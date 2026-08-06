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Revisión del T-MEC podría quedar definida antes de diciembre para dar certeza a inversiones, señala la Concamin

Concluir la revisión del T-MEC permitiría destrabar inversiones por 100 mil millones de dólares y fortalecer a las mipymes mexicanas

T-MEC
La Concamin espera que a finales de diciembre de este año las negociaciones del T-MEC queden finalizadas (Foto: Shutterstock)
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La iniciativa privada mexicana confía en que la mayor parte de los temas pendientes en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) queden resueltos antes de diciembre de este año, con el objetivo de brindar certidumbre a las inversiones, fortalecer la competitividad del país e impulsar el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (Concamin).

Así lo afirmó Alejandro Malagón Barragán, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), quien señaló que el sector empresarial mantiene expectativas positivas sobre el avance de las negociaciones entre México y Estados Unidos, especialmente tras la tercera ronda de conversaciones bilaterales.

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El dirigente industrial destacó que uno de los principales objetivos es lograr acuerdos sólidos antes de que concluya el año, de manera que las futuras revisiones del tratado sean únicamente procesos de seguimiento y no impliquen modificaciones sustanciales.

Buscan cerrar el 80% de los temas del T-MEC este año

Alejandro Malagón Barragán, presidente de la Concamin
Alejandro Malagón Barragán, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin)

Malagón Barragán explicó que la intención del sector privado es que, para diciembre, al menos el 80 por ciento de los puntos más relevantes de la revisión del T-MEC estén concluidos.

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“Lo que nosotros estamos buscando es que se logre tener mayores acercamientos y la mayor cantidad de puntos cerrados de aquí a diciembre, para que cada año lo que venga no sea una revisión, sino se vea nada más la continuidad de por lo menos el 80 por ciento de las bases”, comentó.

Aseguró que el ambiente de diálogo entre ambas naciones ha permitido avanzar en distintos aspectos y descartó un escenario de ruptura comercial.

“Lo único que nos da tranquilidad es que no hay una ruptura y que hay diez años en adelante”, señaló el presidente de la Concamin al término de la firma de un convenio entre la Cámara Nacional de la Industria de Lavanderías (Canalava) y la Cámara Nacional de Industrias Aceites, Grasas y Jabones (Canajad).

Inversiones por 100 mil millones de dólares dependen de la certidumbre

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TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 03ENERO2021.- Aspectos de billetes de diferentes denominaciones, durante el inicio de año siempre es recomendable manejar de forma responsable el dinero para poder atravesar la llamada cuesta de enero. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

Uno de los principales beneficios de concluir la revisión del T-MEC sería liberar importantes proyectos de inversión que actualmente permanecen en espera debido a la incertidumbre sobre las nuevas condiciones comerciales.

De acuerdo con Malagón Barragán, existe un monto cercano a los 100 mil millones de dólares en inversiones que podrían concretarse una vez que exista mayor claridad sobre las reglas del acuerdo comercial.

Indicó que brindar seguridad jurídica permitirá acelerar la llegada de nuevos capitales, fortalecer las cadenas productivas y generar empleos en diversos sectores industriales.

Asimismo, destacó que las mipymes serían de las principales beneficiadas, ya que forman parte esencial de las cadenas de suministro vinculadas al comercio con Estados Unidos y Canadá.

Acero, aluminio y sector automotriz, entre los temas prioritarios

Sector automotriz, uno de los temas prioritarios en las negociaciones del T-MEC REUTERS/Jorge Duenes/File Photo
Sector automotriz, uno de los temas prioritarios en las negociaciones del T-MEC REUTERS/Jorge Duenes/File Photo

El líder empresarial recordó que algunos de los asuntos más relevantes en la revisión del T-MEC están relacionados con la Sección 232, que contempla medidas comerciales sobre acero y aluminio, así como diversos aspectos que afectan a la industria automotriz.

Explicó que el objetivo del Gobierno de México es obtener las mejores condiciones posibles dentro del proceso de negociación, aprovechando la estrecha integración económica que existe con Estados Unidos.

“La estrategia que está siguiendo México es que tengamos las mejores condiciones de lo que vaya a suceder, de lo que quede, tengamos la mejor condición”, afirmó.

Añadió que la cercanía geográfica y comercial con el principal socio económico representa una ventaja competitiva que debe aprovecharse durante las negociaciones.

Concamin destaca un ambiente de cooperación con Estados Unidos

Malagón Barragán calificó la tercera ronda de negociaciones entre México y Estados Unidos como una etapa “mucho más certera”, debido al tono de cooperación mostrado por ambas partes.

Explicó que el mensaje final dejó ver una disposición para alcanzar acuerdos que permitan fortalecer la relación comercial sin afectar la integración regional.

Actualmente, México mantiene un arancel del 10 por ciento sin incrementos adicionales; sin embargo, continúan las investigaciones relacionadas con la sobrecapacidad industrial instalada en algunos sectores.

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