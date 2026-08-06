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¡Supera a Messi! Gilberto Mora hace historia y se convierte en el jugador más valioso de la Leagues Cup

El mexicano de 17 años encabeza la lista con un valor de 25 millones de euros, por encima de estrellas de la MLS y la Liga MX

El juvenil de Xolos de Tijuana aceleró una tasación histórica de 150% tras el Mundial 2026; con gigantes como el Paris Saint-Germain, el Liverpool y el Arsenal siguiéndolo de cerca. (Jesús Avilés / Infobae México)
El juvenil de Xolos de Tijuana aceleró una tasación histórica de 150% tras el Mundial 2026; con gigantes como el Paris Saint-Germain, el Liverpool y el Arsenal siguiéndolo de cerca. (Jesús Avilés / Infobae México)
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México atraviesa un momento inédito en la Leagues Cup 2026. Por primera vez, un juvenil nacional desplaza a los nombres más reconocidos del futbol internacional en el ranking de valor de mercado del torneo.

Gilberto Mora, mediocampista de Xolos de Tijuana, aparece a la cabeza de una lista donde aparecen estrellas como Lionel Messi, Heung-Min Son y Robert Lewandowski, pero ninguno de ellos alcanza la cotización del mexicano. Su ascenso, coloca a la Liga MX en el foco de la conversación futbolística en el continente.

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Gilberto Mora, mediocampista de os de Tijuana, lidera el ranking de valor de mercado de la Leagues Cup 2026. (X/ @Xolos)
Gilberto Mora, mediocampista de os de Tijuana, lidera el ranking de valor de mercado de la Leagues Cup 2026. (X/ @Xolos)

La diferencia económica entre el mexicano de 17 años y otros participantes del torneo es de hasta 10 millones de euros, de acuerdo con el portal especializado Transfermarkt.

Gilberto Mora lidera el ranking de la Leagues Cup 2026

Desde su irrupción en el primer equipo de Tijuana, Gilberto ha experimentado una de las revalorizaciones más rápidas del futbol mexicano.

Su actuación en el Mundial 2026 provocó un crecimiento del 150% en su cotización, pasando de 10 a 25 millones de euros. Con esa cifra, el mediocampista supera a todos los jugadores inscritos en la Leagues Cup.

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La actuación de Morita en el Mundial 2026 impulsó un alza de 150% en su valor, de 10 a 25 millones de euros. REUTERS/Raquel Cunha
La actuación de Morita en el Mundial 2026 impulsó un alza de 150% en su valor, de 10 a 25 millones de euros. REUTERS/Raquel Cunha

El valor de Morita no sólo es fruto de su rendimiento, sino también de su juventud y potencial. Clubes europeos como el Paris Saint-Germain, el Liverpool y el Arsenal mantendrían interés en su fichaje, aunque el reglamento FIFA impide su salida internacional hasta cumplir 18 años.

Los diez jugadores mejor valuados de la Leagues Cup

El ranking confirma la relevancia que han adquirido los futbolistas mexicanos para el mercado internacional. Además de Gilberto, destacan Armando González de Chivas, Erik Lira de Cruz Azul y Germán Berterame, todos entre los diez más caros del torneo.

  • Gilberto Mora, Xolos: 25 millones de euros
  • Evander, FC Cincinnati: 16 millones
  • Anders Dreyer, San Diego FC: 15 millones
  • Armando González, Chivas: 15 millones
  • Lionel Messi, Inter Miami: 15 millones
  • Heung-Min Son, LAFC: 15 millones
  • Rodrigo De Paul, Inter Miami: 14 millones
  • Erik Lira, Cruz Azul: 14 millones
  • Petar Musa, FC Dallas: 12 millones
  • Germán Berterame, Monterrey: 12 millones
El juvenil mexicano de 17 años supera en cotización a figuras como Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Germán Berterame. (Foto: Sam Navarro-Imagn Images)
El juvenil mexicano de 17 años supera en cotización a figuras como Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Germán Berterame. (Foto: Sam Navarro-Imagn Images)

De esta manera, la diferencia entre Mora y Messi es de 10 millones de euros, mientras que entre el mexicano y Evander, segundo de la lista, hay 9 millones de distancia.

Chivas y América encabezan la lista de clubes más valiosos

El impacto de los valores también se refleja en el costo de las plantillas. Chivas lidera la lista de equipos más valiosos de la Leagues Cup 2026, mientras que el Inter Miami aparece como el club mejor cotizado de la MLS y Xolos, con el impulso de Morita, figura entre los diez primeros.

  • Chivas: 108.3 millones de euros
  • América: 103.2 millones
  • Toluca: 92.5 millones
  • Inter Miami: 92.2 millones
  • Cruz Azul: 88.7 millones
  • Monterrey: 74.4 millones
  • Tigres: 71.9 millones
  • New York City FC: 69.3 millones
  • Xolos de Tijuana: 59.3 millones
  • FC Cincinnati: 57.7 millones
Chivas encabeza la lista de plantillas más valiosas de la Leagues Cup 2026 con 108.3 millones de euros, por encima de América e Inter Miami. (X @Chivas)
Chivas encabeza la lista de plantillas más valiosas de la Leagues Cup 2026 con 108.3 millones de euros, por encima de América e Inter Miami. (X @Chivas)

Con Mora como el jugador mejor cotizado, la atención internacional se concentra en el presente y futuro inmediato del joven futbolista mexicano.

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