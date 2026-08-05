El error común que atrae más ratones a tu casa: así puedes prevenirlo

Infestación de ratones: el error de dejar comida y basura accesibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El aumento de ratones en los hogares suele estar vinculado a un error cotidiano que muchas personas cometen sin darse cuenta: dejar alimentos y basura accesibles, aunque la vivienda parezca limpia y ordenada.

Este comportamiento, identificado y advertido por organismos como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), es el principal factor que facilita la llegada y permanencia de roedores en espacios urbanos y rurales.

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Según los CDC, la presencia de restos de comida, envases mal cerrados, comida de mascotas expuesta y contenedores de residuos abiertos crea un entorno irresistible para estos animales, que pueden instalarse y reproducirse rápidamente si encuentran alimento disponible.

El riesgo de la alimentación accesible

El CDC subraya que la infestación de roedores ocurre fundamentalmente por la disponibilidad de alimento y agua, más allá de la limpieza visible del entorno.

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Los ratones domésticos, como el Mus musculus, pueden sobrevivir y reproducirse en lugares donde solo existan pequeñas cantidades de comida y refugio.

La institución detalla que suelen ser atraídos por migas, restos de alimentos, basura sin tapa y comida de mascotas dejada durante la noche.

Incluso en hogares donde se limpian los pisos y se lavan los platos, estos detalles pueden pasar desapercibidos y sostener una población de ratones sin que los propietarios lo adviertan.

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La prevención, de acuerdo con las recomendaciones del CDC, debe centrarse en eliminar toda fuente de alimento y agua accesible.

Esto implica almacenar los productos alimenticios en recipientes herméticos y resistentes, limpiar inmediatamente cualquier derrame y retirar la comida de mascotas después de su uso.

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El CDC también aconseja realizar inspecciones regulares para detectar signos como excrementos, materiales de nido y roeduras en envases, ya que estos indicios suelen aparecer antes de ver a los animales directamente.

Los ratones suelen ser atraídos por migas, restos de alimentos, basura sin tapa y comida de mascotas dejada durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Saneamiento y exclusión física

La EPA destaca que la clave para evitar infestaciones no es solo la limpieza superficial, sino el saneamiento riguroso y la exclusión física.

La agencia explica que los ratones pueden ingresar a una vivienda por orificios tan pequeños como el ancho de un lápiz, por lo que recomienda sellar todos los huecos, grietas y juntas mal cerradas tanto en interiores como en exteriores.

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El manual técnico de la EPA detalla que se deben emplear materiales resistentes al roído, como lana de acero, cemento y mallas metálicas, ya que los plásticos y la madera pueden ser fácilmente perforados por los roedores.

Además, la EPA enfatiza que la basura debe almacenarse en contenedores con tapa ajustada y que los residuos orgánicos y el compost deben ser manejados cuidadosamente para evitar que queden expuestos.

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La agencia insiste en que la gestión de residuos alimentarios tiene un impacto directo en la atracción de roedores, por lo que cualquier descuido, como dejar bolsas de basura sobre el suelo o no tapar los envases, constituye un error fundamental.

Impacto en salud pública y recomendaciones

La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud consideran la presencia de roedores en viviendas como un problema de salud pública.

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Según sus lineamientos, los ratones pueden transmitir enfermedades bacterianas, virales y parasitarias mediante el contacto con excrementos, orina y secreciones.

La OPS/OMS resalta que durante situaciones de desastre, cuando el saneamiento se altera y se acumulan residuos, el riesgo de proliferación de roedores y enfermedades asociadas aumenta considerablemente.

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Para prevenir estos riesgos, la OPS/OMS recomienda reducir la disponibilidad de alimento almacenando productos en cajas de metal o vasijas de cerámica con tapa, mantener el entorno ordenado y libre de materiales que puedan servir de refugio y eliminar fuentes de agua o humedad.

La organización subraya además la importancia de la participación comunitaria y de la vigilancia periódica, de modo que la prevención sea efectiva tanto en el hogar como en el entorno inmediato.

Múltiples recipientes herméticos con comidas preparadas y productos frescos se apilan ordenadamente en los estantes de un refrigerador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evidencia académica y estrategias prácticas

Las extensiones universitarias de Missouri y de Illinois han publicado investigaciones que refuerzan las pautas de los organismos internacionales.

En sus guías técnicas, insisten en que la mala gestión de alimentos y residuos es la principal causa de infestación doméstica.

La Universidad de Missouri advierte que, aunque la buena higiene no elimina por completo a los ratones, una mala higiene garantiza su presencia y reproducción en mayor abundancia.

El Departamento de Salud de Illinois, por su parte, recomienda inspeccionar regularmente los armarios de cocina, los espacios detrás de electrodomésticos, las tuberías y los desagües, y sellar cualquier abertura mayor de seis milímetros.

Además, sugiere emplear trampas como método seguro de reducción de población cuando la infestación ya existe, siempre en combinación con el saneamiento y la exclusión física.

Cómo evitar la llegada de ratones al hogar: acciones concretas

La prevención efectiva del ingreso de ratones se basa en tres pilares fundamentales, respaldados por la evidencia de las instituciones mencionadas:

1. Saneamiento riguroso: Guardar todos los alimentos en recipientes herméticos y resistentes; limpiar cualquier derrame de inmediato; retirar la comida de mascotas tras su uso; mantener la basura en contenedores cerrados y desinfectar regularmente las áreas de almacenamiento.

2. Exclusión física: Inspeccionar y sellar todos los huecos, grietas y puntos de acceso en paredes, pisos y techos, utilizando materiales que los roedores no puedan perforar.

3. Reducción de la población: Cuando la infestación ya está presente, emplear trampas de manera estratégica y segura, y solo recurrir a rodenticidas bajo estrictas medidas de seguridad y preferentemente con asesoría profesional.

Es importante limpiar cualquier derrame de inmediato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El error más común que atrae ratones a los domicilios no es la suciedad general, sino la alimentación y la basura accesibles, incluso en hogares que aparentan limpieza.

Las instituciones especializadas coinciden en que corregir este error cotidiano, junto con el refuerzo estructural y la vigilancia temprana, es esencial para proteger la salud y el bienestar de las familias.