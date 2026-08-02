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Ricardo Monreal advierte sobre una etapa ‘difícil’ y compleja en las elecciones 2027: “Es un referéndum del trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum”

El legislador pide lealtad e institucionalidad a la militancia y a los simpatizantes, y señala que solo con cohesión se sostendrá la alianza con el PT y el Partido Verde y seguirá la transición política

Hombre con lentes y saco a cuadros, camisa blanca, micrófono de solapa, sentado en un sofá blanco. Al fondo, una bandera de México en un marco de madera y una pared blanca
Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Jucopo, aborda temas políticos con la bandera de México enmarcada al fondo. (Ricardo Monreal Ávila)
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El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, alertó sobre la complejidad del proceso electoral del próximo año a través de un video difundido en su cuenta oficial en ‘X’, el cual definió no solo como una contienda para mantener el poder, sino como un referéndum directo sobre la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Monreal advirtió que la próxima elección, en la que se renovará la totalidad de la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas y cientos de ayuntamientos y congresos locales, atravesará por una etapa “difícil”. Según el legislador, este periodo preelectoral y de campañas estará plagado de “acusaciones, llena de inexactitudes, de verdades a medias e incluso de noticias falsas y las llamadas deep fakes” que carecen de veracidad.

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Ante este panorama adverso, el diputado destacó la labor de la dirigencia nacional de Morena, encabezada por Ariadna Montiel y Citlalli Hernández, quienes han convocado a los aspirantes a las coordinaciones estatales para dejar en claro la magnitud del reto. “No es una elección más”, enfatizó Monreal, afirmando que se trata de una elección trascendente y un “referéndum del trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum”.

Dos mujeres de pie, una con blazer rojo y camisa blanca, otra con gafas y chaqueta estampada, delante de un muro blanco con texto rojo borroso
La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández Mora, encabezan un acto en el World Trade Center de Ciudad de México. (Morena)

En este sentido, Monreal recalcó que, aunque la mandataria tiene licencia para participar activamente en el partido, es reconocida como “la líder y como el principal activo” del movimiento. Señaló que las políticas públicas implementadas por Sheinbaum benefician a la población y reflejan un “apoyo y un respaldo ciudadano inevitable”, por lo que hizo un llamado urgente a cuidar al movimiento, a los aliados del PT y del Partido Verde, y a las políticas de la presidenta.

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Como parte de los trabajos internos para afianzar la estructura, el legislador informó sobre su participación en seis reuniones recientes con liderazgos de la primera circunscripción plurinominal, que abarca los estados de Sonora, Sinaloa, las dos Baja Californias, Nayarit y Chihuahua. Calificó estos encuentros como “muy productivos” y “serios”, destacando que los dirigentes ya están asumiendo con responsabilidad su rol político.

Monreal lanzó un mensaje contundente a las bases del partido de cara a la elección: exigió “disciplina, lealtad, institucionalidad y generar procesos de unidad”. Advirtió que la unidad es la única vía para garantizar que Morena se mantenga en el poder público y pueda continuar con el proceso de “transición política y el cambio de régimen”. Para lograrlo, pidió la madurez de los militantes y el entusiasmo de todos los simpatizantes, afirmando que “todos son indispensables para continuar el proceso de transformación que vive México”.

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