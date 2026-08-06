Periodista Luis Alberto Paredes García denuncia amenazas del presidente municipal de Paso de Ovejas, Veracruz

En lo que va del año han sido asesinados siete periodistas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El periodista Luis Alberto Paredes García, del medio La Ovejita Noticias, denunció que ha sido víctima de amenazas de muerte y una campaña de desprestigio que vincula a la cobertura crítica que realiza sobre la administración municipal de Paso de Ovejas, Veracruz.

La organización ARTICLE 19 México y Centroamérica documentó el caso y exige medidas de protección efectivas para el comunicador.

En 2025, Veracruz se ubicó como el segundo estado con más agresiones a periodistas en el país, con 34 casos documentados, equivalentes a casi tres agresiones al mes, según el informe “Estructuras del Silencio: censura, opacidad y vigilancia” de ARTICLE 19. En lo que va de 2026, tres periodistas veracruzanos han sido asesinados.

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ARTICLE 19 documenta amenazas

ARTICLE 19 documenta amenazas de muerte y una campaña de estigmatización contra Luis Alberto Paredes García, periodista de La Ovejita Noticias. (Captura de pantalla)

Según el testimonio de Paredes García ante ARTICLE 19, el pasado 6 de julio el presidente municipal de Paso de Ovejas, Uriel Peralta Barrios, lo encaró y le advirtió que dejara de publicar notas en su contra. En esa confrontación, el alcalde habría dicho al periodista que “su cuerpo cabía en una bolsa”. Integrantes de su equipo también habrían emitido advertencias similares.

Posterior a la publicación de una nota en la que Paredes García expuso el descontento de habitantes del municipio por la falta de atención oportuna de la administración, el periodista comenzó a recibir múltiples mensajes en Facebook. En esos mensajes se observa una campaña de estigmatización y criminalización de su labor, al ser señalado como “extorsionador”.

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La campaña de desprestigio contra Paredes García incluyó la difusión en Facebook de una imagen del logo de La Ovejita Noticias intervenida con una cinta amarilla que lo etiqueta como “extorsionador”. El texto que acompañaba la imagen, publicado desde un perfil no identificado, acusaba al periodista de solicitar dinero a cambio de no publicar notas en su contra y lo describía en términos denigrantes.

Ante los hechos, La Ovejita Noticias informó en sus redes sociales que puso sobre aviso a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) para que intervenga frente a los perfiles falsos y la campaña de desprestigio. También anunció que la Fiscalía del Estado iniciará una investigación a través de la propia CEAPP.

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Este caso no es el primero que enfrenta Paredes García. De acuerdo con la documentación, en 2025 el periodista ya había sido objeto de amenazas directas de muerte que pusieron en riesgo su integridad física y su salud psicoemocional. Pese a ello, las autoridades estatales y municipales no han implementado medidas efectivas para reducir el riesgo en el que se encuentra.

¿Qué se sabe de Uriel Peralta Barrios?

(Facebook: Uriel Peralta Barrios)

Uriel Peralta Barrios llegó a la presidencia municipal de Paso de Ovejas para el periodo 2026-2029 tras ganar las elecciones de 2025 como candidato de Movimiento Ciudadano.

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Durante ese proceso fue objeto de una queja ante el INE por presuntos gastos de campaña no reportados, caso revisado en los procedimientos de fiscalización sin que se acreditara responsabilidad. En 2021 también había buscado la alcaldía y fue denunciado ante el Tribunal Electoral de Veracruz por presuntos actos anticipados de campaña y por una presunta vulneración a los derechos de protección de datos personales de menores.

Desde que asumió el cargo, Peralta Barrios ha impulsado proyectos de infraestructura, rehabilitación de caminos y gestión de obras públicas, promovido la instalación de una sede de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez en el municipio y coordinado acciones de atención durante las inundaciones registradas en 2026.

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Hasta antes de los hechos que hoy lo colocan en la agenda pública, los principales señalamientos en su contra correspondían a procedimientos electorales y de fiscalización derivados de sus campañas.

Veracruz, el estado más letal para el periodismo en 2026

México acumula siete periodistas asesinados durante 2026, según el registro de RSF y ARTICLE 19:

Carlos Leonardo Ramírez Castro, el 8 de enero en Veracruz

Juan David Gámez, el 18 de marzo en Nuevo León

Luis Ángel López Valdés, el 11 de junio en Veracruz

Manuel Alejandro Moreno Serna, el 20 de junio en Guerrero

Roxana Berenice Guzmán Ramírez, el 3 de julio en Veracruz

Josué Martínez Contreras, el 16 de julio en Puebla

Francisco Alejandro Leyva Aguilar, el 22 de julio en Oaxaca

El más reciente, Leyva Aguilar, era columnista político y director de un canal de televisión local, atacado a balazos mientras se encontraba en un restaurante por sujetos armados que circulaban en motocicleta. Era identificado por sus posturas críticas hacia autoridades estatales.

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De los siete casos, tres corresponden a Veracruz: Ramírez Castro, López Valdés y Guzmán Ramírez. El estado concentra así la mayor cantidad de periodistas asesinados en el país durante el año.