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FICUNAM 2026 revela su imagen oficial creada por el artista mexicano Néstor Jiménez

El Festival Internacional de Cine UNAM se celebrará del 5 al 15 de noviembre de 2026 en la Ciudad de México

FICUNAM 2026
La decimosexta edición del Festival Internacional de Cine UNAM encargó su imagen oficial al artista mexicano Néstor Jiménez. (Facebook FICUNAM)
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El Festival Internacional de Cine UNAM presentó la imagen oficial de su decimosexta edición: la serie Fulgor y Sombra, del artista visual mexicano Néstor Jiménez. El festival se realizará del 5 al 15 de noviembre de 2026 en la Ciudad de México.

Jiménez nació en la Ciudad de México en 1988. Egresó de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda y ha construido una práctica que transita entre la pintura, el video y la instalación. Su trabajo aborda la memoria histórica y política, la representación del territorio y la construcción de imaginarios colectivos, con frecuencia a partir de materiales recuperados.

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Fulgor y Sombra es una serie que el artista desarrolló a partir de una pregunta sobre los extremos. Sus dos personajes centrales encarnan fuerzas aparentemente opuestas que, sin embargo, comparten un mismo origen. La tensión entre ambos revela cuánto se parecen los extremos cuando desaparecen los matices.

FICUNAM
La serie Fulgor y Sombra, del artista visual mexicano Néstor Jiménez, da continuidad a una línea de trabajo que ha llevado a creadores como Abraham Cruzvillegas y Carlos Amorales a diseñar la identidad visual del festival universitario. (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

“Empecé a preguntarme mucho sobre los extremos políticos y sobre los tiempos de extrema política en los que estamos viviendo. También sobre cómo estábamos viviendo procesos de polarización y radicalización dentro de nuestras sociedades”, explicó Jiménez sobre el origen del proyecto.

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Con cuerpos distorsionados y una iconografía que oscila entre lo figurativo y lo fantástico, la serie no ofrece lecturas cerradas. Propone, en cambio, espacios para la interpretación y el pensamiento crítico, e invita a cuestionar las imágenes que se consumen y las historias que construyen la experiencia colectiva.

La imagen como parte del discurso del festival

Desde su primera edición, FICUNAM ha tratado su imagen anual como una extensión de las preguntas que atraviesan su programación. La identidad visual no funciona como recurso decorativo: establece vínculos entre el cine contemporáneo, las artes visuales y las discusiones estéticas, políticas y sociales del presente.

La afinidad entre la práctica de Jiménez y la vocación del festival fue determinante en la elección. Al igual que las películas que integran su programación, Fulgor y Sombra coloca la complejidad y la ambigüedad en el centro de la experiencia.

FICUNAM
Con cuerpos distorsionados y una iconografía entre lo figurativo y lo fantástico, Fulgor y Sombra de Néstor Jiménez será la imagen del festival universitario que se celebra en noviembre en la Ciudad de México. (Facebook FICUNAM)

Una tradición de colaboración con el arte contemporáneo

La decisión de convocar a un artista visual para diseñar la imagen del festival no es nueva. A lo largo de su historia, FICUNAM ha trabajado con creadores como Abraham Cruzvillegas, Carlos Amorales, Dr. Lakra, Mariana Mendivil, Zatu Straftäter y Pablo Vargas Lugo, entre otros.

Cada uno de ellos desarrolló la identidad visual de una edición distinta, convirtiendo ese espacio en un diálogo sostenido entre el cine y las artes visuales. Con Jiménez, el festival da continuidad a esa línea de colaboraciones.

Programación y detalles de FICUNAM 2026

Julie Delpy
FIC UNAM rendirá homenaje a la cineasta con una retrospectiva, una clase magistral y la entrega de la Medalla Filmoteca UNAM. (Festival FICUNAM)

La decimosexta edición del festival se llevará a cabo en sedes de la Ciudad de México durante once días. En las próximas semanas, la organización compartirá información sobre la programación, las competencias y los invitados nacionales e internacionales que participarán en esta edición.

Recientemente, el festival anunció a la cineasta francesa Julie Delpy como invitada de honor. Delpy recibirá la Medalla Filmoteca UNAM y protagonizará una retrospectiva, una clase magistral y una sesión de preguntas y respuestas. El cierre incluye un cine concierto con Un perro andaluz y La edad de oro, de Luis Buñuel, acompañadas en vivo por el Ensamble Cine Mudo.

El FICUNAM nació en 2011 como un proyecto de la Universidad Nacional Autónoma de México para celebrar lo más destacado del cine contemporáneo. Cada edición reúne más de 100 películas que combinan estrenos internacionales, retrospectivas de filmografías mexicanas y extranjeras, y programación expandida.

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