Descuentos en el transporte público de Guadalajara: quiénes pagan menos y cómo obtener la tarifa preferencial

El programa Yo Jalisco otorga tarifas preferenciales para aliviar el gasto familiar y apoyar a sectores vulnerables. (@PabloLemusN)

Guadalajara concentra uno de los sistemas de transporte público más amplios del occidente del país.

Miles de usuarios dependen cada día del camión, el tren ligero y el macrobús para trasladarse a centros de trabajo, escuelas y hospitales.

El costo del pasaje representa un gasto fijo en los hogares, por lo que el acceso a tarifas preferenciales impacta directamente en la economía familiar.

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Para atender a los sectores con mayores desafíos económicos, el Gobierno de Jalisco implementó el programa Yo Jalisco, la evolución del anterior programa Mi Pasaje.

Apoyos: viajes gratuitos o con descuento

El programa Yo Jalisco contempla dos tipos de apoyo para las personas beneficiarias.

El primero es un subsidio total que permite realizar hasta 730 viajes gratuitos al año en el transporte público del Área Metropolitana de Guadalajara.

El segundo es un subsidio parcial del 50%, válido para 640 viajes anuales.

La asignación de cada modalidad depende del perfil del solicitante y de los documentos presentados durante el registro.

La iniciativa prioriza a las siguientes personas:

Estudiantes que cursan desde secundaria hasta maestría en instituciones reconocidas.

Mujeres jefas de familia que son responsables económicas de su hogar.

Adultos mayores de 60 años o más.

Personas con discapacidad y quienes fungen como sus cuidadores.

Familiares directos de personas desaparecidas.

El beneficio también se extiende a quienes comprueben necesidad económica conforme a los lineamientos del gobierno estatal.

Desde la actualización de reglas en 2026, la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco es indispensable únicamente para quienes desean recibir la gratuidad o el subsidio del 50% a través de Yo Jalisco.

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La tarifa general del transporte público en el Área Metropolitana de Guadalajara quedó establecida en $11 pesos, tanto para pagos en efectivo como con tarjeta general.

Yo Jalisco ofrece hasta 730 viajes gratis o 640 con descuento anual en transporte público, priorizando a estudiantes, mujeres jefas de familia, adultos mayores y personas con discapacidad. (@ASocialJal)

Requisitos y proceso de inscripción al programa Yo Jalisco

El registro para acceder al apoyo en transporte está dirigido a quienes residen en alguno de los 20 municipios cubiertos por el programa.

En el caso de estudiantes, se exige estar inscrito desde secundaria hasta maestría en instituciones reconocidas y demostrar necesidad económica. Los menores deben presentar dos copias de su acta de nacimiento.

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Las mujeres jefas de familia pueden inscribirse si tienen entre 18 y 59 años, son responsables económicas del hogar y perciben un ingreso menor a $13,439.00 mensuales.

Las personas con discapacidad y sus cuidadores deben comprobar la discapacidad y la necesidad económica correspondiente.

Los adultos mayores de 60 años y los familiares directos de personas desaparecidas también tienen derecho a registrarse, siempre que cumplan los criterios de residencia y necesidad.

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El trámite de inscripción comienza en línea con el llenado del formulario oficial.

Posteriormente, las personas interesadas deben imprimir la solicitud y acudir a un módulo presencial dentro de los periodos establecidos por la convocatoria vigente del año en curso, llevando la documentación completa:

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Identificación oficial

CURP

Comprobante de domicilio

Certificados escolares o certificado de discapacidad, según corresponda al solicitante

Los módulos de atención se distribuyen en centros universitarios y zonas de alta vulnerabilidad, y su ubicación puede consultarse en el sitio oficial de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social.

El registro para acceder al apoyo en transporte está dirigido a quienes residen en alguno de los 20 municipios cubiertos por el programa. (@PabloLemusN)

Tarjeta Única: requisito para acceder a los subsidios

La entrega de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco es un requisito para recibir viajes gratuitos o con descuento a través de Yo Jalisco.

Quienes ya eran beneficiarios de Mi Pasaje deben prerregistrarse en la plataforma oficial, entregar su tarjeta anterior en el módulo asignado y recibir el nuevo plástico, donde se depositan los viajes subsidiados.

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El saldo de las tarjetas viejas puede utilizarse hasta agotarse, después de lo cual dejan de funcionar.

El uso indebido de la tarjeta, la falsificación de documentos o la omisión de información relevante puede ocasionar la suspensión del subsidio.

Las autoridades exhortan a realizar todo el trámite por los canales oficiales y consultar los portales institucionales para dudas o información adicional. El número de atención es 33 3030 1225.

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El programa Yo Jalisco representa una política pública dirigida a la movilidad y la equidad social, enfocada en facilitar el acceso al transporte público para los sectores con mayores necesidades económicas en el estado.