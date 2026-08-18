Aarón Mercury se pronuncia sobre su supuesto veto de La Casa de los Famosos México

Tras rumores de censura, Aarón Mercury explica por qué no aparece en La Casa de los Famosos México. (@mercuryskincare)

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La controversia en torno a Aarón Mercury y su presunta exclusión de La Casa de los Famosos México se intensificó tras una serie de declaraciones y actitudes recientes del propio influencer.

Mercury reveló que, aunque ha existido interés por invitarlo a las galas para apoyar a su amigo Masad Altamimi, percibe que hay obstáculos internos que le impiden participar.

Esta percepción se agudizó en las últimas semanas, durante la cuarta temporada del reality, cuando Mercury notó comportamientos y restricciones poco claros hacia su persona.

El propio creador digital admitió que siente que el ambiente en la producción no le es favorable y que, pese a los rumores, no ha recibido una prohibición formal, sino una sensación constante de rechazo.

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Invitaciones, rumores y una ausencia notoria

Durante una entrevista reciente, Mercury compartió que sí ha recibido invitaciones informales para acudir a las galas, principalmente de la representante de Masad Altamimi.

“La chica esta que está con Masad sí me ha dicho así como de: Oye, está nominado, ¿crees que podrías ir? O sea, como de que te voy a presentar, ¿sabes?”, comentó el tiktoker.

Sin embargo, reconoció que existe un ambiente poco propicio para su regreso al programa. “Honestamente, yo siento que sí no les caigo bien ahí dentro. No sé, igual son mis ideas y así, pero pues, eh, siento que me estoy metiendo en la boca del lobo un poquito y yo trato de apoyar como por acá afuera lo máximo posible a Masad y a todos los que quiero allá adentro”, expresó Mercury.

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El influencer también confesó que, aunque sigue los acontecimientos del reality, no está completamente al tanto de todos los detalles, lo que refuerza su decisión de mantenerse en la periferia del programa.

Durante una entrevista reciente, Mercury compartió que sí ha recibido invitaciones informales para acudir a las galas, principalmente de la representante de Masad Altamimi. (LCDLFM)

Sospechas de censura y señales de exclusión

La percepción de un veto no surgió de un hecho aislado. Mercury relató un episodio reciente que alimentó las especulaciones:

“Aunque sí se me hizo raro esa vez que Masad está como diciendo mi nombre y no lo quiere pronunciar. Yo siento que igual y sí les dijeron como no, no mencionarme. Y luego como que la gente se dio cuenta, igual y ya luego le dijeron: No, sí, sí hay chance. Pero pues no sé, todo está muy raro y, y siento que no es mi lugar ahí”.

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Esta declaración refuerza la teoría de que la producción habría dado la instrucción de no mencionar su nombre dentro del programa, aunque Mercury no lo confirma de manera categórica.

Apoyo a Masad Altamimi y su relación con el reality

A pesar de su distanciamiento, Mercury insiste en que su apoyo a quienes aprecia dentro de la casa se mantiene firme, aunque sea desde fuera.

Sobre su vínculo con el programa y la producción, Mercury aclaró que no existen rencores personales. “A La Casa de los Famosos le tengo mucho aprecio”, expresó.

El influencer también mencionó a Ana María de la Torre como la persona que lo invitó originalmente al proyecto, subrayando que no guarda resentimiento hacia ninguna figura del entorno televisivo.

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“Yo estoy muy feliz y con todo lo que me ha dado este proyecto. Entonces, yo no le tengo como resentimiento ni a nada de eso ni a nadie”, aseguró.

Sobre la posibilidad de regresar a la pantalla, fue claro: “Yo creo que pararme a mí ahí, eh, no siento que sería lo ideal. Aparte, no estoy superempapado de todo lo que está pasando”, explicó.

Sobre su vínculo con el programa y la producción, Mercury aclaró que no existen rencores personales. “A La Casa de los Famosos le tengo mucho aprecio”, expresó. (La Casa de los Famosos México)

Percepción sobre la dinámica interna y los participantes

En la conversación, Mercury reflexionó sobre el comportamiento de algunos concursantes, señalando que muchos actúan más para la audiencia que por convicción propia.

“Hay mucha gente ahí dentro que lo que hace es que todo su accionar es para que el público lo vea y para jugar ante ellos, ¿no?”, planteó.

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El creador digital sostuvo que quienes permanecen auténticos y firmes en sus decisiones suelen destacarse.

“Los que estén en la casa deben actuar más como de: esto lo veo correcto, esto lo veo incorrecto y no me importa. Pues como una persona real, ¿sabes?”.

Estas observaciones sugieren que, para Mercury, la presión del espectáculo y la necesidad de agradar al público influyen considerablemente en las relaciones y dinámicas internas del reality.

En la conversación, Mercury reflexionó sobre el comportamiento de algunos concursantes, señalando que muchos actúan más para la audiencia que por convicción propia. (RS)

La polémica sobre el veto a Aarón Mercury en La Casa de los Famosos México sigue abierta. Mientras tanto, el influencer prefiere mantener su distancia y apoyar a sus amigos desde fuera, sin cerrar la puerta a futuras oportunidades, pero sin esperar cambios inmediatos en la postura de la producción.

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