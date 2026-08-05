¿César Gastélum era hermano de Ana Gastélum? Esto se sabe

¿César Gastélum y Ana Gastélum son parientes? (Instagram)

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La noche del martes 4 de agosto, el asesinato del influencer César Gastélum en Culiacán detonó en redes sociales una cadena de versiones sobre el crimen y este personaje. Una de las que más circuló vinculaba al creador de contenido con Ana Gastélum, la influencer sinaloense con más de 5 millones de seguidores en Instagram y pareja de Kevin Castro, “El KC”, hermano de Marcos Eduardo Castro Cárdenas, Markitos Toys.

La versión afirmaba que ambos eran hermanos y que, por esa vía, César Gastélum tendría nexos con el entorno de los Toys, grupo que ha sido señalado en narco volantes por presuntos vínculos con Los Chapitos.

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El rumor se propagó con rapidez porque la coincidencia del apellido y el perfil de ambos —dos creadores de contenido sinaloenses con presencia en el mismo ambiente digital— lo hacía verosímil a primera vista. Pero los datos disponibles apuntan en otra dirección.

Quién es Ana Gastélum y por qué el rumor cobró fuerza

Ana Gastélum reapareció en redes a casi dos meses del asesinato de su cuñado. (IG)

Ana Cristina Gastélum, de 27 años, es originaria de Culiacán y una de las creadoras de contenido sinaloenses con mayor presencia en plataformas digitales. En Instagram acumula más 5 millones de seguidores y en YouTube supera el dos millones de suscriptores. Su contenido se centra en experiencias cotidianas, actividades familiares y colaboraciones con otros creadores de la región.

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Su vínculo con el entorno de Markitos Toys es público: es pareja de Kevin Castro “El KC”. Ambos aparecen en los narco volantes que avionetas lanzaron sobre Culiacán el 9 de enero de 2025, en los que se señalaba a 25 figuras de tener presuntos nexos con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa comandada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Fue precisamente esa conexión la que alimentó aún más el rumor tras el asesinato de César Gastélum.

La información pública disponible sobre Ana Gastélum desmonta el rumor. Ana tiene dos hermanas: Valeria y Victoria. No tiene hermanos hombres.

(Capturas de pantalla)

Además, horas después de que se diera a conocer el asesinato de César Gastélum, Ana publicó en sus historias de Instagram una imagen en donde se le veía celebrando el cumpleaños de una de sus hermanas: “Amo mucho ser la hermana mayor y dar todo por mis hermanas en su día”, se leía.

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No existe ningún vínculo familiar documentado entre César Gastélum y Ana Gastélum más allá de la coincidencia del apellido, uno de los más comunes en Sinaloa.

¿Quién era César Gastélum?

César Gastélum, conocido entre sus seguidores como “Cesarín”, era un creador de contenido originario de Sinaloa con presencia en TikTok, Instagram, YouTube y Kick.

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En TikTok acumulaba más de 577 mil seguidores y más de 22.2 millones de “me gusta”. En Instagram tenía 116 mil seguidores. En YouTube administraba el canal @cesargastelum6818, con más de 16,200 suscriptores, a quienes compartió 199 videos.

César Gastélum fue asesinado a balazos durante una transmisión en vivo. (Captura de pantalla)

Su contenido se caracterizaba por sketches de humor, caracterizaciones de personajes como el “Profe Alducin” y el “Padre”, covers musicales y blogs de actividades cotidianas.

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Versiones que circularon en redes sociales, sin confirmación oficial, señalaban que Gastélum habría estado asociado con Los Chapitos y que en las últimas semanas habría cambiado su apoyo hacia La Mayiza, la facción que encabeza Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”.

Lo que sí está documentado es su amistad con Leovardo Aispuro, “El Gordo Peruci”, influencer asesinado el 9 de diciembre de 2024 y señalado en los narco volantes por presuntos vínculos con Los Chapitos. En diciembre de 2024, Gastélum publicó una fotografía en la tumba de Aispuro con el mensaje: “Jamás olvidaré todos los consejos que me diste, te voy a extrañar mucho amigo mío”.

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