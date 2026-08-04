De “huelen a baúl” a la cancelación: diputada de Morena pierde su lugar en TV y podcast tras dichos sobre adultos mayores

La diputada local de Morena Nayeli Salvatori confirma el cierre definitivo del programa horas después de anunciar que deja, hasta nuevo aviso, una emisión televisiva por acuerdo con la dirección de la empresa

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El podcast “Descasadas”, protagonizado por la diputada local de Morena Nayeli Salvatori, llegó a su fin luego de más de una semana de polémica derivada de comentarios sobre hombres adultos mayores, que también involucraron a su compañera de bancada, Graciela Palomares.

El origen: “huelen a baúl del recuerdo”

La controversia inició tras la viralización de un fragmento del programa, publicado originalmente el 21 de julio en YouTube, en el que Salvatori afirmó que los hombres mayores “huelen a baúl del recuerdo”, mientras que Palomares agregó: “es que ya se están pudriendo”. Ambas hicieron también referencias a las arrugas, la piel y los padecimientos asociados a la vejez, lo que generó señalamientos de “ancianofobia” en redes sociales.

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Posteriormente circuló un segundo fragmento del mismo programa con comentarios adicionales sobre la salud y la vida sexual de los hombres de edad avanzada, lo que amplió el alcance de la controversia.

Una grabación del programa “Descasadas”, difundida desde YouTube y replicada en redes, provoca señalamientos de discriminación por edad tras bromas sobre olor, arrugas y “deterioro” de hombres de avanzada edad

De la defensa a la disculpa

En un primer momento, Salvatori se negó a retirar el contenido o a ofrecer disculpas, argumentando que sus expresiones estaban amparadas por la libertad de expresión y que el contenido tenía un tono humorístico. Sin embargo, tras el deslinde público del consejero estatal de Morena, Agustín Guerrero —quien ofreció una disculpa institucional a nombre del partido—, tanto Salvatori como Palomares publicaron sus propias disculpas por separado, alegando que sus comentarios habían sido “descontextualizados”.

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Días después, Palomares difundió un segundo mensaje en video en el que insistió en que el fragmento viral fue “sacado de contexto” y acusó a la oposición de “politizar” el tema con fines de desinformación.

La legisladora local de Morena en Puebla publica hoy 2 de agosto de 2026 un documento en X dirigido a la ciudadanía y a ese sector, y anuncia que también se disculpará en vivo en “Descasadas”

El desenlace: fuera de la TV y cierre del podcast

La polémica escaló hasta tener consecuencias directas en la carrera televisiva de Salvatori. La legisladora anunció, mediante un video en redes sociales, que “por decisión entre la dirección de la televisora y yo” estaría fuera de un programa de televisión hasta nuevo aviso. En el mismo mensaje, ofreció una segunda disculpa, en la que reconoció que “las palabras tienen un fuerte impacto y pueden herir”, aunque insistió en que nunca tuvo la intención de ofender a las personas de la tercera edad.

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Horas más tarde, a través de Instagram, Salvatori confirmó el cierre definitivo de “Descasadas”. En el comunicado, señaló que lo ocurrido les hizo entender que hoy “ya no es posible tener una charla con libertad, con humor o con honestidad” sin el riesgo de que el contenido sea “sacada de contexto, distorsionada o utilizada para lastimar”. Agradeció a la audiencia del programa y calificó la decisión como “la más honesta”.

En un video difundido en redes, la diputada afirma que el acuerdo con la directiva de la televisora la separa temporalmente de la emisión y ofrece otra disculpa por comentarios sobre adultos mayores

Otra participante también resulta afectada

De acuerdo con publicaciones difundidas en redes sociales, la controversia también alcanzó a otra de las participantes del podcast, Nadia de la Rosa, quien habría anunciado su salida temporal de un programa televisivo en el que colabora. Esta información no ha sido confirmada oficialmente por la propia De la Rosa, por lo que se recomienda tratarla con cautela.

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Lo que sigue sin confirmarse

Hasta el momento, no existe información oficial sobre algún procedimiento para separar del cargo legislativo a Salvatori o a Palomares, pese a que en redes sociales circularon cuestionamientos al respecto. Tampoco se ha precisado si el episodio original del podcast permanecerá disponible en la plataforma de YouTube, ni si Palomares continuará participando en otros proyectos junto con Salvatori.