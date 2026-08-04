Anabel Hernández anuncia su nuevo libro “Narcocracia” con el testimonio de “El Grande”, operador de Los Beltrán Leyva

Anabel Hernández anunció Narcocracia, su nuevo libro editado por Grijalbo, en el que Sergio Villarreal Barragán "El Grande", ex operador del Cártel de los Beltrán Leyva y testigo en el juicio contra Genaro García Luna, revela cómo los cárteles mexicanos penetraron las instituciones del Estado durante tres décadas. (CUARTOSCURO/Narcosistema)

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Seis presidentes, seis capos y un narco que decidió hablar. Esa es la apuesta de Anabel Hernández con Narcocracia, el libro que anunció este lunes a través del canal de YouTube de su podcast Narcosistema y que promete sacudir la versión oficial de cómo el crimen organizado penetró las instituciones mexicanas durante tres décadas.

El volumen, editado por Grijalbo, será construido sobre el testimonio de Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, ex lugarteniente del Cártel de los Beltrán Leyva.

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La portada del libro ya circula en redes y no deja lugar a interpretaciones. Al centro aparece el rostro de “El Grande”. A su alrededor, la ilustración reúne a seis capos: Amado Carrillo Fuentes “El Señor de los Cielos”, Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, Ismael Zambada García “El Mayo”, Abigael González Valencia “El Cuini” y Fausto Isidro Meza Flores “El Chapo Isidro”.

Anabel Hernández lanzará un nuevo libro titulado "Narcocracia". (Captura de pantalla)

Del otro lado, los seis presidentes que gobernaron México desde 1994: Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. También aparece Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad del gobierno federal.

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“Cuando el crimen dicta las reglas, la democracia muere. Secretos guardados durante décadas están a punto de salir a la luz. Por primera vez un integrante del Cártel de Sinaloa rompe el silencio y revela cómo los narcos conquistaron nuestro país. Espérenlo pronto”, se lee en el post.

¿Quién es Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”?

Sergio Villarreal Barragán nació en Torreón, Coahuila, ciudad que también fue su centro de operaciones. Mide dos metros tres centímetros —de ahí el apodo. Empezó como policía judicial y llegó a ser uno de los operadores más violentos de la historia del narcotráfico mexicano. Su zona de influencia abarcó toda la Comarca Lagunera.

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Arresto de Sergio Villarreal Barragán (Infobae)

Su primer contacto con el narco ocurrió en un punto de revisión carretero en Samalayuca, Chihuahua, cuando Amado Carrillo Fuentes lo encañonó y le dio dos opciones: alinearse o irse. Eligió la primera. Desde entonces comenzó a facilitar el aterrizaje de aviones cargados de cocaína mientras seguía en activo como agente. Con el tiempo operó también para el Cártel de Juárez y el Cártel de Sinaloa antes de incorporarse con Arturo Beltrán Leyva, cuando los hermanos se separaron del Cártel de Sinaloa en 2008.

Ya bajo las órdenes de Beltrán Leyva, mezcló elementos de la extinta AFI con sicarios del cártel para catear domicilios de rivales y eliminarlos. Operaba con una credencial de la AFI a nombre falso, con la que llegó a infiltrarse disfrazado de agente de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).

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También declaró que Genaro García Luna fue secuestrado por órdenes de Arturo Beltrán Leyva después de que el ex secretario le dijera que era “neutral” y que seguiría trabajando para todos los cárteles. “A Arturo no le gustó esa respuesta”, dijo Villarreal ante el tribunal. Para Beltrán Leyva, agregó, “en México todo es posible, hay mucha corrupción”.

Narró además haber torturado y ejecutado personalmente a Mario Pineda Villa “El MP” por órdenes de Arturo Beltrán Leyva. Tras matarlo en la carretera vieja a Cuernavaca, a la altura de Huitzilac, Morelos, recibió la orden de levantar a todos los que tuvieran relación con él. “Así se procedió en esos días, levantando más o menos a 90 personas, mismas que eran golpeadas y ejecutadas”, declaró.

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MÉXICO, D.F., 13SEPTIEMBRE2010.-El contralmirante José Luis Vergara, encargado de comunicacion social de la SEMAR presentó a Sergio Enrique Villarreal Barragán (a) "El Grande", quien es considerado como el principal operador de la organización criminal de los Beltrán Leyva, fue presentado hoy 13 de septiembre de 2010 en las instalaciones de la Secertaría de Marina y Armada de México junto con dos de sus colaboradores que responden a los nombres de Jesús Enrique Jurado Torres y Ramiro Cisneros Aguirre. FOTO: SAÚL LÓPEZCUARTOSCURO.COM

La Marina lo detuvo el 13 de septiembre de 2010 en el fraccionamiento Puerta de Hierro, en Puebla. Durante los dos años que permaneció detenido en México, la PGR lo utilizó como testigo estrella bajo el nombre clave “Mateo” en más de 120 causas penales durante el sexenio de Calderón. Dos años después fue extraditado a Estados Unidos, donde se declaró culpable de conspiración, tráfico de cocaína y lavado de dinero, y acordó cooperar con el gobierno federal a cambio de beneficios procesales.

En enero de 2023 fue el primer testigo en declarar en el juicio contra Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Calderón. Ante el juez Brian Cogan —el mismo que en 2019 condenó a cadena perpetua al Chapo— afirmó que García Luna recibía entre 1,000,000 y 1,500,000 dólares mensuales de los líderes del Cártel de Sinaloa.

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“Nos daba información sobre operaciones, nos facilitaba poner y quitar comandantes en cualquier plaza en México y compartíamos información para poder pegar a nuestros contrarios”, declaró en español ante el tribunal federal del distrito este de Brooklyn.

También relató que tras la confiscación de cerca de dos toneladas de droga del Cártel del Golfo y la Familia Michoacana, García Luna y Luis Cárdenas Palomino, ex director de Seguridad Federal de la Policía Federal, recibieron entre 14,000,000 y 16,000,000 de dólares. El dinero era tanto que “no cabían en la camioneta que traían y se llevaron en una suburban que traíamos nosotros”.

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Anabel Hernández: quince libros, un padre asesinado y dos décadas persiguiendo al narco

Anabel Hernández, periodista y escritora, durante la presentación de su libro "Las señoras del narco: amar en el infierno. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Anabel Hernández nació en la Ciudad de México el 19 de agosto de 1971. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad del Valle de México y arrancó su carrera en Reforma en 1993. El 5 de diciembre de 2000 su padre fue hallado muerto en una carretera en Tultitlán, Estado de México, tras desaparecer la noche anterior. Ese hecho marcó el rumbo de su periodismo.

Su primer gran golpe periodístico llegó en 2001, cuando destapó el “Toallagate”: los gastos millonarios en la remodelación de la residencia presidencial durante el gobierno de Vicente Fox, que había prometido austeridad en campaña. Ese trabajo le valió su primer Premio Nacional de Periodismo.

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Desde entonces construyó una obra dedicada a documentar los vínculos entre el Estado y el crimen organizado. Entre sus títulos destacan Los señores del narco (2010), El traidor. El diario secreto del hijo del Mayo (2019) —por el que recibió su segundo Premio Nacional de Periodismo en 2020— y La historia secreta: AMLO y el cártel de Sinaloa (2024). Narcocracia será su decimoquinto libro.

Su trabajo le acarreó amenazas de muerte que la obligaron a abandonar México. En 2011 denunció en el Canal del Congreso que García Luna había ordenado su asesinato. En 2017 recibió la Legión de Honor de Francia, en 2012 la Pluma de Oro de la Libertad de la Asociación Mundial de Periódicos y en 2019 el Premio Freedom of Speech Award de Deutsche Welle.