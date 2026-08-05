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Caen 10 presuntos integrantes de USON-25 de Marzo por intento de despojo de vivienda en Ecatepec: habrían retenido a dos mujeres

Los detenidos fueron ingresados al penal de Chiconautla tras un operativo conjunto

Detenidos Ecatepec despojo FGJEM USON-25 de Marzo
Detenidos en Ecatepec por el delito de despojo vinculados al grupo USON-25 de Marzo (especial)
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Diez personas fueron ingresadas al penal de Chiconautla, en el Estado de México, luego de ser detenidas por su presunta participación en la privación ilegal de la libertad de dos mujeres durante un intento de despojo de una vivienda en la colonia Carlos Hank González, en el municipio de Ecatepec.

De acuerdo con las primeras investigaciones de las autoridades mexiquenses, los ahora imputados habrían actuado de manera coordinada para apoderarse del inmueble, utilizando cadenas, candados y el cambio de cerraduras con el objetivo de impedir el acceso de las legítimas ocupantes.

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El caso ha encendido nuevamente las alertas por el incremento de los intentos de despojo de propiedades en diversos municipios del Edomex, una modalidad delictiva que en los últimos años ha generado preocupación entre propietarios y autoridades.

Investigan a presunto líder de USON-25 de Marzo

Detenidos Ecatepec despojo FGJEM USON-25 de Marzo
Detenidos Ecatepec despojo FGJEM USON-25 de Marzo (especial)

Las indagatorias señalan que el presunto líder de la agrupación denominada USON-25 de Marzo Hugo Arturo “N”, habría organizado la operación y ofrecido un pago de cinco mil pesos a cada uno de los participantes para ejecutar la ocupación ilegal del inmueble.

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Según las autoridades, el grupo arribó a la vivienda con herramientas para asegurar el acceso, colocando cadenas y candados, además de sustituir las cerraduras para tomar el control de la propiedad.

Durante el desarrollo de los hechos, dos mujeres fueron presuntamente privadas de su libertad, situación que derivó en la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) mantiene abierta la investigación para esclarecer el grado de participación de cada uno de los detenidos y determinar si existen más personas involucradas en la organización de este tipo de operaciones.

Operativo permitió rescatar a las víctimas

Detenidos Ecatepec despojo FGJEM USON-25 de Marzo
Detenidos Ecatepec despojo FGJEM USON-25 de Marzo (especial)

La captura de los diez presuntos responsables fue posible gracias a la intervención de elementos de la Policía Municipal de Ecatepec, quienes respondieron al reporte de emergencia.

En el operativo también participaron integrantes de la Fuerza de Tarea Marina, quienes brindaron apoyo para controlar la situación y asegurar a los implicados.

Las acciones fueron coordinadas con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, institución que inició la carpeta de investigación correspondiente y presentó a los detenidos ante la autoridad judicial.

Tras valorar los primeros elementos de prueba, los diez implicados fueron trasladados e ingresados al penal de Chiconautla, donde enfrentarán el proceso legal correspondiente.

Buscan determinar si operaban en otros despojos

Las autoridades estatales analizan si esta célula estaría relacionada con otros casos de despojo registrados recientemente en Ecatepec y municipios cercanos.

Como parte de las investigaciones, se revisan denuncias previas, testimonios de víctimas y posibles vínculos con otras organizaciones dedicadas a la invasión de inmuebles.

La Fiscalía también busca establecer si existía una estructura organizada para identificar propiedades vulnerables, reclutar participantes y ejecutar ocupaciones ilegales mediante el uso de la fuerza o amenazas.

Llaman a denunciar intentos de despojo

Vista exterior del edificio de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con una estatua de la Dama de la Justicia en primer plano.
La sede principal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con una estatua de la Dama de la Justicia al frente, se erige bajo un cielo nublado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier intento de invasión o despojo de viviendas, así como reportar de inmediato la presencia de grupos que pretendan cambiar cerraduras, colocar cadenas o impedir el acceso a propietarios o poseedores legítimos.

Asimismo, recordaron que será la autoridad judicial quien determine su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

Las investigaciones continúan para esclarecer completamente los hechos y determinar si los detenidos participaron en otros casos similares registrados en Ecatepec y municipios del Valle de México.

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