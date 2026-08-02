Asesinan a balazos a joven de 24 años dentro de un domicilio en Morelia

(Imagen ilustrativa | Crédito: Policía de Morelia)

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Un joven de 24 años fue asesinado a balazos dentro de un domicilio ubicado en la colonia La Nueva Aldea, al oriente de Morelia, Michoacán, durante los primeros minutos de este domingo.

La víctima fue identificada como Francisco, quien fue localizado sin vida al interior de un inmueble ubicado sobre la calle Mateo Bolaños. Hasta el momento, las autoridades no han informado el móvil del homicidio ni la identidad de los responsables.

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De acuerdo con los primeros reportes, habitantes de la zona escucharon varias detonaciones de arma de fuego y posteriormente observaron que dos vehículos salieron del lugar y se retiraron de la zona.

Tras recibir el reporte de emergencia, elementos de la Policía Municipal de Morelia acudieron al domicilio y confirmaron el fallecimiento del joven, quien vestía una playera blanca, pantalón de mezclilla y tenis negros.

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Los agentes acordonaron el área y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) para iniciar las investigaciones correspondientes.

Personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) realizó las diligencias en el sitio, recabó indicios y trasladó el cuerpo al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

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La Fiscalía estatal abrió una carpeta de investigación para esclarecer el homicidio y establecer quiénes participaron en la agresión. Hasta el cierre de esta nota informativa, no se ha reportado la detención de personas relacionadas con el ataque.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, José Antonio Cruz Medina, durante un evento público este sábado 1 de agosto. (Crédito: Facebook | José Antonio Cruz Medina)

La violencia en Morelia ha aumentado por conflictos entre grupos dedicados al narcomenudeo y la extorsión

Morelia ha registrado en los últimos años distintos episodios de violencia relacionados con disputas entre células delictivas que buscan controlar actividades como el narcomenudeo, la extorsión y otros mercados ilícitos.

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La capital michoacana se ha convertido en uno de los puntos de atención para autoridades estatales y federales debido a la presencia de grupos criminales que operan en distintas zonas del municipio y que mantienen conflictos por el control territorial.

Investigaciones y reportes de seguridad han identificado la operación de células vinculadas a organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y remanentes de grupos locales que disputan espacios para la venta y distribución de drogas, así como actividades de cobro de piso.

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Estos enfrentamientos han derivado en ataques armados, homicidios y otros hechos violentos en colonias de la periferia y zonas urbanas de Morelia. Sin embargo, en el caso del asesinato del joven Francisco, ocurrido en la colonia La Nueva Aldea, las autoridades no han informado hasta ahora si existe alguna relación con grupos delictivos.

La capital michoacana se mantiene como uno de los puntos de atención para autoridades estatales y federales debido a la presencia de grupos criminales que operan en distintas zonas del municipio y que han sido relacionados con hechos como homicidios, ataques armados y cobros ilegales.

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Colaboración entre policías municipales

Ante este escenario, en Michoacán 34 municipios mantienen una colaboración entre las policías municipales y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal para reforzar la vigilancia, reducir los índices delictivos y atender situaciones de riesgo, informó el titular de la dependencia, José Antonio Cruz Medina.

Este sábado, el funcionario explicó que esta coordinación no implica que la SSP asuma el control total de las corporaciones municipales, sino que se trata de un trabajo conjunto para establecer estrategias de seguridad y una política homogénea contra la delincuencia organizada y otros delitos.

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“Son aproximadamente 34 municipios, pero realmente el asumir la responsabilidad es tener una coordinación completa con los directores y subdirectores para poder tener una política de seguridad homogénea”, señaló Cruz Medina.

El secretario de Seguridad Pública estatal indicó que, en algunos casos, la dependencia ha participado en la propuesta de perfiles para ocupar cargos dentro de las corporaciones municipales. Como ejemplo mencionó el caso de Zamora, donde la SSP presentó una terna de candidatos y el Cabildo eligió al mando que consideró adecuado.

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“Pusimos una terna, ellos evaluaron con Cabildo y escogieron el mejor perfil y es el que está trabajando con ellos”, explicó.

Cruz Medina señaló que la SSP mantiene presencia en todo el territorio michoacano; sin embargo, recordó que la responsabilidad directa de la seguridad municipal corresponde a los ayuntamientos, debido a que cuentan con recursos propios y facultades para establecer sus estrategias de prevención y atención inmediata.

“Cada municipio debe asumir su responsabilidad porque los municipios tienen su presupuesto, los municipios tienen su política de seguridad”, afirmó.