¿Estaba César Gastélum en los narco volantes de Los Chapitos lanzados en Culiacán? Esto se sabe

Los narco volantes arrojados en Culiacán en enero de 2025 señalaban a 25 figuras, entre influencers y artistas. (Infobae)

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El asesinato del influencer César Gastélum volvió a poner el foco sobre la violenta cadena de crímenes que ha golpeado a creadores de contenido en medio de la guerra interna del Cártel de Sinaloa. Con su crimen, ocurrido la noche del martes 4 de agosto en Culiacán, ya van al menos una decena de influencers asesinados desde que comenzó la disputa entre Los Chapitos y La Mayiza en septiembre de 2024.

Aunque en redes sociales surgieron especulaciones sobre un posible vínculo con los narco volantes que incluían una lista de artistas e influencers, presuntamente vinculados con el narco, que fueron lanzados sobre Culiacán en enero de 2025, el caso de Gastélum se distingue de otros.

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Cómo fue el asesinato de César Gastélum

El influencer César Gastélum fue asesinado durante una transmisión en vivo en Culiacán, Sinaloa. (Redes sociales)

La noche del martes 4 de agosto, Gastélum se encontraba en la salida del Drive Thru del KFC ubicado sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, casi esquina con Josefa Ortiz de Domínguez, en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, a 500 metros del edificio de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Él y sus acompañantes estaban vestidos como repartidores de comida, como parte de un reto para su contenido de redes sociales.

Alrededor de las 20:15 horas, tiempo local, dos hombres que viajaban en una moto Honda tipo doble propósito, blanca con rojo y negro, se aproximaron al lugar. Uno de ellos le disparó en la cabeza con un arma corta. Gastélum murió en el sitio de manera instantánea. Sus acompañantes resultaron ilesos, pero quedaron en shock.

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Un video revelado más tarde mostró que la motocicleta ya había pasado por el lugar minutos antes del crimen. En la propia transmisión en vivo se escucha a uno de los presentes decir “vámonos, chicos”, a lo que alguien responde “no, la moto, la moto”. El intercambio termina con la advertencia: “no, oiga, me sentí bien mal. No, no, no, oiga, esos chavalos me dan miedo”.

Personal de la Fiscalía General del Estado, elementos de la Policía Estatal y del Ejército Mexicano acudieron al lugar. La Fiscalía abrió una carpeta de investigación. Hasta el momento, no hay personas detenidas ni una línea de investigación oficial hecha pública.

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Gastélum acumulaba 577 mil seguidores en TikTok, 116 mil en Instagram y más de 16,200 suscriptores en YouTube, donde publicaba sketches de humor, caracterizaciones de personajes como el “Profe Alducin” y el “Padre”, covers musicales y blogs de su vida cotidiana. En Kick transmitía bajo el alias “compasexor”.

Los narco volantes de Los Chapitos

Crédito: Redes sociales

El 9 de enero de 2025, avionetas sobrevolaron Culiacán y arrojaron volantes impresos en blanco y negro con fotografías y nombres de 25 artistas e influencers a quienes se acusaba de ser “prepotentes, presta nombres, abusones, alucines, violentos, financieros, colaboradores cercanos y lavadores de dinero” de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa comandada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

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El nombre de César Gastélum no figura en esa lista. Los panfletos señalaban a Marco Eduardo Castro Cárdenas “Markitos Toys”, Kevin Castro “El KC”, Gail Castro, Carlos Arce “El Gordo Arce”, Alejandro Hurtado, José Ismael “Conejo Toys”, Mayve Castro, Víctor Adrián “Vitolias”, Manuel Zazueta “Kiko Ávalos”, Francisco Arredondo “Panchito Arredondo”, Yhoan Valentín “El Piyuyi”, Samuel Ibarra “El Padrinito Toys”, Fidel Castro, Óscar Antonio López Iribe “El Compa Camarón”, Adrián Antonio López Iribe, Hassan Emilio Kabande Laija “Peso Pluma”, Paul Baldomero, Camilo Ochoa “El Alucín”, Carlos Lizárraga “El Horny”, Adrián Soto “El Pilotito”, Roberto Tapia, Leovardo Aispuro “El Gordo Peruci”, Ana Gastélum y Juan Carlos “El Chilango”. Cuatro de los 25 ya aparecían marcados como “eliminados” al momento de la distribución.

El mensaje de los panfletos instaba a la ciudadanía a alejarse de los señalados y dejar de consumir su contenido, bajo el argumento de que financiaban al grupo denominado “Los Sapitos”, en alusión a Los Chapitos.

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Su amistad con el “Gordo Peruci”, uno de los señalados en los volantes

(Captura de pantalla YouTube @gordoperuci)

Aunque Gastélum no aparecía en los narco volantes, su cercanía con Leovardo Aispuro, “El Gordo Peruci”, era pública. En diciembre de 2024, Gastélum publicó en Instagram una fotografía en la tumba del influencer, asesinado el 9 de diciembre de ese año al sur de Culiacán cuando un grupo de civiles armados interceptó a él y a su esposa. Ambos murieron a consecuencia del ataque.

En el texto que acompañaba la imagen, Gastélum escribió: “Jamás olvidaré todos los consejos que me diste, te voy a extrañar mucho amigo mío”, y agregó que desde arriba Aispuro lo estaría “echando carrilla y diciéndome que no le afloje”.

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El “Gordo Peruci” acumulaba más de un millón de seguidores en TikTok, 376 mil en Instagram y 150 mil en YouTube. Su contenido se caracterizaba por videos de humor, bromas y dinámicas en las que regalaba dinero y productos a ciudadanos. Algunos de sus videos generaron controversia por la aparición de armas de fuego. Aispuro también aparecía en los narco volantes de enero de 2025.

(Capturas de pantalla)

La lista de influencers asesinados en Sinaloa desde 2024

El asesinato de Gastélum es el más reciente de una serie que comenzó en octubre de 2024, cuando Juan Carlos, “El Chilango”, fue ejecutado a balazos el 19 de ese mes en la Isla Musalá de Culiacán mientras vendía golosinas en una carriola.

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Le siguió Miguel Vivanco, “El Jasper”, localizado sin vida el 23 de noviembre en un camino de terracería en la sindicatura de El Quemadito, con huellas de tortura, ojos cubiertos con cinta y manos esposadas.

El 9 de diciembre de 2024 fue asesinado Leovardo Aispuro, “El Gordo Peruci”, frente a su domicilio en la colonia 21 de Marzo. En enero de 2025 cayeron dos más: Agustín Paúl, “El Pinky”, localizado el 10 de enero en la carretera La Costerita de Culiacán, y Adalberto Peña, “El Tata”, asesinado el 23 de enero en un gimnasio dentro de una plaza comercial del mismo sector Tres Ríos. Horas después de localizar el cuerpo de “El Pinky”, circuló un video donde aparece bajo custodia de presuntos sicarios confesando que entregaba información de Los Chapitos a una célula antagónica.

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En marzo de 2025, Víctor Manuel “El Brasileño” fue privado de la libertad en su taller de motocicletas en Culiacán y hallado días después con impactos de bala en un lote baldío. Ese mismo mes, el 28 de marzo, “Gail Castro”, hermano de Markitos Toys, fue asesinado al salir de un restaurante de mariscos en Ensenada, Baja California.

Camilo Ochoa, exintegrante del Cártel de Sinaloa reconvertido en creador de contenido, fue ejecutado el 16 de agosto de 2025 en un fraccionamiento de Temixco, Morelos.

Foto: Captura de pantalla / YouTube

El 16 de noviembre de ese año, Gerardo “El Jerry”, influencer con 11,800 seguidores en TikTok, fue asesinado a balazos también en el sector Tres Ríos de Culiacán. En una cuenta alterna de Instagram aparecía portando armas largas y chalecos tácticos con logotipos vinculados a La Mayiza, facción del Cártel de Sinaloa.

Entre los casos que no terminaron en homicidio figura el de Nicole Pardo Molina “La Nicholette”, privada de la libertad en Culiacán el 21 de enero de 2026 y localizada con vida cuatro días después. Durante su cautiverio fue obligada a grabar un video en el que declaraba tener vínculos con Ismael Zambada Sicairos “Mayito Flaco”, líder de la facción de Los Mayos.

La disputa entre Los Chapitos e Ismael “El Mayo” Zambada —cuyo secuestro y entrega a Estados Unidos en julio de 2024 detonó el conflicto— ha dejado más de 3 mil homicidios.