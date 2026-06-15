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Asesinan a otro exalcalde en Oaxaca: exedil de San Juan Quiahije y su hijo fueron atacados a tiros

Carlos Orocio Cruz gobernó el municipio entre 2023 y 2025; el hecho se suma a una cadena de ataques recientes contra figuras municipales en Oaxaca, con varios casos reportados en diferentes regiones de la entidad

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El expresidente municipal de San Juan Quiahije, Carlos Orocio Cruz, y su hijo fueron asesinados en un ataque armado ocurrido el 14 de junio. Este hecho se suma a una serie de agresiones contra autoridades municipales y exediles registradas recientemente en la entidad. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)
El expresidente municipal de San Juan Quiahije, Carlos Orocio Cruz, y su hijo fueron asesinados en un ataque armado ocurrido el 14 de junio. Este hecho se suma a una serie de agresiones contra autoridades municipales y exediles registradas recientemente en la entidad. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que abrió una carpeta de investigación por el asesinato del expresidente municipal de San Juan Quiahije, Carlos Orocio Cruz, y de su hijo, Celestino Orocio Cruz, quienes fueron atacados a balazos el domingo 14 de junio en la región Costa de la entidad.

De acuerdo con la institución, la agresión ocurrió en la localidad de Cieneguilla, perteneciente al municipio de San Juan Quiahije, cuando ambas víctimas se encontraban al interior de una obra en construcción ubicada en el paraje Camino a San José Ixtapam, en el Sector 4 de la población.

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Los reportes ministeriales indican que los dos hombres recibieron disparos de arma de fuego y murieron en el lugar. La Fiscalía precisó que una de las víctimas correspondía a un exalcalde de la demarcación, identificado con las iniciales C.O.C., quien encabezó el gobierno municipal durante el trienio 2023-2025.

Tras recibir el reporte de la autoridad municipal, la dependencia desplegó un equipo integrado por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones y personal del Instituto de Servicios Periciales para procesar la escena del crimen.

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Durante las diligencias fueron localizados y asegurados diversos indicios balísticos, los cuales serán sometidos a análisis forense. Además, los cuerpos fueron trasladados para la práctica de las necropsias de ley.

La Fiscalía señaló que también se realizan entrevistas y otras diligencias ministeriales para reconstruir la mecánica de los hechos, establecer el móvil del ataque e identificar a los probables responsables.

Por su parte, el Ayuntamiento de San Juan Quiahije confirmó que las víctimas eran Carlos Orocio Cruz y su hijo Celestino Orocio Cruz. A través de un pronunciamiento público, integrantes del Cabildo expresaron sus condolencias a los familiares y condenaron el hecho violento.

Las autoridades municipales destacaron que el exedil ocupó distintos cargos comunitarios antes de encabezar la administración local y señalaron que actualmente tanto él como su hijo se dedicaban a actividades relacionadas con la construcción.

Representantes de municipios vecinos, entre ellos Santa Catarina Juquila, también manifestaron públicamente sus condolencias tras conocerse el doble homicidio.

El crimen ocurrió en medio de recientes ataques contra autoridades municipales de Oaxaca

El asesinato de Carlos Orocio Cruz ocurrió en un contexto marcado por agresiones recientes contra figuras vinculadas a gobiernos municipales de Oaxaca.

Un día antes, fue reportado el asesinato de Joel Ángel Bravo Martínez, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, en la región Mixteca.

Los ediles y alcaldes electos que han sido asesinados, a ellos se suma el expresidente municipal de San Juan Quiahije, Carlos Orocio Cruz, ultimado el domingo. (Imagen ilustrativa Infobae)
Los ediles y alcaldes electos que han sido asesinados, a ellos se suma el expresidente municipal de San Juan Quiahije, Carlos Orocio Cruz, ultimado el domingo. (Imagen ilustrativa Infobae)

Además, apenas 72 horas antes del ataque ocurrido en San Juan Quiahije, el alcalde de Miahuatlán de Porfirio Díaz, César Figueroa, fue víctima de una agresión armada de la que logró sobrevivir.

En este contexto, suman al menos cinco presidentes municipales o alcaldes electos asesinados en Oaxaca desde 2022. Los ataques han ocurrido en distintas regiones del estado y han tenido como víctimas tanto a autoridades en funciones como a exediles o autoridades electas, lo que ha mantenido el seguimiento sobre la violencia política a nivel municipal.

Entre los antecedentes más relevantes se encuentra el ataque del 15 de junio de 2025 en San Mateo Piñas, en la Sierra Sur, donde fue asesinada la presidenta municipal Lilia Gema García Soto dentro del Palacio Municipal. De acuerdo con las investigaciones iniciales, un grupo armado ingresó al inmueble y abrió fuego contra la alcaldesa y otras personas presentes; en el mismo hecho murió un funcionario municipal.

Otro caso ocurrió el 15 de mayo de 2025 en Santiago Amoltepec, donde fue asesinado el presidente municipal Mario Hernández García en una emboscada mientras se trasladaba por una zona del municipio, lo que derivó en un despliegue de fuerzas de seguridad en la región.

En octubre de 2024, el presidente municipal de Candelaria Loxicha, Román Ruiz Bohórquez, fue atacado con arma blanca. Aunque fue trasladado con vida para recibir atención médica, falleció a consecuencia de las lesiones.

La lista incluye también el asesinato de Crispín Hernández Vásquez, alcalde electo de San Pedro Mixtepec, ocurrido en noviembre de 2022, semanas antes de asumir el cargo bajo el sistema normativo interno de su comunidad.

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