Brianda Deyanara llora y Yanet García explotan tras los señalamientos de Cynthia Klitbo sobre el aseo de la casa

Un llanto de Brianda en el patio abrió el debate sobre quién trabaja y quién no dentro de la casa, luego de que Klitbo hiciera señalamientos sobre la limpieza que sus compañeras consideraron injustos. (Captura de pantalla TikTok)

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Brianda y Yanet estallan contra los señalamientos de Cynthia Klitbo sobre el aseo de la casa, y la tensión acumulada por la prueba semanal de presupuesto derivó en un llanto que reunió a varios habitantes alrededor de las dos concursantes.

El detonante fue la prueba de “Alarmados”, la dinámica que cada martes pone a prueba la velocidad, agilidad y resistencia de los participantes para ganar el presupuesto de la despensa. Tres tótems distribuidos por la casa, cada uno con cuatro botones de colores, y una pantalla en la sala que en cualquier momento proyecta los rostros de quienes deben correr a presionar su botón: esa presión constante tensó los ánimos y sacó a flote conflictos que venían acumulándose.

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Brianda rompe en llanto en el patio

Sentada en el patio junto a Yanet García, Brianda Deyanara no pudo contener el llanto. Sus compañeros se acercaron a consolarla. El origen de su malestar: los comentarios de Klitbo sobre quién limpia y quién no dentro de la casa, señalamientos que, según ella, no reflejan la realidad de su día a día.

La presión de la prueba semanal de presupuesto desató el llanto de Brianda y la molestia de Yanet, quienes reclamaron que sus labores de limpieza no reciben el reconocimiento que merecen dentro de la casa. (Captura de pantalla TikTok)

“Siempre estamos limpiando, no sé”, dijo Brianda entre lágrimas. Yanet fue más directa al explicar el fondo del reclamo: “A veces sentimos que no ven todo lo que nosotros hacemos, porque todos los días Bri y yo estamos tratando de lavar baños, barrer todos los cuartos”.

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Ese Pérez intentó bajar la temperatura del momento y pidió a ambas que no personalizaran la situación: “No lo agarren con nadie, relájense, se lo están tomando bien a pecho”. Brianda aceptó que la sensibilidad del momento la rebasaba: “Es que estoy sensible, son muchas cosas, no me gusta el estrés”.

“La gente afuera sí lo está viendo”

Yahir también intervino para calmar a Brianda, a quien le recordó que se encontraba en medio de su cumpleaños: “Tranquila. No pasa nada, es un juego y estamos tratando de organizarnos, nada más. Eso es todo”, explicó la charla previa.

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Yanet, lejos de calmarse por completo, dejó en claro que los señalamientos la habían llegado desde los posicionamientos formales del juego, no solo de conversaciones informales: “A mí me lo dijeron en los posicionamientos y por eso lo dije. Hemos lavado baños, hemos hecho de todo. Y si ustedes no lo ven, la gente afuera sí lo está viendo”.

El cantante respondió que él sí había notado el trabajo de todos: “He visto a todo el mundo chambear, no solamente a ustedes, a todo mundo”.

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Yahir y Cynthia intentaron aclarar que solo buscan mantener limpia la casa y que los señalamientos no fueron para ella. (Captura de pantalla TikTok)

El reclamo va para todos, no para una persona

Fue entonces que apareció Cynthia Klitbo y aclaró que su molestia no apuntaba a ninguna persona en particular, sino a una falta de conciencia colectiva sobre respetar el trabajo ajeno: “Lo que estamos diciendo es que cuando ya alguien limpió, hay que respetar el trabajo del otro. Porque el día que bañaron, a los cinco minutos estaba el baño puerco. Todos tenemos que tener la conciencia de cuidar el trabajo de todos”.

Yahir añadió que la exigencia es inevitable dado el tamaño del grupo: “La neta, perdón, pero tenemos que ser exigentes porque somos un ch*ng*”.

Karina Torres también se incluyó en la autocrítica general: “Todos aquí la hemos c*g*d*”. Y reconoció que ella misma a veces se distrae con otras cosas dentro de la casa: “Una se hace p*nd*j* y se la pasa... yo me paso arreglándome”.

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Yanet cerró la conversación con una defensa que resumió el sentir de ambas: “El hecho de que me guste verme bien no significa que no hago otras cosas. La verdad es que todos los días hacemos cosas, ¿cierto o no?”

Brianda, ya más tranquila, restó dramatismo al episodio: “No me hagan caso, yo soy bien llorona por todo”.