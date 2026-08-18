Magistrado de Campeche usa instalaciones del Poder Judicial para la fiesta de su madre

El presidente del Tribunal publicó un video en el que aparece con un pastel dentro de las instalaciones oficiales.

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El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Campeche, Juan Pedro Alcudia Vázquez, generó cuestionamientos luego de utilizar un auditorio de la Casa de Justicia del estado para celebrar el cumpleaños de su madre, Yamile Vázquez Quevedo.

El propio magistrado difundió imágenes del festejo en sus redes sociales, donde se observa parte de la celebración realizada en un inmueble oficial.

Juan Pedro Alcudia celebra cumpleaños de su madre en sede judicial

En el video publicado por Alcudia Vázquez se le observa ingresar al salón con un pastel en las manos, mientras algunas personas se acercan para recibirlo.

En el lugar aparecen mesas, retratos de integrantes del Poder Judicial y elementos institucionales con la leyenda “Poder Judicial del Estado de Campeche”.

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La celebración incluyó música de mariachi y, de acuerdo con testimonios citados en reportes periodísticos, se prolongó durante varias horas hasta la madrugada del domingo.

Juan Pedro Alcudia enfrenta críticas por realizar festejo familiar en recinto del Poder Judicial. (Captura de pantalla mejorada con IA)

El magistrado acompañó la publicación con un mensaje dirigido a su madre, en el que destacó su trayectoria y su participación como presidenta del Patronato del Poder Judicial. También le expresó sus deseos de salud y felicidad por su cumpleaños.

La difusión de las imágenes provocó críticas de ciudadanos en redes sociales, principalmente por el uso de un espacio perteneciente al Poder Judicial para una celebración de carácter familiar.

Hasta ahora, Alcudia Vázquez no ha respondido públicamente a esos cuestionamientos y el Poder Judicial estatal tampoco ha emitido una postura sobre el caso.

¿Qué se sabe sobre el uso de instalaciones del Poder Judicial?

La polémica se centra en que el festejo ocurrió dentro de un inmueble destinado a actividades institucionales.

La Ley Orgánica del Poder Judicial de Campeche establece que la presidencia tiene atribuciones relacionadas con los edificios ocupados por el tribunal y con la distribución de las oficinas judiciales.

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El uso de instalaciones del Poder Judicial de Campeche generó cuestionamientos por tratarse de un espacio oficial.

Entre los elementos que han llamado la atención se encuentran:

La celebración ocurrió en el auditorio de la Casa de Justicia de Campeche .

El propio presidente del Tribunal Superior de Justicia difundió imágenes del evento .

El festejo fue organizado para su madre, Yamile Vázquez Quevedo .

En las imágenes aparecen elementos que identifican al inmueble como una sede del Poder Judicial .

Hasta el momento no se ha informado públicamente si existió alguna autorización específica para realizar el evento.

El caso también abrió nuevamente el debate sobre la separación entre el uso de espacios públicos y las actividades privadas de funcionarios y servidores públicos.

El pasado político de Juan Pedro Alcudia vuelve al centro de la polémica

La controversia ocurre además en un contexto marcado por los cuestionamientos que acompañaron el ascenso de Alcudia Vázquez dentro del Poder Judicial de Campeche.

La trayectoria política de Juan Pedro Alcudia genera nuevos cuestionamientos.

Antes de llegar a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, se desempeñó como titular de la Consejería Jurídica del gobierno de Layda Sansores.

Posteriormente participó en el proceso electoral judicial de 2025, aunque no consiguió los votos necesarios para ocupar el cargo al que aspiraba.

Tras ese resultado, fue propuesto para integrarse al Poder Judicial estatal y posteriormente elegido presidente del Tribunal Superior de Justicia. Su designación contó con respaldo de legisladores de Morena, mientras representantes del PRI y Movimiento Ciudadano manifestaron su rechazo.

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Festejo ocurre mientras Layda Sansores enfrenta críticas por viaje a España

La polémica por el uso del inmueble judicial coincide con cuestionamientos dirigidos a la gobernadora Layda Sansores por sus recientes vacaciones en España.

La mandataria fue captada durante su estancia en Madrid dentro de una tienda de zapatos de lujo, donde los productos tienen precios que pueden alcanzar varios miles de euros.

Layda Sansores fue captada viajando en primera clase rumbo a Madrid España. (Fotos: X/@vampipe)

Previamente también trascendió que viajó a la capital española en clase premier junto con su hermana Laura Sansores y otros acompañantes.

Sansores regresó este 17 de agosto a México, luego de permanecer alrededor de dos semanas en España.

Su llegada también generó comentarios en redes sociales después de que fuera captada ingresando a un hospital privado de la Ciudad de México para una consulta médica.

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