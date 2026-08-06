EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 6 de agosto: lluvias intensas y calor extremo marcarán la jornada

Conagua informa sobre las condiciones atmosféricas que se prevén para este jueves en las 16 alcaldías de la CDMX.
Pronóstico de temperaturas máximas para este 6 de agosto:
- Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste).
- Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora (oeste y noroeste), Sinaloa (norte), Chihuahua (este), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste y noroeste) y Campeche.
- Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Coahuila, Durango, Zacatecas (suroeste), Nayarit (norte), Jalisco (norte y costa), Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz (norte y sur), Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.
- Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Estado de México (suroeste).
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este jueves 6 de agosto prevé lluvias de fuertes a intensas en gran parte de México, mientras que el calor extremo persistirá en el norte del país. El monzón mexicano provocará precipitaciones fuertes y muy fuertes en el noroeste, mientras que una vaguada, canales de baja presión y condiciones de inestabilidad favorecerán lluvias intensas en el occidente, centro, sur y sureste.
Oaxaca registrará las lluvias más intensas, mientras que Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Guerrero, Veracruz y Yucatán tendrán acumulados muy fuertes. También se esperan lluvias fuertes en Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Tabasco, Chiapas, Campeche y Quintana Roo.
En contraste, un sistema anticiclónico mantendrá un ambiente de caluroso a muy caluroso en el norte del territorio nacional. Baja California y Sonora podrían superar los 45 grados, en tanto que la onda de calor continuará en zonas de Nuevo León y Tamaulipas y comenzará a extenderse al noreste de Baja California. La onda tropical 24 dejará de afectar al país al desplazarse hacia el océano Pacífico.