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¿Qué dice La Cita Fresita 2.0? El narcocorrido que César Gastélum publicó antes de su asesinato

El influencer fue asesinado la noche del 4 de agosto mientras realizaba una transmisión en vivo desde el estacionamiento de un restaurante en Culiacán

El influencer César Gastélum fue asesinado durante una transmisión en vivo en Culiacán, Sinaloa. (Redes sociales)

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El asesinato del influencer sinaloense César Gastélum colocó bajo los reflectores una de sus últimas publicaciones en redes sociales. Tres días antes de ser atacado durante una transmisión en vivo en Culiacán, el creador de contenido compartió un video en el que aparecía junto a la influencer conocida como “La Beba”, mientras sonaba de fondo el narcocorrido “La Cita Fresita 2.0″.

Tras el crimen, medios y periodistas locales comenzaron a analizar el contenido del video y a relacionar algunos de sus elementos con el contexto de violencia que enfrenta Sinaloa. Sin embargo, hasta el momento la Fiscalía General del Estado de Sinaloa no ha informado un móvil oficial del homicidio ni ha confirmado alguna relación entre la publicación y el ataque.

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¿Qué dice “La Cita Fresita 2.0″?

Interpretada por Grupo Aztteca, con la colaboración de Luis R. Conriquez y Oscar Maydon, la canción narra la historia de un hombre involucrado en actividades del crimen organizado que decide revelar su estilo de vida a una mujer a la que describe como una “fresita”.

A lo largo del tema, el protagonista habla de armas, escoltas, dinero obtenido de actividades ilícitas y de los riesgos que implica su forma de vida. Uno de los versos más conocidos menciona: “portando el sombrero”, referencia que ha sido objeto de interpretaciones en redes sociales debido al simbolismo que ese accesorio tiene dentro del conflicto entre facciones del Cártel de Sinaloa.

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El corrido también presenta al personaje como alguien que no oculta su identidad criminal y que plantea a su acompañante aceptar o rechazar esa realidad.

El último video que publicó César Gastélum en sus redes sociales. (Instagram: César Gastélum)

La Cita Fresita 2.0

Prendan el radio, ya acabó mi cita

¿Qué novedad? Échale, central, ¿qué ha pasado ahorita?

Échenle, plebes, rumbo a la oficina

Hay que chambear, pásenme la SCAR y la vitamina

Ya me torcieron ella y sus amigas

Sonó el general que ya iban los verdes y salí en vergu***

Mija, si quieres que yo sea sincero

Ya tengo rato portando el sombrero

Sí soy malandro, y ¿pa’ qué tanto pedo?

Ya no lo voy a ocultar

Que es peligroso el trabajo que tengo

Pero pa’ cuidarnos traigo mi cuerno

De andar conmigo nunca tengas miedo

Nomás déjate llevar

Ahora ya sabes de dónde es la feria

O te quedas o te vas

Ya si tú aceptas, me verás con radios

Y un Superon porque siempre me gusta andar ensillado

Ya no te asustes si te van cuidando

Pues son mis plebes y si algo se ofrece están para hacerte caso

Me enamoraste porque eres fresita

Mañana mismo te dejo con moño tu Sierra cortita

Mija, si quieres que yo sea sincero

Ya tengo rato portando el sombrero

Sí soy malandro, y ¿pa’ qué tanto pedo?

Ya no lo voy a ocultar

Que es peligroso el trabajo que tengo

Pero pa’ cuidarnos traigo mi cuerno

De andar conmigo nunca tengas miedo

Nomás déjate llevar

Ahora ya sabes de dónde es la feria

O te quedas o te vas

César Gastélum y sus amigos portando sombreros. (TikTok: César Gastélum)
César Gastélum y sus amigos portando sombreros. (TikTok: César Gastélum)

El video que llamó la atención tras el crimen

En la grabación publicada por Gastélum, el influencer baila al ritmo de la canción mientras porta un sombrero y hace énfasis en ese accesorio durante parte del coro.

Después de su asesinato, la prensa local interpretó ese gesto como una posible alusión a La Mayiza, debido a que el sombrero suele asociarse con Ismael “El Mayo” Zambada entre sectores de la opinión pública.

El periodista Juan Pablo Pérez-Díaz escribió en X: “¿Un reto a La Chapiza? Fue uno de los últimos videos del influencer César Gastélum, junto a ‘La Beba’. De fondo sonaba una canción: “ya tengo rato portando el sombrero”. En la guerra que vive Sinaloa, el sombrero es un símbolo delicado asociado con “La Mayiza”.

No obstante, esa interpretación proviene únicamente de publicaciones y comentarios en plataformas digitales y no existe una confirmación oficial que vincule al influencer con alguna organización criminal.

En los últimos días también circularon versiones que afirmaban que Gastélum habría cambiado de bando dentro del conflicto entre Los Chapitos y La Mayiza, pero ninguna autoridad ha respaldado esas afirmaciones.

Momento del asesinato de César Gastélum. Sicarios a bordo de una motocicleta le dispararon en la cabeza. (Captura de pantalla)
Momento del asesinato de César Gastélum. Sicarios a bordo de una motocicleta le dispararon en la cabeza. (Captura de pantalla)

El asesinato de César Gastélum

César Gastélum fue asesinado la noche del 4 de agosto mientras realizaba una transmisión en vivo desde el estacionamiento de un restaurante de comida rápida ubicado en el sector Tres Ríos, en Culiacán.

De acuerdo con los primeros reportes, dos hombres que viajaban en motocicleta se aproximaron al lugar y uno de ellos le disparó a corta distancia. El influencer murió en el sitio, mientras que las personas que lo acompañaban resultaron ilesas.

Las cámaras con las que realizaba la transmisión captaron parte de los momentos previos al ataque. Horas después también comenzó a circular otro video en el que presuntamente se observa a la motocicleta de los agresores pasar por la zona minutos antes del homicidio.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa abrió una carpeta de investigación. Hasta ahora no ha reportado personas detenidas ni ha dado a conocer una línea de investigación oficial sobre el móvil del crimen.

El caso también generó atención porque “La Beba”, influencer con quien Gastélum aparecía en varias publicaciones recientes, conoció la noticia durante una transmisión en vivo en TikTok. Tras leer los mensajes de sus seguidores, respondió: “Ahorita lo voy a checar. Teníamos una date mañana, me iba a traer serenata”, antes de finalizar la emisión.

La muerte de César Gastélum se suma a la de otros creadores de contenido asesinados en Sinaloa durante el periodo de violencia derivado de la disputa entre grupos del crimen organizado, aunque las autoridades no han establecido públicamente que su caso tenga relación con ese conflicto.

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