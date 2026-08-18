La Lotería Nacional presenta billete conmemorativo por el Día Nacional de las Abejas en Yucatán

Funcionarios de la Lotería Nacional y la Secretaría de Agricultura presentan en Yucatán el billete conmemorativo del sorteo por el Día Nacional de las Abejas, fechado el 17 de agosto. (Gobierno federal)

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El Día Nacional de las Abejas tendrá un billete conmemorativo de la Lotería Nacional y una entrega de apoyos a meliponicultoras mayas en Maní, Yucatán, donde autoridades federales, estatales y locales encabezaron la develación del Sorteo Superior No. 2895.

En el acto, la titular de Agricultura, Columba Jazmín López Gutiérrez, y el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, entregaron 17 kits a grupos de meliponicultoras mayas y apoyos individuales a 500 mujeres. La jornada también incluyó la presentación del billete dedicado a esta conmemoración y anuncios sobre el sorteo de la Lotería Nacional.

El evento se realizó en el marco de “Fortalecimiento de la Apicultura y la meliponicultura tradicional maya. Con la miel mexicana endulzamos el mundo”. Ahí también participó la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón.

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La conmemoración destacó la función de las abejas en la polinización, el equilibrio de los ecosistemas y la producción de alimentos. Además, rindió homenaje a apicultores y meliponicultores que protegen esta especie y preservan una actividad con miles de años de tradición.

Un billete de la Lotería Nacional de México para el sorteo del 21 de agosto de 2026 conmemora el Día Nacional de las Abejas con la imagen de un enjambre y un premio de 17 millones de pesos. (Gobierno federal)

López Gutiérrez reconoció a las comunidades rurales e indígenas por su labor de protección de las abejas y por transmitir saberes ancestrales a las nuevas generaciones. También resaltó el papel de las mujeres en la meliponicultura, al señalar que esta actividad les permite organizarse, autoemplearse, generar ingresos y transformar sus insumos para beneficio de sus familias y comunidades.

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Entregan apoyos a meliponicultoras mayas

Los kits entregados incluyen una caseta de extracción, un extractor, embudos y coladeras de acero inoxidable. De acuerdo con lo informado durante el acto, forman parte de acciones de buenas prácticas de producción, bioseguridad y bienestar animal.

La secretaria federal sostuvo que el campo en México avanza con programas como Sembrando Vida, Leche para el Bienestar, Alimentación para el Bienestar y Cosechando Soberanía. “Todos debemos trabajar juntos por este gran campo que tenemos”, dijo.

Díaz Mena recordó que en la entidad se trabaja para obtener la Identificación Geográfica de la miel melipona. Señaló que este paso daría protección y reconocimiento oficial a su origen, autenticidad, calidad y valor cultural.

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Un evento en Yucatán por el Día Nacional de las Abejas reúne a funcionarios y participantes para impulsar la apicultura, vinculado a la presentación de un billete conmemorativo de la Lotería Nacional. (Gobierno federal)

El gobernador añadió que ese esfuerzo abriría puertas a mercados nacionales e internacionales en segmentos como alimentos gourmet, salud natural y cosmética. También indicó que estará respaldado por acciones para fortalecer la inocuidad, la trazabilidad y las buenas prácticas de producción.

Abejas nativas y billete conmemorativo

El director general de Desarrollo e Innovación de Agricultura, César Antonio Abarca García, explicó que estas abejas son nativas de México y que en el país se han descrito al menos 46 especies. Agregó que Melipona beecheii es una de las más emblemáticas por su valor biocultural para los mayas.

Olivia Salomón agradeció la hospitalidad de las autoridades estatales y locales, así como la presencia de productoras y productores del sector. Señaló que el billete conmemorativo reconoce la importancia ambiental, social y económica de las abejas y también a quienes trabajan para protegerlas.

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La funcionaria añadió que hablar de abejas es hablar de equilibrio, naturaleza y saberes que pasan de generación en generación. También dijo que el Gobierno de México impulsa el cuidado y valoración de esta riqueza para traducirla en bienestar y prosperidad compartida.

Sorteo Superior No. 2895

El Sorteo Superior No. 2895 tendrá un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series y una bolsa repartible de 51 millones de pesos en premios. Se celebrará el viernes 21 de agosto a las 20 horas.

Autoridades de la Lotería Nacional y del gobierno federal mexicano presentan en Yucatán el billete conmemorativo del Sorteo Superior por el Día Nacional de las Abejas. (Gobierno federal)

Salomón informó que se emitieron dos millones 400 mil cachitos, que circularán por todo el país con un mensaje sobre la importancia de las abejas y el trabajo de quienes las cuidan. La transmisión del sorteo será por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

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El alcalde de Maní, Fredi Evaristo Interián Bojórquez, afirmó que ser sede del encuentro tiene un significado especial porque en el municipio se preserva la meliponicultura y se produce miel de melipona. Señaló que esta actividad forma parte de la identidad local.

Por su parte, la productora Édith Chan Lara, originaria de Temozón Sur, municipio de Abalá, destacó el compromiso de las productoras. “Cuando la colmena llama, todas las abejas meliponas están aquí para hacer la fuerza”, expresó.

Chan Lara afirmó que el fortalecimiento actual de la meliponicultura tradicional representa el inicio de un relevo generacional para las próximas familias productoras.