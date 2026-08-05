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EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 5 de agosto

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Este miércoles 5 de agosto la Ciudad de México será escenario de diversas movilizaciones sociales y actividades ciudadanas, con al menos seis concentraciones, tres citas agendadas y una decena de eventos de esparcimiento.

Las autoridades llaman a la ciudadanía a tomar precauciones por posibles afectaciones viales, particularmente en el Centro Histórico y otras zonas clave.

11:24 hsHoy

Movilizaciones sociales y actividades relevantes para hoy miércoles 5 de agosto en CDMX

FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM
FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM

1. Jubilados Pie de Lucha del IMSS

Desde las 6:30 horas, integrantes del movimiento “Jubilados Pie de Lucha” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se concentran frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en Av. Pino Suárez #2, colonia Centro. Los manifestantes exigen la restitución íntegra de los recursos de la subcuenta de retiro y la revisión de la jurisprudencia 185/2008 que, aseguran, limita sus derechos laborales y patrimoniales. Se prevé un plantón permanente y la llegada de autobuses provenientes de distintos estados. Se estima la participación de 3,000 personas.

2. Asociación de Jubilados de Luz y Fuerza

A las 9:00 horas, en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Av. Insurgentes Sur #1931, Guadalupe Inn), jubilados de Luz y Fuerza del Centro protestan por recortes y suspensiones salariales que, denuncian, violan contratos colectivos y convenios vitalicios. Cuentan con el respaldo de otras asociaciones de jubilados y exigen el reintegro de pagos. Se prevé la presencia de 400 asistentes.

3. Protestas por justicia para las infancias

Frente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Digna Ochoa #56, Col. Doctores), aproximadamente 35 personas se concentran desde las 8:30 horas para exigir justicia y combate a la impunidad en casos de violencia contra las infancias.

4. Ex trabajadores de la extinta Ruta 100

A las 10:00 horas, extrabajadores de la desaparecida Ruta 100 se manifiestan en el Edificio de Gobierno de la ciudad (Plaza de la Constitución #2), para exigir el pago de finiquitos e intereses relacionados con el Fideicomiso F/100. Se estima la presencia de 120 personas.

5. Demanda de universitarios despedidos

A las 10:30 horas, la Coalición de Trabajadores por los Derechos Laborales en las Universidades para el Bienestar realiza una conferencia de prensa en Av. Juárez #90 para volver a demandar la ejecución de fallos favorables a docentes despedidos injustamente y exigir su reinstalación.

6. Protestas sindicales en Benito Juárez

Durante el día, el Movimiento de Regeneración Sindical mantendrá mesas de recolección de firmas en Av. México Coyoacán #259, en demanda de la destitución del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Otras actividades y eventos

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