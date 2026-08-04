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Resultados ingreso a secundaria CDMX 2026: link oficial de la SEP para consultar la asignación

La consulta del plantel asignado se hace en línea desde hoy, si la página falla por saturación, la autoridad pide esperar unos minutos y volver a intentar

A través de una publicación en X, la SEP compartió un video en donde se encuentran los detalles sobre los resultados y fechas importantes para el ingreso a secundaria 2026 en la Ciudad de México. (X/@SEP_mx)

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La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) publica este martes 4 de agosto los resultados de asignación a primer grado de secundaria en escuelas públicas de la capital para el ciclo escolar 2026-2027.

Las familias que completaron el proceso de preinscripción pueden consultar desde hoy a través del siguiente link oficial https://preinscripciones.aefcm.gob.mx:9024/gobMx/jsp/asignacion/index.jsp el plantel donde quedó inscrito su hijo o hija.

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El trámite es en línea, gratuito y requiere la CURP del alumno, el número de folio y la Opción de Preinscripción (OP) del comprobante de registro.

La plataforma puede registrar lentitud durante las primeras horas del día por la cantidad de familias que consultan de forma simultánea. Si la página no carga, la recomendación de la autoridad educativa es esperar unos minutos antes de intentarlo nuevamente.

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El link ofricial puede presentar lentitud y saturación
La AEFCM, dependencia de la SEP, publica este 4 de agosto los resultados de asignación a primer grado de secundaria para el ciclo escolar 2026-2027 en la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir del 4 de agosto, las familias tienen un margen acotado para realizar cambios de plantel o completar registros pendientes antes del inicio de clases, fijado para el lunes 31 de agosto de 2026.

Pasos para conocer la escuela asignada

El proceso completo toma pocos minutos. Primero hay que ingresar al portal oficial de preinscripciones de la AEFCM y seleccionar el botón “Consulta de resultados de asignación a 1° de secundaria”.

Después se capturan los tres datos del comprobante de preinscripción: CURP, folio y Opción de Preinscripción. Al dar clic en “Buscar”, el sistema despliega el nombre del plantel asignado.

El portal oficial de la AEFCM permite realizar distintos trámites, la opción para consultar los resultados de ingreso a secundaria se encuentra de lado derecho. (Imagen Ilustrativa Gobierno de México)
El portal oficial de la AEFCM permite realizar distintos trámites, la opción para consultar los resultados de ingreso a secundaria se encuentra de lado derecho. (Imagen Ilustrativa Gobierno de México)

Una vez que aparece el resultado, se recomienda descargar o imprimir el comprobante de asignación. Ese documento es el que se presenta durante la inscripción presencial en la escuela.

Si la plataforma está saturada, además de esperar unos minutos para reintentar ingresar, conviene también verificar que los datos del alumno estén escritos correctamente antes de dar clic en “Buscar”, ya que un error en la CURP o el folio arroja un resultado vacío.

Al presionar el botón correcto, esta es la página que deben visualizar los interesados en conocer el resultado. Se puede ingresar directamente a través del link https://preinscripciones.aefcm.gob.mx:9024/gobMx/jsp/asignacion/index.jsp (Imagen Ilustrativa Gobierno de México)
Al presionar el botón correcto, esta es la página que deben visualizar los interesados en conocer el resultado. Se puede ingresar directamente a través del link https://preinscripciones.aefcm.gob.mx:9024/gobMx/jsp/asignacion/index.jsp (Imagen Ilustrativa Gobierno de México)

Fechas para cambios de escuela, turno e inscripciones tardías

Las familias que no estén conformes con el plantel o el turno asignado pueden solicitar un cambio los días 6, 7 y 10 de agosto a través de la misma plataforma de la AEFCM.

El trámite no requiere acudir de forma presencial a ninguna oficina.

Para quienes no realizaron la preinscripción en el periodo ordinario, la autoridad educativa abre un registro extemporáneo del 6 al 12 de agosto.

Miles de familias de la Ciudad de México conocen hoy el plantel público donde cursará la secundaria su hijo o hija. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Miles de familias de la Ciudad de México conocen hoy el plantel público donde cursará la secundaria su hijo o hija. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La asignación en este caso depende de los espacios disponibles en cada plantel al momento del registro, por lo que no hay garantía de obtener una escuela cercana al domicilio.

Los resultados de ambos procesos —cambios de escuela y preinscripciones extemporáneas— se publican a partir del 25 de agosto de 2026, una semana antes del inicio del ciclo escolar.

Puede consultarse a traves del link oficial
La SEP indica que todos los trámites de preinscripción e inscripción a escuelas públicas son gratuitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inscripción presencial: qué hacer una vez que se conoce la secundaria asignada

Una vez confirmada la escuela, el siguiente paso es acudir al plantel con el comprobante de asignación para completar la inscripción.

La SEP y la AEFCM recomiendan hacerlo en los primeros días disponibles para evitar contratiempos por saturación en las ventanillas escolares.

Patio de escuela con edificio de concreto, cancha deportiva, árboles y grupos de adolescentes vestidos con uniforme gris y azul marino, algunos con mochilas.
Los padres de familia deben conservar el comprobante de asignación para completar la inscripción presencial en el plantel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quien no realice la inscripción presencial dentro del plazo que establezca cada secundaria arriesga perder el lugar, ya que los planteles pueden reasignar los espacios no reclamados durante el proceso extemporáneo.

Ciclo escolar 2026-2027: fechas de inicio, término y periodos vacacionales

El calendario escolar 2026-2027, publicado por la SEP el 15 de julio en el Diario Oficial de la Federación, fija 185 días efectivos de clase para preescolar, primaria y secundaria en las 32 entidades del país. El ciclo concluye el viernes 9 de julio de 2027.

El primer periodo vacacional va del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027, con regreso a clases el 7 de enero.

Fechas de calendario sep 2026-2027
La SEP publicó el calendario escolar 2026-2027 en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo corresponde a Semana Santa: del 22 de marzo al 2 de abril de 2027.

Fuera de esos dos periodos vacacionales, los alumnos se ausentan por días de suspensión oficial (festivos) y por las sesiones del Consejo Técnico Escolar, programadas ocho veces durante el ciclo, siempre en viernes.

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