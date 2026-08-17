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Quique Setién en el radar de Tigres: comienza la carrera por el puesto de DT en los felinos

Ante la salida de Guido Pizarro, los felinos siguen buscando quién será su nuevo estratega para el desenlace de la temporada

Setién Villarreal
Ante la salida de Guido Pizarro, los felinos siguen buscando quién será su nuevo estratega para el desenlace de la temporada. (REUTERS/Pablo Morano)
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Tigres continúa en la búsqueda de un nuevo director técnico y el nombre de Quique Setién ha ganado relevancia en las últimas horas como posible candidato para asumir el mando del equipo felino, según Google Trends.

Captura de pantalla Google Trends
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Quique Setién y otros candidatos en la mira de Tigres

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Quique Setién, de 67 años, acumula experiencia al frente de algunos de los clubes más importantes de España. Ha dirigido equipos como Real Betis, FC Barcelona, Villarreal y Las Palmas. Su última etapa como entrenador fue en China, con el Beijing Guoan, y actualmente se encuentra sin equipo.

El técnico cántabro es uno de los nombres que la directiva de Tigres analiza para encabezar el nuevo proyecto del club.

Además de Setién, la lista de candidatos incluye a Guillermo Barros Schelotto y Juan Carlos Osorio, quienes también han sido mencionados entre las opciones para ocupar el banquillo felino. La directiva continúa evaluando diferentes perfiles y todavía no hay una decisión final sobre el próximo entrenador.

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Perfil de Quique Setién

Quique Setién en el radar de Tigres. (Reuters/Craig Brough/File Photo)
Quique Setién en el radar de Tigres. (Reuters/Craig Brough/File Photo)

Quique Setién es un director técnico español nacido en Santander, Cantabria, en 1958. A lo largo de su carrera, ha destacado por su estilo de juego ofensivo y su apuesta por la posesión del balón, influenciado por la escuela del fútbol asociativo.

Como entrenador, Setién ha dirigido a equipos como Racing de Santander, Las Palmas, Real Betis, FC Barcelona y Villarreal. En el Real Betis, logró clasificar al equipo a competiciones europeas y se ganó el reconocimiento por el fútbol atractivo que implementó.

Durante su paso por el FC Barcelona, tuvo la oportunidad de trabajar con figuras de talla internacional y consolidó su propuesta basada en el control del mediocampo y la salida ordenada desde la defensa.

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Su experiencia internacional se amplió con una etapa en el Beijing Guoan de China, donde continuó perfeccionando su visión táctica. Setién se distingue por su capacidad para potenciar jóvenes talentos y por su carácter reflexivo fuera y dentro del campo.

Actualmente se encuentra sin equipo y es considerado una opción viable para proyectos que buscan identidad y desarrollo a largo plazo. Su perfil encaja en equipos que apuestan por un fútbol propositivo y en la formación de plantillas competitivas.

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Tigres busca definir pronto a su nuevo director técnico

Dos jugadores de fútbol, uno con camiseta azul, el otro con camiseta naranja y azul, disputan un balón en un campo de césped. Una árbitra de rojo de fondo
Los felinos buscan a su nuevo DT. (X / Liga BBVA MX)

La directiva de Tigres tiene como prioridad concretar la contratación de su nuevo entrenador durante esta misma semana. El objetivo es que el estratega elegido asuma el control del equipo lo antes posible y pueda iniciar su gestión de inmediato.

La intención es que el técnico esté presente el próximo viernes en el Estadio Universitario, cuando Tigres reciba al Atlante.

De esta manera, el club busca que el nuevo proyecto arranque sin demoras y que el entrenador comience a trabajar con el plantel desde el primer partido disponible, marcando así el inicio de una nueva etapa para la institución felina.

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