Televisión, donde también fue cuestionada sobre una posible rivalidad con La Wanders Lover, quien semanas atrás confesó que no era de su agrado y la retó a subirse a Ring Royal, el evento de box de Poncho de Nigris.

La crítica de Gala Montes a Mariana Echeverría

Gala Montes y Mariana Echeverria

Gala Montes cuestionó en sus historias de Instagram la recepción que parte del público le ha dado a Mariana Echeverría desde su regreso. Para la actriz, el cambio de actitud de los espectadores no responde a una valoración genuina, sino a un cambio físico de la conductora.

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“Dejen de perdonar a la gente porque bajó de peso”, señaló Montes, y amplió el argumento con una referencia directa a los medicamentos de moda para adelgazar: “Se inyectaron Mounjaro o Ozempic, está de moda. No pueden decir que ahora les cae bien Mariana Echeverría porque está flaca”.

El mensaje más comentado fue el que Gala Montes dirigió a la conductora sin intermediarios: “Mariana, primero, no te creas que la gente te quiere de verdad, te quieren porque adelgazaste”.

La actriz también extendió la crítica hacia los seguidores del reality show. “Qué hipócritas y qué doble moral son ustedes... solamente porque una persona ahora es más hegemónica, ahora sí merezca su perdón y su atención”, señaló.

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La respuesta de Mariana Echeverría a Gala Montes tras su regreso a La Casa de los Famosos México 2026

(Captura de pantalla YouTube)

Sobre los señalamientos de Gala Montes, Mariana Echeverría reiteró que no le debe disculpas a nadie, ni espera ser perdonada por el público, ya que sólo se trató de un juego. “No le tengo que pedir perdón a nadie ni que me perdonen, porque como yo lo dije, ni maté, ni robé… fue un juego, un proyecto más para mí”, dijo.

A la par, la conductora enmarcó su postura frente a las críticas como un filtro personal para no engancharse con comentarios que no le suman. “Si no me sirve y no me hace nada constructivo en mi vida, lo saco… no le doy importancia”.

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Echeverría ubicó el tema en un punto de distancia y afirmó que, en su vida cotidiana, no tenía presente a Gala Montes, pese a las declaraciones públicas de la actriz. “Ni siquiera la tengo presente en mi vida… pero está bien. No tengo nada que decir”, agregó.

Mariana Echeverría fue contactada por La Granja VIP y Survivor México (IG: marianaecheve)

En esa misma conversación, la panelista señaló que no estaba siguiendo de cerca el estado actual del grupo con el que Gala Montes se relacionó dentro del reality, en referencia a los ataques que ha protagonizado con Briggitte Bozzo y el distanciamiento con Karime Pindter. “No estoy tan enterada. Me enteré lo que me dijeron y fue como, por acá, no voy a contestar. Yo sigo mi vida”, dijo Echeverría.

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Mariana Echeverría también colocó un dato de trayectoria en su narrativa pública: vinculó el punto de quiebre de su exposición mediática con su entrada a la Casa de los Famosos México en la temporada 2, al afirmar que antes no se había involucrado en controversias. “En veinte años de carrera… nunca me había metido una polémica hasta que me metí a La casa de los famosos”, dijo la también actriz.

La Wanders Lover y el reto a Ring Royal: la postura de Echeverría ante el señalamiento

Durante la entrevista, Mariana Echeverría también fue cuestionada por una posible rivalidad con La Wanders Lover, luego de que se mencionó un reto para subirse a Ring Royal, el evento de box de Poncho de Nigris.

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La actriz y comediante Yered Licona 'Wanders lover' reta a Mariana Echeverría a un combate de boxeo entre celebridades (IG)

La conductora negó conflicto y cerró el tema sin entrar en intercambio público. “No voy a hablar de ella. No tengo nada que decir”, dijo Mariana Echeverría a Imagen Televisión. Ante la repregunta sobre si existía algún problema de su parte, respondió: “Nada, cero. Y no voy a hablar de ella”, agregó de manera contundente.