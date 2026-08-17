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Survivor México: quién sale eliminado hoy 17 de agosto

Cada día habrá un superviviente menos en la semana final

(SurvivorMx)
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Los nombres de Aurelie, Javi y Tzana dominan las conversaciones en la recta final de Survivor México 2026. como posibles eliminados.

Este lunes 17 de agosto, la incertidumbre se apodera de la competencia: ninguno tiene asegurado su lugar y el ambiente entre los participantes se vuelve cada vez más tenso.

Aunque la producción aún no confirma oficialmente quién abandona hoy el reality, los focos apuntan principalmente a Aurelie.

Tras la eliminación de Abel, ella quedó aislada en el grupo y enfrenta una estrategia directa impulsada por Anahí, quien ha conseguido el respaldo de otros como Shada y Javi.

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Dos personas en un escenario de juego nocturno con plantas, antorchas y estructuras de madera. Un cartel de bambú muestra una silueta oscura.
Dos participantes compiten en un juego de extinción de Survivor México esta noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de sus compañeros la consideran la próxima en salir, lo que complica aún más su permanencia.

Para quienes se preguntan qué ocurre en Survivor México hoy, la información disponible señala que el riesgo de expulsión recae principalmente sobre Aurelie, aunque Javi y Tzana tampoco están exentos.

Ambos son vistos como rivales fuertes y posibles objetivos de alianzas y traiciones a medida que se acerca la gran final.

No se descarta que cualquiera de ellos pueda ser eliminado en los próximos días, ya que la dinámica exige una expulsión diaria hasta el cierre del programa.

Final de Survivor México 2026: fechas y reglas

La temporada actual terminará el domingo 23 de agosto. Solo restan unos días para conocer al ganador, pero la tensión aumenta porque los expulsados serán quienes decidan al vencedor, según lo anunció el conductor Warrior.

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Este giro en la mecánica preocupa a varios seguidores, quienes temen que las alianzas y posibles injusticias definan el desenlace del reality.

La semana final promete emociones constantes y decisiones inesperadas.

Cada día, los participantes deben enfrentarse a la posibilidad de ser expulsados, y las estrategias cambian minuto a minuto.

El público puede esperar una competencia repleta de alianzas, traiciones y sorpresas antes de conocer al último sobreviviente.

Lista actualizada de participantes de Survivor México

Eliminados hasta el momento

  • Azalia
  • Erick Castro
  • Bobby Larios
  • Rey Grupero
  • Viviann Baeza
  • Sebastián Yate

Sobrevivientes actuales

  • Julio Camejo
  • Shada Hernández
  • Sahit Sosa
  • Javier Márquez “Javi”
  • Aurélie Garzonio
  • Anahí Izali
  • Tzasna Carrasco
  • Sheila Velázquez
  • Avril Andrade

Cuándo termina Survivor México

Las eliminaciones dobles y la ausencia de refuerzos han marcado el ritmo acelerado de la temporada actual de Survivor México, que este año concluirá mucho antes de lo habitual.

La producción anunció que el reality finalizará el domingo 23 de agosto, apenas seis semanas después de su inicio.

La decisión de acortar la temporada se comunicó a través de las redes sociales oficiales del programa.

Según la información difundida, la semana del 10 al 16 de agosto fue la penúltima fase, lo que confirma que la competencia tiene los días contados, y solo resta una semana para conocer al ganador.

De esta forma, se puede determinar que el eliminado de hoy 16 de agosto será el último antes del capítulo final.

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