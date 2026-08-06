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EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 6 de agosto: lluvias intensas y calor extremo marcarán la jornada

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados del país

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06:31 hsHoy

Conagua informa sobre las condiciones atmosféricas que se prevén para este jueves en las 16 alcaldías de la CDMX.

Infografía de mapa de la Ciudad de México con las 16 alcaldías, temperaturas máximas y mínimas, e íconos de tormenta; incluye logotipos de CONAGUA y SMN
Pronóstico del tiempo para las 16 alcaldías de Ciudad de México el 6 de agosto de 2026 (SMN)
06:03 hsHoy

Pronóstico de temperaturas máximas para este 6 de agosto:

  • Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste).
  • Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora (oeste y noroeste), Sinaloa (norte), Chihuahua (este), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste y noroeste) y Campeche.
  • Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Coahuila, Durango, Zacatecas (suroeste), Nayarit (norte), Jalisco (norte y costa), Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz (norte y sur), Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.
  • Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Estado de México (suroeste).
Paraguas negro con gotas de lluvia en primer plano, pavimento mojado, coches, semáforo en rojo, árboles, farolas, edificios altos y el Ángel de la Independencia al fondo.
Un paraguas descansa en la banqueta de una avenida mojada por la lluvia, con el Ángel de la Independencia y edificios altos iluminados bajo un cielo nublado en Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:00 hsHoy

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este jueves 6 de agosto prevé lluvias de fuertes a intensas en gran parte de México, mientras que el calor extremo persistirá en el norte del país. El monzón mexicano provocará precipitaciones fuertes y muy fuertes en el noroeste, mientras que una vaguada, canales de baja presión y condiciones de inestabilidad favorecerán lluvias intensas en el occidente, centro, sur y sureste.

Oaxaca registrará las lluvias más intensas, mientras que Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Guerrero, Veracruz y Yucatán tendrán acumulados muy fuertes. También se esperan lluvias fuertes en Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Tabasco, Chiapas, Campeche y Quintana Roo.

En contraste, un sistema anticiclónico mantendrá un ambiente de caluroso a muy caluroso en el norte del territorio nacional. Baja California y Sonora podrían superar los 45 grados, en tanto que la onda de calor continuará en zonas de Nuevo León y Tamaulipas y comenzará a extenderse al noreste de Baja California. La onda tropical 24 dejará de afectar al país al desplazarse hacia el océano Pacífico.

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