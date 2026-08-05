Canícula en Edomex: activan alerta por golpe de calor, deshidratación e incremento de enfermedades diarreicas

Activan alerta por la canícula en el Edomex, donde se esperan altas temperaturas Crédito: Cuartoscuro.

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Ante las altas temperaturas que se registran durante la temporada de canícula, el gobierno del Estado de México, emitió un llamado a la población para reforzar las medidas preventivas y evitar enfermedades relacionadas con el calor, entre ellas deshidratación, golpe de calor, insolación, infecciones diarreicas e intoxicaciones alimentarias.

A través de la Secretaría de Salud estatal, las autoridades informaron que este fenómeno climático permanecerá hasta finales de agosto y representa un riesgo importante para la población, especialmente para niñas, niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

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La dependencia explicó que la canícula, conocida también como sequía intraestival o de medio verano, se caracteriza por un periodo de altas temperaturas que se combina con lluvias intensas y mañanas frescas, condiciones que favorecen cambios bruscos en el ambiente.

Temperaturas de hasta 40 grados en algunas regiones

Recomendaciones por altas temperaturas (Gob. Edomex) (Gob Edomex)

La Secretaría de Salud precisó que las zonas más afectadas por el calor son la región sur del Estado de México y el nororiente del Valle de México, donde los termómetros pueden alcanzar entre 35 y 40 grados Celsius.

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Además, destacó que la presencia del fenómeno climático de El Niño contribuye a elevar la radiación ultravioleta, especialmente entre las 10:00 y las 16:00 horas, considerado el periodo de mayor riesgo para la exposición directa al sol.

Por ello, las autoridades recomendaron evitar actividades físicas al aire libre durante ese horario y permanecer en lugares frescos y ventilados para disminuir el riesgo de sufrir un golpe de calor o insolación.

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Aumentan enfermedades diarreicas e intoxicaciones alimentarias

Con la canícula, las enfermedades diarreicas agudas y las intoxicaciones alimentarias pueden incrementarse hasta en un 15 por ciento (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dependencia estatal advirtió que durante esta temporada las enfermedades diarreicas agudas y las intoxicaciones alimentarias pueden incrementarse hasta en un 15 por ciento respecto de otros periodos del año.

Esto ocurre porque las altas temperaturas aceleran la descomposición de alimentos como carnes, pescados, lácteos y productos preparados que permanecen expuestos al calor durante varias horas.

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Asimismo, las condiciones de calor y humedad favorecen la proliferación de bacterias y virus responsables de enfermedades como salmonelosis, cólera y rotavirus, padecimientos que pueden provocar cuadros severos de deshidratación si no reciben atención médica oportuna.

Recomendaciones para prevenir afectaciones durante la canícula

Una recomendación es tomar al menos 2 litros de agua ante las altas temperaturas.

La Secretaría de Salud emitió una serie de recomendaciones dirigidas a la población para disminuir los riesgos derivados de las altas temperaturas.

Entre las principales medidas destacan consumir al menos dos litros de agua natural al día, incluso sin sentir sed; utilizar protector solar con un factor de protección superior a 50; vestir ropa ligera, holgada y de colores claros, así como usar gorra, sombrero o sombrilla cuando sea necesario salir a la calle.

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En materia de higiene alimentaria, la dependencia recomendó lavar frecuentemente las manos, desinfectar frutas y verduras antes de consumirlas, cocinar completamente los alimentos y conservarlos en refrigeración una vez que se enfrían.

También pidió evitar consumir alimentos que hayan permanecido expuestos al calor por tiempo prolongado, ya que representan un alto riesgo para la salud.

Calor también incrementa contaminación y enfermedades respiratorias

Además de las afectaciones por las altas temperaturas, la Secretaría de Salud alertó que durante la canícula también aumenta la formación de ozono y otros contaminantes atmosféricos, situación que puede agravar enfermedades respiratorias como el asma y la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

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La exposición prolongada a estos contaminantes también puede provocar irritación en ojos, nariz y garganta, así como molestias respiratorias, principalmente en personas vulnerables.

Finalmente, las autoridades exhortaron a la población a acudir de inmediato a la unidad médica más cercana ante síntomas como mareos, fiebre elevada, desorientación, vómito persistente, diarrea intensa o dificultad para respirar, además de evitar la automedicación.

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