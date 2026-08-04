México
Agregar Infobae enGoogle

Anabel Hernández anuncia su nuevo libro “Narcocracia” con el testimonio de “El Grande”, operador de Los Beltrán Leyva

El exlugarteniente de los Beltrán Leyva extraditado a Estados Unidos rompe el silencio sobre los vínculos entre el narcotráfico y seis gobiernos mexicanos

Anabel Hernández anunció Narcocracia, su nuevo libro editado por Grijalbo, en el que Sergio Villarreal Barragán "El Grande", ex operador del Cártel de los Beltrán Leyva y testigo en el juicio contra Genaro García Luna, revela cómo los cárteles mexicanos penetraron las instituciones del Estado durante tres décadas. (CUARTOSCURO/Narcosistema)
Anabel Hernández anunció Narcocracia, su nuevo libro editado por Grijalbo, en el que Sergio Villarreal Barragán "El Grande", ex operador del Cártel de los Beltrán Leyva y testigo en el juicio contra Genaro García Luna, revela cómo los cárteles mexicanos penetraron las instituciones del Estado durante tres décadas. (CUARTOSCURO/Narcosistema)
Guardar

Seis presidentes, seis capos y un narco que decidió hablar. Esa es la apuesta de Anabel Hernández con Narcocracia, el libro que anunció este lunes a través del canal de YouTube de su podcast Narcosistema y que promete sacudir la versión oficial de cómo el crimen organizado penetró las instituciones mexicanas durante tres décadas.

El volumen, editado por Grijalbo, será construido sobre el testimonio de Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, ex lugarteniente del Cártel de los Beltrán Leyva.

PUBLICIDAD

La portada del libro ya circula en redes y no deja lugar a interpretaciones. Al centro aparece el rostro de “El Grande”. A su alrededor, la ilustración reúne a seis capos: Amado Carrillo Fuentes “El Señor de los Cielos”, Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, Ismael Zambada García “El Mayo”, Abigael González Valencia “El Cuini” y Fausto Isidro Meza Flores “El Chapo Isidro”.

Anabel Hernández lanzará un nuevo libro titulado "Narcocracia". (Captura de pantalla)
Anabel Hernández lanzará un nuevo libro titulado "Narcocracia". (Captura de pantalla)

Del otro lado, los seis presidentes que gobernaron México desde 1994: Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. También aparece Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad del gobierno federal.

PUBLICIDAD

“Cuando el crimen dicta las reglas, la democracia muere. Secretos guardados durante décadas están a punto de salir a la luz. Por primera vez un integrante del Cártel de Sinaloa rompe el silencio y revela cómo los narcos conquistaron nuestro país. Espérenlo pronto”, se lee en el post.

¿Quién es Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”?

Sergio Villarreal Barragán nació en Torreón, Coahuila, ciudad que también fue su centro de operaciones. Mide dos metros tres centímetros —de ahí el apodo. Empezó como policía judicial y llegó a ser uno de los operadores más violentos de la historia del narcotráfico mexicano. Su zona de influencia abarcó toda la Comarca Lagunera.

Arresto de Sergio Villarreal Barragán
Arresto de Sergio Villarreal Barragán (Infobae)

Su primer contacto con el narco ocurrió en un punto de revisión carretero en Samalayuca, Chihuahua, cuando Amado Carrillo Fuentes lo encañonó y le dio dos opciones: alinearse o irse. Eligió la primera. Desde entonces comenzó a facilitar el aterrizaje de aviones cargados de cocaína mientras seguía en activo como agente. Con el tiempo operó también para el Cártel de Juárez y el Cártel de Sinaloa antes de incorporarse con Arturo Beltrán Leyva, cuando los hermanos se separaron del Cártel de Sinaloa en 2008.

Ya bajo las órdenes de Beltrán Leyva, mezcló elementos de la extinta AFI con sicarios del cártel para catear domicilios de rivales y eliminarlos. Operaba con una credencial de la AFI a nombre falso, con la que llegó a infiltrarse disfrazado de agente de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).

También declaró que Genaro García Luna fue secuestrado por órdenes de Arturo Beltrán Leyva después de que el ex secretario le dijera que era “neutral” y que seguiría trabajando para todos los cárteles. “A Arturo no le gustó esa respuesta”, dijo Villarreal ante el tribunal. Para Beltrán Leyva, agregó, “en México todo es posible, hay mucha corrupción”.

Narró además haber torturado y ejecutado personalmente a Mario Pineda Villa “El MP” por órdenes de Arturo Beltrán Leyva. Tras matarlo en la carretera vieja a Cuernavaca, a la altura de Huitzilac, Morelos, recibió la orden de levantar a todos los que tuvieran relación con él. “Así se procedió en esos días, levantando más o menos a 90 personas, mismas que eran golpeadas y ejecutadas”, declaró.

Beltran Leyva Genaro Garcia Luna Sergio Barragan
MÉXICO, D.F., 13SEPTIEMBRE2010.-El contralmirante José Luis Vergara, encargado de comunicacion social de la SEMAR presentó a Sergio Enrique Villarreal Barragán (a) "El Grande", quien es considerado como el principal operador de la organización criminal de los Beltrán Leyva, fue presentado hoy 13 de septiembre de 2010 en las instalaciones de la Secertaría de Marina y Armada de México junto con dos de sus colaboradores que responden a los nombres de Jesús Enrique Jurado Torres y Ramiro Cisneros Aguirre. FOTO: SAÚL LÓPEZCUARTOSCURO.COM

La Marina lo detuvo el 13 de septiembre de 2010 en el fraccionamiento Puerta de Hierro, en Puebla. Durante los dos años que permaneció detenido en México, la PGR lo utilizó como testigo estrella bajo el nombre clave “Mateo” en más de 120 causas penales durante el sexenio de Calderón. Dos años después fue extraditado a Estados Unidos, donde se declaró culpable de conspiración, tráfico de cocaína y lavado de dinero, y acordó cooperar con el gobierno federal a cambio de beneficios procesales.

En enero de 2023 fue el primer testigo en declarar en el juicio contra Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Calderón. Ante el juez Brian Cogan —el mismo que en 2019 condenó a cadena perpetua al Chapo— afirmó que García Luna recibía entre 1,000,000 y 1,500,000 dólares mensuales de los líderes del Cártel de Sinaloa.

“Nos daba información sobre operaciones, nos facilitaba poner y quitar comandantes en cualquier plaza en México y compartíamos información para poder pegar a nuestros contrarios”, declaró en español ante el tribunal federal del distrito este de Brooklyn.

También relató que tras la confiscación de cerca de dos toneladas de droga del Cártel del Golfo y la Familia Michoacana, García Luna y Luis Cárdenas Palomino, ex director de Seguridad Federal de la Policía Federal, recibieron entre 14,000,000 y 16,000,000 de dólares. El dinero era tanto que “no cabían en la camioneta que traían y se llevaron en una suburban que traíamos nosotros”.

Anabel Hernández: quince libros, un padre asesinado y dos décadas persiguiendo al narco

Anabel Hernández, periodista y escritora, durante la presentación de su libro "Las señoras del narco: amar en el infierno. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM
Anabel Hernández, periodista y escritora, durante la presentación de su libro "Las señoras del narco: amar en el infierno. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Anabel Hernández nació en la Ciudad de México el 19 de agosto de 1971. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad del Valle de México y arrancó su carrera en Reforma en 1993. El 5 de diciembre de 2000 su padre fue hallado muerto en una carretera en Tultitlán, Estado de México, tras desaparecer la noche anterior. Ese hecho marcó el rumbo de su periodismo.

Su primer gran golpe periodístico llegó en 2001, cuando destapó el “Toallagate”: los gastos millonarios en la remodelación de la residencia presidencial durante el gobierno de Vicente Fox, que había prometido austeridad en campaña. Ese trabajo le valió su primer Premio Nacional de Periodismo.

Desde entonces construyó una obra dedicada a documentar los vínculos entre el Estado y el crimen organizado. Entre sus títulos destacan Los señores del narco (2010), El traidor. El diario secreto del hijo del Mayo (2019) —por el que recibió su segundo Premio Nacional de Periodismo en 2020— y La historia secreta: AMLO y el cártel de Sinaloa (2024). Narcocracia será su decimoquinto libro.

Su trabajo le acarreó amenazas de muerte que la obligaron a abandonar México. En 2011 denunció en el Canal del Congreso que García Luna había ordenado su asesinato. En 2017 recibió la Legión de Honor de Francia, en 2012 la Pluma de Oro de la Libertad de la Asociación Mundial de Periódicos y en 2019 el Premio Freedom of Speech Award de Deutsche Welle.

Temas Relacionados

Anabel HernándezSergio Villarreal BarragánEl GrandeLos Beltrán LeyvaCártel de SinaloaNarco en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Yanet García confiesa a Karina Torres cómo OnlyFans le cambió la vida: “Me compré un departamento en Manhattan”

“La Chica del Clima” reveló a Karina Torres que lleva cinco años en la plataforma y nunca ha publicado desnudos

Yanet García confiesa a Karina Torres cómo OnlyFans le cambió la vida: “Me compré un departamento en Manhattan”

Mariana Ochoa habla de la envidia que sintió en La Casa de los Famosos México y explica por qué cree que fue la primera eliminada

La exintegrante de OV7 fue la primera eliminada de la cuarta temporada del reality

Mariana Ochoa habla de la envidia que sintió en La Casa de los Famosos México y explica por qué cree que fue la primera eliminada

Difieren audiencia de “El R1” por homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo: continuará el martes 4 de agosto

El juez de Control de Michoacán calificó de legal la detención del R1, pero aplazó la decisión sobre su vinculación a proceso por el homicidio de Carlos Manzo

Difieren audiencia de “El R1” por homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo: continuará el martes 4 de agosto

Explosión de pipa deja cuatro muertos en pensión de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco

Las víctimas realizaban trabajos con sopletes cuando habría ocurrido una gasificación al interior de la unidad

Explosión de pipa deja cuatro muertos en pensión de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco

Qué es la logoterapia, método que presumió Arantza en La Casa de los Famosos

La participante habló sobre los libros de su fundador y la historia del mismo

Qué es la logoterapia, método que presumió Arantza en La Casa de los Famosos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Difieren audiencia de “El R1” por homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo: continuará el martes 4 de agosto

Difieren audiencia de “El R1” por homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo: continuará el martes 4 de agosto

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de agosto: EEUU emite alerta nivel 4 y pide a sus ciudadanos no viajar a Michoacán por bloqueos

Detienen en Sinaloa a joven que llevaba casi 14 kilos de metanfetamina escondidos en una maleta dentro de un autobús

Feminicidio de Valeria Márquez: imputan a Iván Martín “N”, presunto coautor del asesinato de la influencer

Las veces que Valeria Márquez temió por su vida: Harfuch confirmó varias amenazas previas a su feminicidio

ENTRETENIMIENTO

Karely Ruiz y su esposo detallan asalto a su casa: cómo escaparon, el vecino que no los ayudó y el avance del caso

Karely Ruiz y su esposo detallan asalto a su casa: cómo escaparon, el vecino que no los ayudó y el avance del caso

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: Moisés es el líder de la semana y compartirá la suite con Aldo Rendón

Ernesto Laguardia se habría lesionado en La Casa de los Famosos México 2026, según Mariana Ochoa

Yanet García confiesa a Karina Torres cómo OnlyFans le cambió la vida: “Me compré un departamento en Manhattan”

Mariana Ochoa habla de la envidia que sintió en La Casa de los Famosos México y explica por qué cree que fue la primera eliminada

DEPORTES

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue EN VIVO la actividad de los mexicanos, medalla de oro para el equipo de gimnasia artística

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue EN VIVO la actividad de los mexicanos, medalla de oro para el equipo de gimnasia artística

México vs. Guatemala Sub-23: Así quedó el partido de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

América vs San Diego: cuánto cuestan los boletos para el ver el partido de la Leagues Cup en el Estadio Banorte

Romina Hinojosa concluye en el lugar 85 tras la etapa 3 del Tour de Francia 2026

Terence Crawford se sorprende con el rendimiento un nuevo campeón mexicano: “Mira su movimiento”