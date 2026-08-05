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Hierve cáscaras de naranja con canela y limpia el aire de tu departamento sin aerosoles

Las cáscaras de naranja que normalmente van a la basura y una rama de canela son suficientes para refrescar el ambiente de tu departamento sin aerosoles ni químicos

Infografía sobre los compuestos que libera hervir cáscaras de naranja con canela y sus efectos documentados en el estado de ánimo y la calidad del aire interior.
La combinación de naranja y canela genera un aroma que neutraliza olores en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Hervir cáscaras de naranja con una rama de canela en agua es suficiente para aromatizar el aire de un departamento sin aerosoles ni ambientadores comerciales.

El calor libera los aceites naturales de la cáscara —principalmente limoneno— y el cinnamaldehído de la canela, dos compuestos que estudios científicos asocian con actividad antimicrobiana en fase vapor y con reducción de ansiedad por vía olfativa.

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Se hace en la estufa, con ingredientes que en México casi siempre quedan como sobra después de preparar agua fresca o jugo.

Olla con agua hirviendo, cáscaras de naranja enrolladas y dos ramas de canela sobre estufa de gas, con vapor visible.
El vapor de una olla con cáscaras de naranja y canela distribuye compuestos activos por las habitaciones del departamento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

México consume 36.9 kilogramos de naranja por habitante al año, según el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). Eso significa que en muchas cocinas mexicanas hay cáscaras disponibles durante la semana.

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El aceite natural de la cáscara de naranja influye en el estado de ánimo al olerlo

La cáscara de naranja contiene aceite esencial cuyo componente principal es el limoneno: hasta el 95.51% de su composición, según un análisis publicado en el Journal of Essential Oil Bearing Plants.

Al hervir, el calor rompe las glándulas de aceite de la cáscara y ese compuesto sube con el vapor.

Cáscaras de naranja arrugadas, algunas enteras y otras en trozos, se agrupan con varias rodajas de naranja deshidratada sobre una mesa de madera.
El d-limoneno de la cáscara de naranja activa por vía olfativa zonas del cerebro ligadas a la regulación emocional positiva, según un estudio publicado en Food Quality and Safety por Oxford Academic. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigadores del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC) de la UNAM presentaron en un foro académico los resultados de un ejercicio en 38 viviendas de 16 alcaldías de la Ciudad de México: en el 72% de los hogares las concentraciones de partículas finas PM2.5 eran más altas adentro que afuera.

La cocción de alimentos, los productos de limpieza y los ambientadores en aerosol figuran entre las fuentes que los investigadores identificaron.

Una revisión publicada en la revista científica Frontiers in Pharmacology y disponible en PubMed Central documentó que el d-limoneno —el compuesto principal de la cáscara de naranja— llega por vía olfativa al sistema nervioso y modifica la forma en que el cerebro regula el estrés y el estado de alerta.

Ilustración de una olla hirviendo con rodajas de limón, trozos de jengibre, una naranja entera y dos ramas de canela, con vapor y burbujas.
La olla no debe dejarse sin vigilancia ni permitirse que el agua se evapore por completo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado en la revista Food Quality and Safety por Oxford Academic midió la actividad cerebral de personas expuestas al aroma de naranja y encontró actividad en zonas asociadas con regulación emocional positiva.

Los investigadores identificaron al d-limoneno como uno de los compuestos detrás de ese efecto.

Qué hace la canela en el aire de tu departamento

La canela libera al hervir un compuesto llamado cinnamaldehído, que representa entre el 60% y el 90% de su aceite esencial, según una revisión publicada en la revista Pharmaceuticals.

Ese compuesto, combinado con el limoneno de la naranja, genera un aroma que puede neutralizar olores de cocina, humedad y encierro sin agregar químicos al aire.

Primer plano de múltiples ramas de canela de Ceilán de color marrón claro y textura enrollada, dispuestas sobre una superficie de madera clara, con canela en polvo esparcida.
El cinnamaldehído es el compuesto principal de la canela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los efectos sobre el estado de ánimo también están documentados. Una investigación publicada en Frontiers in Psychology midió la presión arterial y la actividad cerebral de estudiantes expuestos al aroma de canela y encontró que bajó la presión diastólica, se redujo la actividad del sistema nervioso asociada al estrés y mejoró el estado de ánimo.

Los autores concluyeron que el aroma de canela “puede causar relajación fisiológica y psicológica” en exposiciones cortas.

Mujer caucásica de mediana edad con cabello castaño y suéter claro, sonriendo con los ojos cerrados, respirando hondo en una sala de estar bien iluminada.
El cinnamaldehído representa entre el 60% y el 90% del aceite esencial de la canela, de acuerdo con una revisión publicada en la revista Pharmaceuticals. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo prepararlo en casa y quién debe evitarlo

Se colocan las cáscaras de una naranja y dos ramas de canela en una olla con un litro de agua.

Se lleva a ebullición, se baja el fuego al mínimo y se deja entre 20 y 30 minutos con la olla destapada. Cuando el agua baja de nivel, se repone. Abrir una ventana mientras hierve mejora la circulación del vapor por el departamento.

Infografía con los pasos para hervir cáscaras de naranja con canela en casa, las precauciones recomendadas y quiénes deben evitar esta práctica.
Personas con asma deben evitar esta práctica: el cinnamaldehído puede irritar las vías respiratorias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Personas con asma deben evitarlo: el cinnamaldehído puede irritar las vías respiratorias en personas sensibles.

En hogares con aves —pericos, canarios, loros— tampoco se recomienda, porque sus sistemas respiratorios son muy sensibles a los compuestos que se liberan en el vapor, incluso en cantidades pequeñas.

Dos manos de piel morena con una camisa blanca pelan una naranja madura sobre un plato blanco. La cáscara cae en espiral sobre el plato.
Las cáscaras de naranja contienen aceites naturales que se liberan con el calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La olla no debe dejarse sin vigilancia. Los efectos documentados corresponden a estudios en condiciones controladas.

Ante dudas sobre sensibilidades respiratorias o alergias, conviene consultar a un médico antes de usar la mezcla de forma regular.

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