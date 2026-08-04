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Tigres UANL vs Real Salt Lake EN VIVO: dónde y cómo ver el debut de los felinos en la Leagues Cup

La renuncia de Guido Pizarro como técnico ha dejado al equipo en una situación delicada

Tigres hará su debut en la Leagues Cup 2026 este martes 4 de agosto en el Estadio Universitario UANL donde se enfrentará al Real Salt Lake (X@TigresOficial)
Tigres hará su debut en la Leagues Cup 2026 este martes 4 de agosto en el Estadio Universitario UANL donde se enfrentará al Real Salt Lake (X@TigresOficial)
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El debut de Tigres en la Leagues Cup 2026 llega en medio de una serie de desafíos para el club. La cita es el martes 4 de agosto en el Estadio Universitario UANL, donde el equipo mexicano recibirá a Real Salt Lake. El partido no solo marca el inicio de su campaña internacional, sino que también representa la primera prueba del plantel tras el reciente cambio en el banquillo.

La renuncia de Guido Pizarro como técnico ha dejado al equipo en una situación delicada. Los felinos todavía no conocen la victoria en el Apertura 2026: acumulan dos derrotas y un empate en las tres primeras jornadas del torneo local. Este contexto añade presión y expectativas al debut copero, pues el club busca revertir la racha adversa y sumar su primer triunfo del semestre.

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Dos jugadores de fútbol, uno con camiseta azul, el otro con camiseta naranja y azul, disputan un balón en un campo de césped. Una árbitra de rojo de fondo
Tenso se vivió el partido sobre los minutos finales en La Corregidora. (X / Liga BBVA MX)

Tigres vs Real Salt Lake: dónde y cómo ver el partido de la leagues Cup

El partido entre Tigres y Real Salt Lake está programado para iniciar a las 20:00 horas (tiempo del centro de México) y será transmitido única y exclusivamente por Apple TV.

  • Día: martes 4 de agosto de 2026
  • Hora: 20:00 horas (tiempo del centro de México)
  • Sede: Estadio Universitario (UANL)
  • Transmisión: Apple TV
Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - First Leg - Tigres UANL v Guadalajara - Estadio Universitario, Monterrey, Mexico - May 2, 2026 Tigres UANL's Diego Sanchez scores their third goal past Guadalajara's Oscar Whalley REUTERS/Daniel Becerril
Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - First Leg - Tigres UANL v Guadalajara - Estadio Universitario, Monterrey, Mexico - May 2, 2026 Tigres UANL's Diego Sanchez scores their third goal past Guadalajara's Oscar Whalley REUTERS/Daniel Becerril

¿Cómo le ha ido a Tigres en la Leagues Cup?

El recorrido de Tigres en la Leagues Cup ha transitado distintas etapas, con finales disputadas y eliminaciones tempranas que han marcado su desempeño reciente.

En la edición de 2019, el club alcanzó la final disputada en Las Vegas. Superó primero a Real Salt Lake en cuartos de final, y después al América en semifinales a través de una tanda de penales. Sin embargo, perdió el título tras caer 2-1 frente a Cruz Azul.

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En 2023, la competencia volvió después de la pausa por la pandemia, estrenando un formato renovado. Tigres avanzó al superar a Portland Timbers y San Jose Earthquakes en la fase de grupos. En dieciseisavos, el equipo eliminó a Vancouver Whitecaps en penales, pero no logró avanzar más allá de octavos de final, donde fue eliminado por su clásico rival en Texas.

Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - First Leg - Tigres UANL v Guadalajara - Estadio Universitario, Monterrey, Mexico - May 2, 2026 Tigres UANL players pose for a team group photo before the match REUTERS/Daniel Becerril
Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - First Leg - Tigres UANL v Guadalajara - Estadio Universitario, Monterrey, Mexico - May 2, 2026 Tigres UANL players pose for a team group photo before the match REUTERS/Daniel Becerril

A lo largo de las últimas ediciones, el club ha alternado campañas destacadas y salidas anticipadas. En la Leagues Cup de 2024, Tigres encabezó su grupo tras vencer 2-1 tanto a Puebla como a Inter Miami. Sin embargo, en octavos de final fue eliminado por New York City FC, lo que impidió repetir el logro de 2019.

En la edición de 2025, los dirigidos por Tigres avanzaron nuevamente sin dificultades en la fase de grupos, imponiéndose ante equipos de la MLS. No obstante, fueron derrotados 2-1 por Los Angeles FC en la fase de eliminación directa, lo que les apartó de la pelea por el campeonato.

El desempeño de Tigres en la Leagues Cup ha estado marcado por momentos de protagonismo continental, como la final de 2019, y eliminaciones que dejaron al club fuera de los últimos partidos en las siguientes ediciones.

Otros partidos de la Liga MX vs la MLS en la Legues Cup

Además del encuentro de Tigres, la jornada futbolística de hoy trae consigo otros enfrentamientos entre equipos mexicanos y clubes de la MLS, programados para distintas franjas horarias.

A las 17:45 horas, el FC Cincinnati recibirá a Pachuca en un encuentro que pondrá a prueba la solidez del conjunto hidalguense ante una de las escuadras más regulares del torneo estadounidense. En ese mismo horario, Columbus Crew enfrentará a Atlas, en otro choque de alto voltaje para los rojinegros, que llegan con la mira puesta en consolidar su desempeño fuera de casa.

Aug 1, 2026; Cincinnati, Ohio, USA; FC Cincinnati midfielder Brian Anunga (27) controls the ball against San Jose Earthquakes midfielder Ian Harkes (6) in the second half at TQL Stadium. Mandatory Credit: Katie Stratman-Imagn Images
Aug 1, 2026; Cincinnati, Ohio, USA; FC Cincinnati midfielder Brian Anunga (27) controls the ball against San Jose Earthquakes midfielder Ian Harkes (6) in the second half at TQL Stadium. Mandatory Credit: Katie Stratman-Imagn Images

El tercer partido de la tarde tendrá lugar a las 18:00 horas, cuando Charlotte FC se mida con Pumas UNAM. Los universitarios intentarán imponer su ritmo ante un rival que suele hacerse fuerte como local, en un duelo que promete alternativas desde el pitazo inicial.

Más tarde, a las 18:30 horas, Minnesota United será anfitrión de FC Juárez. El conjunto fronterizo buscará sorprender en suelo estadounidense, apelando a la velocidad de sus extremos y la contundencia en ataque. La jornada culminará con el choque entre Vancouver Whitecaps y Atlante a las 20:30 horas.

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