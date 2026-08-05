¿César Gastélum era de La Mayiza? Un sombrero y una canción, las pistas que deja su último video en redes sociales

Los últimos post de César Gastélum. (Capturas de pantalla)

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Tres días antes de ser asesinado en Culiacán, el influencer César Gastélum publicó el que sería su último video en Instagram y TikTok. En las imágenes aparece junto a la creadora de contenido conocida como “La Beba”, bailando con la canción “La Cita Fresita 2” de Grupo Aztteca, mientras porta un sombrero que, en medio de la disputa interna del Cártel de Sinaloa, algunos usuarios en redes sociales han relacionado con la facción de La Mayiza.

La publicación cobró relevancia después de su asesinato, ocurrido la noche del martes 4 de agosto, cuando dos hombres que viajaban en una motocicleta se aproximaron a la salida del Drive Thru del KFC en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, donde Gastélum grababa contenido vestido como repartidor de comida.

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Uno de los sicarios le disparó en la cabeza con un arma corta. Murió en el lugar de manera instantánea, a 500 metros del edificio de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

La canción y el sombrero: las pistas del último post de César Gastélum

El último video que publicó César Gastélum en sus redes sociales. (Instagram: César Gastélum)

“La Cita Fresita 2” es un tema del género sierreño interpretado por Grupo Aztteca, en colaboración con Luis R Conriquez y Oscar Maydon. La letra relata la historia de un personaje involucrado en el mundo del narco que le confiesa su vida a una “niña fresita”.

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El coro dice: “Mija, si quieres que yo sea sincero / ya tengo rato portando el sombrero / sí soy malandro, y ¿pa’ qué tanto pedo?”

En el video que Gastélum publicó tres días antes de su muerte aparece con un sombrero puesto, bailando junto a “La Beba” con esa canción de fondo, justo en la estrofa arriba señalada mientras se tocaba el sombrero una y otra vez.

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En Sinaloa, el portar o hacer referencia al sombrero tiene una lectura específica, siendo el símbolo más asociado a Ismael “El Mayo” Zambada, cuyo apodo entre sus cercanos era precisamente “El del Sombrero”. Por extensión, usuarios en redes sociales y medios locales han interpretado su uso como una señal de afinidad con La Mayiza, la facción que ahora encabeza Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”.

Otras fragmento de la canción hace alusión a las armas y lo ilícito del dinero: “Ya no lo voy a ocultar / Que es peligroso el trabajo que tengo / Pero pa’ cuidarnos traigo mi cuerno/ De andar conmigo nunca tengas miedo/ Nomás déjate llevar/ Ahora ya sabes de dónde es la feria/ O te quedas o te vas”.

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En otros post en su cuenta de TikTok también se podía ver que constantemente el influencer hacía alusiones o mostraba sombreros, incluso la noche de su asesinato portaba uno. En X también circula un video en donde aparece junto a otros personajes y se les escucha decir: “Arriba El Mayo”.

César Gastélum y sus amigos portando sombreros. (TikTok: César Gastélum)

¿Sicarios de Los Chapitos?

Horas después del asesinato, en redes sociales circuló una imagen en donde se ve a los presuntos agresores, pues traen la misma ropa que los motosicarios que se observan en el video del crimen.

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En la foto se ve un par de emojis a manera de burla. La foto habría sido compartida por cuentas en redes que se identifican con Los Chapitos.

Versiones que circularon en redes sociales y que no están confirmadas apuntan a que Gastélum estaba asociado con Los Chapitos, sin embargo, supuestamente en las últimas semanas habría cambiado su apoyo a La Mayiza.

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Los presuntos sicarios que habrían asesinado a César Gastélum. La imagen fue compartida en forma burlona en cuentas de redes sociales asociadas a Los Chapitos. (Redes sociales)

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa mantiene abierta la carpeta de investigación sin haber presentado un móvil ni personas detenidas.

Su amistad con el “Gordo Peruci”, asociado a Los Chapitos

Lo que sí está documentado es la amistad de Gastélum con Leovardo Aispuro, “El Gordo Peruci”, influencer asesinado el 9 de diciembre de 2024 al sur de Culiacán. Aispuro aparecía en los narco volantes lanzados por avionetas en enero de 2025, en los que se señalaba a 25 artistas e influencers de tener vínculos con Los Chapitos.

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En diciembre de 2024, Gastélum publicó una fotografía en la tumba de Aispuro con el mensaje: “Jamás olvidaré todos los consejos que me diste, te voy a extrañar mucho amigo mío”.

El nombre de Gastélum no aparecía en esos volantes. Los panfletos señalaban, entre otros, a Markitos Toys, Kevin Castro “El KC”, Peso Pluma, Camilo Ochoa “El Alucín” y al propio “El Gordo Peruci”. Cuatro de los 25 señalados ya aparecían marcados como “eliminados” al momento de su distribución.

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(Capturas de pantalla)

El crimen y la lista de influencers asesinados en Sinaloa

Con su muerte, suman al menos diez creadores de contenido ejecutados en Sinaloa desde que inició la disputa entre Los Chapitos y La Mayiza:

Juan Carlos, “El Chilango”, en octubre de 2024

Miguel Vivanco, “El Jasper”, en noviembre de 2024

Leovardo Aispuro, “El Gordo Peruci”, en diciembre de 2024

Agustín Paúl, “El Pinky”, y Adalberto Peña, “El Tata”, en enero de 2025

Víctor Manuel, “El Brasileño”, y Gail Castro en marzo de 2025

Camilo Ochoa en agosto de 2025

Gerardo “El Jerry” en noviembre de 2025.

La disputa entre facciones ha dejado cerca de 3 mil homicidios en Sinaloa en más de un año y medio.