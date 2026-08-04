¿Cómo afecta la jubilación a la salud mental? Los cambios emocionales que trae el retiro laboral

La salud mental de las personas después de la jubilación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Al reflexionar sobre la jubilación y el retiro laboral, suele imaginarse una etapa dedicada al descanso, los viajes o el reencuentro con los seres queridos. Sin embargo, la realidad suele deparar retos inesperados, entre ellos el impacto emocional que surge al dejar de trabajar. El paso de una vida activa a una rutina sin obligaciones laborales puede generar un vacío que afecta la salud mental de quienes atraviesan este proceso.

El profesor Jorge Rogelio Pérez Espinosa, especialista de la Facultad de Psicología de la UNAM, advierte que la transición hacia esta etapa implica transformaciones profundas, tanto en lo personal como en lo social. Las personas experimentan cambios en sus hábitos, ven modificada su identidad profesional y pueden enfrentar la pérdida de relaciones construidas en el entorno laboral. La alteración en la percepción de utilidad y el estatus social suelen ser factores determinantes en la aparición de sentimientos de incertidumbre y malestar.

PUBLICIDAD

Todos los trabajadores que se acercan al final de su vida laboral deben prepararse no solo en materia económica, sino también en el plano psicológico. Elaborar un plan de vida flexible y realista es una recomendación fundamental para atravesar el cambio con mayor bienestar.

El desafío psicológico de la jubilación

Según el especialista, los jubilados experimentan un giro abrupto en sus actividades y en la percepción de uno mismo.

“Jubilarse nos afecta en primera instancia a nivel personal. Ya no somos el jefe o el encargado de cierta área, perdemos estatus económico, las relaciones de amistad se pierden porque los tiempos ya no coinciden, los hijos, si aún viven con uno, se ven muy poco; podemos ser una molestia para el otro cónyuge. Tenemos mucho tiempo disponible, pero ¿qué hacer con él?, ¿cómo lo vamos a distribuir? Todo se modifica de golpe. No hay certezas, pero sí muchas incertidumbres”, dijo.

PUBLICIDAD

En los primeros meses tras dejar el empleo, puede experimentarse alivio ante la ausencia de presiones y responsabilidades. A pesar de esto, mientras pasan los días, pueden surgir sentimientos de inutilidad o depresión si no se cuenta con metas claras y gratificantes. Es frecuente que las relaciones sociales se reduzcan y que surjan conflictos familiares, como la sensación de ser una carga para sus seres queridos.

La infografía de Infobae detalla las etapas psicológicas y estrategias para una transición saludable hacia la jubilación, según expertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para responder a la inquietud sobre qué ocurre tras la jubilación, es clave reconocer que el proceso suele incluir un periodo de duelo, seguido por la necesidad de redefinir la propia identidad y construir nuevos objetivos.

PUBLICIDAD

Del empleo al retiro: estrategias para una transición saludable

Dentro de la recomendación principal se encuentra el diseño de un proyecto de vida desde la adultez media, estableciendo metas a corto plazo que puedan adaptarse a las circunstancias. Además de identificar intereses, aprender nuevas habilidades o iniciar actividades recreativas (como aprender un idioma, practicar deporte, escribir o cuidar una mascota) puede ayudar a encontrar sentido y placer en la nueva etapa.

Algunas empresas ofrecen programas de preparación para la jubilación, donde los futuros retirados comparten experiencias, reciben orientación y forman redes de apoyo. Estos espacios facilitan la adaptación y permiten que quienes ya han transitado el proceso acompañen a los que apenas comienzan. En caso de que este cambio resulte especialmente difícil, buscar empleo de medio tiempo o participar en actividades voluntarias puede ser una alternativa válida.

PUBLICIDAD

Mantenerse activo, tanto física como mentalmente, es crucial para conservar el bienestar y evitar el deterioro cognitivo. Dormir bien, llevar una dieta equilibrada y limitar el consumo de alcohol forman parte de los consejos fundamentales para quienes desean disfrutar plenamente esta etapa.

El desarrollo de la resiliencia también adquiere un papel central. El profesor Pérez Espinosa sugiere mirar el futuro con optimismo y valorar las experiencias laborales del pasado como fuente de gratitud, no de nostalgia o resentimiento.

PUBLICIDAD

“Además de los nuevos objetivos que vamos a tener en esta etapa, es necesario hacer una evaluación de lo que me dio mi trabajo y estar agradecido con él. Hay que ser positivos en esta nueva etapa, no estar enojados y evolucionar conforme la vida nos lo exige. Retirarse no debe significar que se acabó el mundo, sino que debe verse como una nueva oportunidad”, señaló el académico.