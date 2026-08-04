México
Agregar Infobae enGoogle

De “huelen a baúl” a la cancelación: diputada de Morena pierde su lugar en TV y podcast tras dichos sobre adultos mayores

El podcast “Descasadas”, envuelto en polémica por burlas a adultos mayores, llegó a su fin tras disculpas públicas y la salida de Nay Salvatori

La diputada local de Morena Nayeli Salvatori confirma el cierre definitivo del programa horas después de anunciar que deja, hasta nuevo aviso, una emisión televisiva por acuerdo con la dirección de la empresa

Guardar

El podcast “Descasadas”, protagonizado por la diputada local de Morena Nayeli Salvatori, llegó a su fin luego de más de una semana de polémica derivada de comentarios sobre hombres adultos mayores, que también involucraron a su compañera de bancada, Graciela Palomares.

El origen: “huelen a baúl del recuerdo”

La controversia inició tras la viralización de un fragmento del programa, publicado originalmente el 21 de julio en YouTube, en el que Salvatori afirmó que los hombres mayores “huelen a baúl del recuerdo”, mientras que Palomares agregó: “es que ya se están pudriendo”. Ambas hicieron también referencias a las arrugas, la piel y los padecimientos asociados a la vejez, lo que generó señalamientos de “ancianofobia” en redes sociales.

PUBLICIDAD

Posteriormente circuló un segundo fragmento del mismo programa con comentarios adicionales sobre la salud y la vida sexual de los hombres de edad avanzada, lo que amplió el alcance de la controversia.

Una grabación del programa “Descasadas”, difundida desde YouTube y replicada en redes, provoca señalamientos de discriminación por edad tras bromas sobre olor, arrugas y “deterioro” de hombres de avanzada edad

De la defensa a la disculpa

En un primer momento, Salvatori se negó a retirar el contenido o a ofrecer disculpas, argumentando que sus expresiones estaban amparadas por la libertad de expresión y que el contenido tenía un tono humorístico. Sin embargo, tras el deslinde público del consejero estatal de Morena, Agustín Guerrero —quien ofreció una disculpa institucional a nombre del partido—, tanto Salvatori como Palomares publicaron sus propias disculpas por separado, alegando que sus comentarios habían sido “descontextualizados”.

PUBLICIDAD

Días después, Palomares difundió un segundo mensaje en video en el que insistió en que el fragmento viral fue “sacado de contexto” y acusó a la oposición de “politizar” el tema con fines de desinformación.

La legisladora local de Morena en Puebla publica hoy 2 de agosto de 2026 un documento en X dirigido a la ciudadanía y a ese sector, y anuncia que también se disculpará en vivo en “Descasadas”

El desenlace: fuera de la TV y cierre del podcast

La polémica escaló hasta tener consecuencias directas en la carrera televisiva de Salvatori. La legisladora anunció, mediante un video en redes sociales, que “por decisión entre la dirección de la televisora y yo” estaría fuera de un programa de televisión hasta nuevo aviso. En el mismo mensaje, ofreció una segunda disculpa, en la que reconoció que “las palabras tienen un fuerte impacto y pueden herir”, aunque insistió en que nunca tuvo la intención de ofender a las personas de la tercera edad.

Horas más tarde, a través de Instagram, Salvatori confirmó el cierre definitivo de “Descasadas”. En el comunicado, señaló que lo ocurrido les hizo entender que hoy “ya no es posible tener una charla con libertad, con humor o con honestidad” sin el riesgo de que el contenido sea “sacada de contexto, distorsionada o utilizada para lastimar”. Agradeció a la audiencia del programa y calificó la decisión como “la más honesta”.

En un video difundido en redes, la diputada afirma que el acuerdo con la directiva de la televisora la separa temporalmente de la emisión y ofrece otra disculpa por comentarios sobre adultos mayores
En un video difundido en redes, la diputada afirma que el acuerdo con la directiva de la televisora la separa temporalmente de la emisión y ofrece otra disculpa por comentarios sobre adultos mayores

Otra participante también resulta afectada

De acuerdo con publicaciones difundidas en redes sociales, la controversia también alcanzó a otra de las participantes del podcast, Nadia de la Rosa, quien habría anunciado su salida temporal de un programa televisivo en el que colabora. Esta información no ha sido confirmada oficialmente por la propia De la Rosa, por lo que se recomienda tratarla con cautela.

Lo que sigue sin confirmarse

Hasta el momento, no existe información oficial sobre algún procedimiento para separar del cargo legislativo a Salvatori o a Palomares, pese a que en redes sociales circularon cuestionamientos al respecto. Tampoco se ha precisado si el episodio original del podcast permanecerá disponible en la plataforma de YouTube, ni si Palomares continuará participando en otros proyectos junto con Salvatori.

Temas Relacionados

MorenaPueblaAdultos MayoresPodcastVideoTVPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 04 de agosto: entrega de incentivos económicos para productores de maíz en Sonora

La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 04 de agosto: entrega de incentivos económicos para productores de maíz en Sonora

Procesan a “El Kado”, presunto operador del Cártel de los Arellano Félix: seguirá recluido en penal de Yucatán

El presunto operador del Cártel Arellano Félix fue vinculado a proceso por un caso iniciado en 2016. Permanecerá en prisión preventiva en el penal de Mérida mientras continúa la investigación complementaria

Procesan a “El Kado”, presunto operador del Cártel de los Arellano Félix: seguirá recluido en penal de Yucatán

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 4 de agosto? L3 del STC con retraso por objeto en vías

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 4 de agosto? L3 del STC con retraso por objeto en vías

¿Cómo afecta la jubilación a la salud mental? Los cambios emocionales que trae el retiro laboral

Es clave reconocer que el proceso de retiro suele incluir un periodo de duelo, seguido por la necesidad de redefinir la propia identidad y construir nuevos objetivos

¿Cómo afecta la jubilación a la salud mental? Los cambios emocionales que trae el retiro laboral

Brian Rodríguez estaría cerca de salir del América: reportan millonaria oferta de Cruzeiro

El conjunto azulcrema tendría que tomar una decisión importante en los próximos días ante el interés surgido desde el extranjero

Brian Rodríguez estaría cerca de salir del América: reportan millonaria oferta de Cruzeiro
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía indaga vínculo de cuatro detenidos con droga y un arma en el asesinato de una mujer en Cancún

Fiscalía indaga vínculo de cuatro detenidos con droga y un arma en el asesinato de una mujer en Cancún

Violento ataque en estación Lagunilla del Metro CDMX: apuñalan a hombre y detienen a un implicado

Procesan a “El Kado”, presunto operador del Cártel de los Arellano Félix: seguirá recluido en penal de Yucatán

Arrestan a hombre que transportaba más de 200 kilos de cocaína en un vehículo en CDMX: investigan ruta de trasiego

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 4 de agosto: Cae CEO mexicano de una casa de cambio en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Karina Torres cumple 36 años: ¿cómo pasó del anexo a ser una de las favoritas en La Casa de los Famosos México?

Karina Torres cumple 36 años: ¿cómo pasó del anexo a ser una de las favoritas en La Casa de los Famosos México?

Gala Montes acusa a su hermana Beba de consumir drogas y lanza fuerte amenaza: “Tengo pruebas”

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: llaga La Cabina de las Tentaciones a cambio de un sacrificio

Estalla conflicto entre Gala Montes y Maestro Shifu: por este motivo la actriz se peleó con el influencer

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: Moisés es el líder de la semana y compartirá la suite con Aldo Rendón

DEPORTES

Osmar Olvera trolea a la Selección Mexicana tras ganar 3 medallas de oro en los Juegos Centroamericanos 2026: “Aquí sí”

Osmar Olvera trolea a la Selección Mexicana tras ganar 3 medallas de oro en los Juegos Centroamericanos 2026: “Aquí sí”

Katia Itzel rompe el silencio tras la lluvia de críticas y manda contundente mensaje en redes

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue EN VIVO la actividad de los mexicanos este 4 de agosto

Brian Rodríguez estaría cerca de salir del América: reportan millonaria oferta de Cruzeiro

México vs El Salvador: cuándo y dónde ver EN VIVO las semifinales de la selección femenil en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026