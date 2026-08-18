Belinda celebra sus 37 años con su familia, estos son los regalos que recibió

La actriz y cantante mexicana celebró su cumpleaños con su familia en Nueva York, en medio de la polémica sobre su verdadera edad (RRSS)

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Belinda cumplió 37 años el pasado 15 de agosto y celebró su cumpleaños en Nueva York en un plan privado con su familia, mientras se prepara para el estreno de Carlota, la serie de época en la que interpreta a la última emperatriz de México.

La cantante y actriz dio pocos detalles públicos de su festejo, pero el viaje lo realizó acompañada por su madre Belinda Schüll, su padre Ignacio Peregrín y su hermano Nachito, según lo que se pudo observar en las historias que compartieron en redes sociales.

La reunión familiar incluyó una serie de arreglos florales que ocuparon la habitación en la que se hospedó. La propia madre de Belinda compartió imágenes del momento y un mensaje dedicado a su hija.

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(Redes Sociales)

“Felicidades mi bebé. Este cumpleaños es super especial porque estamos todos juntos en familia, compartiendo, celebrando y creando recuerdos que quedan para siempre”, dijo Belinda Schüll

La celebración en Nueva York y los regalos que recibió Belinda

Las fotografías que compartieron Belinda Schüll y la propia cantante, mostraron decenas de arreglos con rosas rojas y rosas moradas, además de globos de helio en forma de estrellas en tonos blanco, rosa y plata.

En una de las imágenes, Belinda señaló cuáles eran las flores que más le gustaron del montaje. “Mi flores favoritas en el mundo, las peonías”, escribió la artista en una historia de Instagram que compartió con sus seguidores.

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(Historia de Instagram)

Teatro y cena: la agenda del cumpleaños de Belinda

El festejo incluyó una salida al teatro en familia. Asistieron a The Lost Boys: A New Musical en el Palace Theatre de Nueva York, de acuerdo con una publicación que compartió ¡HOLA!. La propia revista señala que la celebración cerró con una cena, donde los meseros le cantaron “Happy Birthday” a Belinda.

La polémica sobre la edad real de Belinda

El cumpleaños de Belinda reactivó una discusión que la acompaña desde hace años: si la cantante cumple 37 años o 34, una diferencia que importa porque enfrenta la versión que ella sostiene en público con el dato asentado en registros oficiales mexicanos.

De acuerdo con información del Registro Nacional de Población (RENAPO), Belinda Peregrín Schüll nació el 15 de agosto de 1989 en Madrid, España. Con esa fecha, este 2026 tendría 37 años cumplidos.

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¿Cuántos años tiene realmente Belinda? La versión que la cantante sostiene y la evidencia que contradice (RS)

La propia artista mantiene otra versión. En su sitio web y en declaraciones públicas ha sostenido que nació el 15 de agosto de 1992, por lo que este año celebraría 34 años.

La distancia entre ambas fechas no es nueva, pero volvió a instalarse entre fans y medios de espectáculos por el aniversario de la cantante. La diferencia es de tres años y ha alimentado especulaciones de forma recurrente en redes sociales.

La versión de la cantante y los documentos no confirmados sostienen 1992

Belinda también ha dicho que desconoce de dónde salen los datos que le atribuyen tres años más. Esa postura coincide con la información que aparece en su sitio oficial y con algunas biografías que repiten la fecha de 1992.

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Belinda comparte el detrás de cámaras de su sesión fotográfica belindapop/Instagram

La confusión, según versiones recogidas por medios de espectáculos, se arrastra desde sus primeros años en televisión. Esas publicaciones aseguran que para acceder a ciertos papeles en telenovelas la producción habría aumentado su edad en documentos internos.

A eso se suman registros contradictorios en plataformas y sitios web. Esa mezcla de biografías distintas ayudó a mantener viva la duda entre seguidores y periodistas.

En 2021, cuando su relación con Christian Nodal colocó de nuevo su vida personal en la conversación pública, el tema de la edad volvió a circular. Entonces se difundió la imagen de un supuesto pasaporte español que indicaría 1992 como año de nacimiento, pero la autenticidad de ese documento nunca fue confirmada por autoridades.

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Una mujer rubia con un peinado que evoca el estilo de Marilyn Monroe es asistida por un estilista para los retoques finales en su cabello. (belindapop/historias Instagram)

En ese contexto, la cantante defendió la diferencia de edad con Nodal y sostuvo: “La diferencia de edad entre nosotros es de siete años”. Esa frase también apuntaba a la fecha de nacimiento que ella ha defendido públicamente.

La controversia sigue abierta por la coexistencia de dos fechas en su biografía pública. Por un lado, el RENAPO mantiene 1989; por el otro, la artista insiste en 1992 y no ha presentado públicamente un documento definitivo que modifique el dato asentado en los archivos oficiales.

La información oficial es la que predomina en esos registros, mientras que las declaraciones públicas y las biografías pueden responder a criterios de imagen o a necesidades de la industria del entretenimiento. Por eso, aunque Belinda asegura que este 16 de agosto celebró 34 años, la evidencia documental le atribuye 37 años cumplidos en 2026.

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