Rumbo a 2027: INE discutirá mañana presupuesto y financiamiento político

Carla Humphrey destaca temas clave que el INE discutirá rumbo a 2027.

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El Instituto Nacional Electoral (INE) discutirá este martes 18 de agosto dos asuntos centrales para la organización de las elecciones de 2027: el anteproyecto de presupuesto del organismo y la distribución del financiamiento público para los partidos políticos nacionales y las candidaturas independientes.

La consejera electoral Carla Humphrey informó que el Consejo General sesionará a las 13:30 horas para analizar ambos temas, los cuales definirán parte de los recursos disponibles para el próximo proceso electoral.

“Son puntos muy importantes en el orden del día”, señaló Humphrey al referirse a la aprobación del anteproyecto presupuestal y a la determinación de las prerrogativas destinadas a los partidos, tanto para sus actividades ordinarias como para las campañas de 2027.

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INE propone más de 10 mil millones de pesos para partidos políticos

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos aprobó previamente el proyecto de financiamiento público federal por 10,842.6 millones de pesos para los ocho partidos políticos nacionales que tendrán participación en los comicios del próximo año.

El INE alista este martes las cifras que marcarán el financiamiento de las elecciones de 2027. Crédito: INE

La propuesta contempla recursos para operación ordinaria, campañas, actividades específicas y prerrogativas, además de una bolsa destinada a las candidaturas independientes.

De acuerdo con el proyecto, la distribución quedaría de la siguiente manera:

Morena : 3,604.8 millones de pesos.

PAN : 1,803.7 millones de pesos.

PRI : 1,372.6 millones de pesos.

Movimiento Ciudadano : 1,354.6 millones de pesos.

PVEM : 1,167.1 millones de pesos.

PT : 946.4 millones de pesos.

Paz : 157.6 millones de pesos.

Somos México: 157.6 millones de pesos.

Morena encabezaría el reparto de financiamiento electoral

Morena tendría la mayor bolsa de recursos debido a que obtuvo la proporción más alta de votos en las elecciones federales anteriores.

Morena encabezaría el reparto de financiamiento electoral rumbo a 2027. (AP Foto/Marco Ugarte, Archivo)

Para las seis fuerzas políticas que participaron en 2024, el reparto del financiamiento ordinario seguirá la fórmula constitucional de 30 por ciento de manera igualitaria y 70 por ciento conforme a la votación obtenida en las diputaciones federales.

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Los partidos de reciente creación, Paz y Somos México, tendrán una asignación equivalente a 2 por ciento del financiamiento ordinario total, al contar con un registro nacional reciente.

Del monto global, 7,879.3 millones de pesos corresponden a actividades ordinarias permanentes, mientras que 2,363.7 millones se contemplan para campañas.

Candidaturas independientes y liderazgo político de mujeres tendrán recursos

El proyecto también considera 47.2 millones de pesos para las candidaturas independientes que obtengan registro y 236.3 millones para actividades específicas de los partidos.

Candidaturas independientes y mujeres tendrán recursos rumbo a las elecciones de 2027. (INE)

Además, cada fuerza política deberá destinar al menos 3 por ciento de su financiamiento ordinario a capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.

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A ello se suman 315.1 millones de pesos para la prerrogativa postal y recursos para la prerrogativa telegráfica.

Presupuesto del INE contempla elecciones federales y locales

En paralelo al financiamiento partidista, la Secretaría Ejecutiva del INE entregó a la consejera presidenta Guadalupe Taddei el anteproyecto de presupuesto institucional para 2027.

La propuesta contempla los gastos derivados de tres grandes responsabilidades electorales: la renovación de la Cámara de Diputados, la elección del Poder Judicial y la participación del sistema nacional electoral en procesos concurrentes donde estarán en disputa 17 gubernaturas.

Presupuesto del INE contempla elecciones federales y locales rumbo a 2027. (INE )

El documento será sometido al Consejo General en su sesión del 18 de agosto. De ser aprobado, será remitido a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y posteriormente a la Cámara de Diputados para su eventual autorización.

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La consejera presidenta Guadalupe Taddei sostuvo que el proyecto responde a las necesidades legales y operativas del organismo para enfrentar los procesos electorales del próximo año.

De esta manera, la sesión del Consejo General será determinante para definir el primer proyecto financiero del INE rumbo a 2027 y establecer cuánto dinero público recibirán los partidos y candidaturas independientes durante un año marcado por elecciones federales, judiciales y locales.