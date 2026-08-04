Difieren audiencia de “El R1” por homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo: continuará el martes 4 de agosto

El juez de Control de Michoacán calificó de legal la detención del R1, pero aplazó la decisión sobre su vinculación a proceso por el homicidio de Carlos Manzo. Su defensa pidió tiempo para revisar el expediente. La audiencia continúa este martes. (Foto: SSPC/Facebook)

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La audiencia inicial contra Ramón Ángel “N”, alias El R1, por el homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue suspendida este lunes 3 de agosto y se reanudará el martes 4 de agosto a las 08:00 horas.

La defensa del imputado argumentó ante el juez de Control del Poder Judicial de Michoacán que no tenía acceso a la carpeta de investigación y solicitó tiempo para revisar el expediente. El juzgador concedió la prórroga.

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La diligencia se realizó de manera virtual. El R1 permaneció en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, penal al que fue trasladado tras su detención el 30 de julio en Atotonilco El Alto, Jalisco. La audiencia arrancó alrededor de las 17:00 horas.

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La alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, siguió la audiencia de manera remota. Adelantó que esta semana sostendrá una reunión de trabajo con el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, para coordinar las estrategias de seguridad y dar seguimiento al caso.

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Juez calificó de legal la detención

Antes de conceder el diferimiento, el juez de Control calificó de legal la ejecución de la orden de aprehensión por el homicidio de Carlos Manzo. Fue en ese momento cuando la defensa de Ramón Ángel “N” intervino para pedir el receso, al argumentar que no había tenido tiempo suficiente para familiarizarse con el expediente acumulado en su contra.

Hasta antes de esta audiencia, El R1 solo estaba procesado por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y posesión de metanfetamina. El proceso por el homicidio de Carlos Manzo representa un segundo frente judicial para el imputado, que se sustancia ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

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La audiencia del martes 4 de agosto se celebrará de carácter reservado y sin acceso a medios de comunicación, según trascendió.

Quién es El R1 y por qué ordenó matar al alcalde de Uruapan

Ramón Álvarez Ayala inició su carrera criminal en 2002 al servicio del extinto Cártel de Milenio. Fue durante ese periodo cuando habría conocido a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Fue detenido por primera vez en septiembre de 2012.

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Es el principal líder de Los Rs, célula criminal con presencia en Michoacán vinculada al CJNG, dedicada a la extorsión, homicidios y tráfico de droga.

Su captura el 30 de julio fue resultado de un operativo conjunto entre la SSPC, las Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia. En el mismo operativo fue detenido Jesús Salvador “N”, identificado por García Harfuch como otro de los principales operadores de la organización criminal Los Rs, según informó el secretario de Seguridad en conferencia de prensa.

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Con esta detención, las autoridades sumaron 31 personas detenidas por el homicidio de Carlos Manzo.

De acuerdo con las investigaciones, El R1 habría dado la orden de asesinar al alcalde a través de un intermediario identificado como Jorge Armando “N”, alias El Licenciado. La coordinación del crimen se habría realizado mediante un grupo en una aplicación de mensajería.

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Autoridades federales señalaron a “R1” como presunto líder criminal, mientras Morena negó que haya formado parte de sus filas.

Según García Harfuch, los integrantes del grupo criminal consideraban las posturas públicas de Manzo contra el crimen organizado como una afrenta directa: “Ellos sentían, literalmente lo mencionan algunos detenidos, que era una provocación del presidente municipal hacia el grupo criminal”, dijo el secretario de Seguridad.

El homicidio de Carlos Manzo ocurrió el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas en la Plaza Morelos de Uruapan, en plenas celebraciones del Día de Muertos.

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El R1, también investigado por el feminicidio de Valeria Márquez

La detención de El R1 abrió una segunda línea de investigación. García Harfuch confirmó que el hijo del imputado, Francisco Álvarez Solorio, es investigado como presunto autor intelectual del feminicidio de la creadora de contenido Valeria Márquez, asesinada el 13 de mayo de 2025 en Zapopan, Jalisco, mientras realizaba una transmisión en vivo en TikTok.

En videos rescatados de sus en vivos, Valeria Márquez habla de "su marido", pelea por teléfono con alguien llamado Francisco y carga un peluche con el apellido de quien hoy es señalado como el presunto autor intelectual de su muerte. (Captura de pantalla/Redes sociales)

Según las indagatorias, Francisco Álvarez Solorio habría mantenido una relación sentimental con la influencer, la amenazó en diversas ocasiones y habría pedido a su padre que ordenara el feminicidio.

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Las investigaciones por ambos casos se desarrollan de manera independiente, aunque la captura del R1 generó indicios para ubicar a su hijo, quien permanece prófugo.