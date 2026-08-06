EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 6 de agosto: lluvias intensas y calor extremo marcarán la jornada

Conagua informa sobre las condiciones atmosféricas que se prevén para este jueves en las 16 alcaldías de la CDMX.

06:00 hs

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este jueves 6 de agosto prevé lluvias de fuertes a intensas en gran parte de México, mientras que el calor extremo persistirá en el norte del país. El monzón mexicano provocará precipitaciones fuertes y muy fuertes en el noroeste, mientras que una vaguada, canales de baja presión y condiciones de inestabilidad favorecerán lluvias intensas en el occidente, centro, sur y sureste.

Oaxaca registrará las lluvias más intensas, mientras que Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Guerrero, Veracruz y Yucatán tendrán acumulados muy fuertes. También se esperan lluvias fuertes en Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Tabasco, Chiapas, Campeche y Quintana Roo.