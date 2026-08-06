La Casa de los Famosos México 2026: quiénes son los nominados de la segunda semana

La segunda semana del reality reveló la primera alianza formal: Yanet García, Brianda Deyanara, Ximena Herrera y Luis Chaparro se blindan juntos mientras cinco habitantes quedan en riesgo de salir el domingo. (Captura de pantalla TikTok)

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La conductora Galilea Montijo interrumpió la segunda gala de nominación de La Casa de los Famosos México 2026 este 5 de agosto para anunciar un cambio de reglas que nadie esperaba: por primera vez, cada habitante tendría que señalar a tres compañeros en lugar de dos.

“Atención porque hoy el proceso de nominación será muy diferente que el de la semana pasada, ya que cada habitante entrará al confesionario para dar tres, dos y un punto. Es decir, deben nominar a tres personas y no a dos, y cuidado con ese último punto, esto se va a poner cardíaco”, dijo Montijo.

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Moisés Peñaloza y Fede Vigevani, fuera de la placa

Dos habitantes quedaron fuera de la dinámica de riesgo. Moisés Peñaloza obtuvo inmunidad tras ganar la prueba de resistencia y convertirse en el líder de la semana. Fede Vigevani, en cambio, opera como infiltrado de la producción: recibe instrucciones del público a través del canal oficial del programa y ni nomina ni puede ser nominado, aunque sus compañeros aún desconocen su condición.

Galilea Montijo anunció en vivo el cambio de reglas en la segunda gala: cada habitante tuvo que nominar a tres compañeros. Masad, Ximena, Ernesto, Gema y Memo enfrentan ahora el voto del público. (Captura de pantalla TikTok)

La conductora también advirtió que el empate podía ampliar la placa. “Los cinco más votados serán los que queden en riesgo de abandonar la casa y en caso de empate podrían ser más”, precisó. Al cierre de la noche, los nombres quedaron definidos: Masad Altamimi, Ximena Herrera, Ernesto Laguardia, Gema Garoa y Memo Schutz conforman la placa que el público resolverá el próximo domingo.

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La alianza de Yanet y Brianda ya mueve los votos

La segunda semana dejó al descubierto la primera alianza formal del reality. Yanet García y Brianda Deyanara sellaron un pacto con Ximena Herrera y Luis Chaparro para protegerse mutuamente en las nominaciones, con la vista puesta en sumar a Fede Vigevani y Memo Schutz como refuerzos.

Frente a esa alianza opera otro bloque: Aldo Rendón, Karina Torres, Gema Garoa y Ese Pérez se mueven como contrapeso dentro de la casa. La tensión entre ambos grupos se reflejó directamente en los votos del confesionario.

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Ximena Herrera acumuló la mayor concentración de puntos: siete habitantes la señalaron en alguna de sus tres posiciones, lo que la convirtió en la habitante más votada de la noche. El público decide quién abandona la casa en la gala de eliminación del próximo domingo.

Con una nueva dinámica de tres puntos por habitante, la segunda nominación de La Casa de los Famosos México 2026 expuso fracturas, pactos y estrategias que cambian el rumbo del juego desde la segunda semana. (Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

Así fueron distribuidos los puntos por cada uno de los famosos:

Ernesto Laguardia : 3 puntos a Ximena, 2 puntos a Yanet y 1 punto a Arantza Ruiz.

Karina Torres : 3 puntos a Gema Garoa, 2 puntos a Cynthia Klitbo y 1 punto a Ernesto Laguardia.

Ximena : 3 puntos a Gema, 2 puntos a Cynthia Klitbo y 1 punto a Ernesto Laguardia.

Luis : 3 puntos a Masad, 2 puntos a Yahir y 1 punto a Gema.

Arantza : 3 puntos a Masad, 2 puntos a Yanet y 1 punto a Ximena.

Yanet : 3 puntos a Gema, 2 puntos a Ernesto y 1 punto a Cynthia Klitbo.

Ese Pérez : 3 puntos a Masad, 2 a Flor Vigna y 1 punto a Arantza Ruiz.

Cynthia Klitbo : 3 puntos a Fede, 2 puntos Aldo y 1 punto a Flor.

Fede : al ser el habitante infiltrado no puede nominar.

Gema : 3 puntos a Memo, 2 a Arantza y un punto a Masad.

Masad : 3 puntos a Memo, 2 a y un punto a Ese Pérez.

Aldo Rendón : 3 puntos a Ximena, 2 puntos a Flor y 1 punto a Memo.

Yahir : 3 puntos a Luis Chaparro, 2 puntos a Brianda Deyanara y 1 punto a Arantza Ruiz

Flor Vigna : 3 puntos a Ximena Herrera, 2 puntos a Memo y 1 punto a Yanet.

Moisés : 3 puntos a Ernesto Laguardia, 2 puntos a Ese Pérez y 1 punto a Masad.

Memo : 3 puntos a Ximena Herrera, 2 puntos a Yahir y 1 punto a Ese Pérez.

Brianda: 3 puntos a Cynthia Klitbo, 2 puntos a Ernesto y 1 punto a Gema.

Cinco famosos pelean su permanencia ante el público tras la gala del miércoles. La regla del empate, anunciada por Galilea Montijo, dejó abierta la posibilidad de que la placa creciera aún más. (Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

Nominados del 5 de agosto en “La Casa de los Famosos México 4″

El próximo domingo 9 de agosto se anunciará al segundo eliminado de La Casa de los Famosos México 2026, según los resultados de las votaciones de esta semana. Así quedaron los nominados.

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Gema nominada con 8 puntos.

Ernesto Laguardia nominada con 8 puntos.

Ximena Herrera nominada con 18 puntos.

Masad nominado con 11 puntos.

Memo Schutz nominado con 9 puntos.